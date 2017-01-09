Ana Sayfa | SÄ°YASET 09/01/2017 19:08

CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker meclis Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kendi sistemiyle canlÄ± yayÄ±nladÄ±


CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker, Meclis TV'de Ã§alÄ±ÅŸmalar yayÄ±nlanmayÄ±nca, kendi canlÄ± yayÄ±n sistemini kurarak sosyal medyadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸtÄ±.

TBMM Genel Kurul salonundaki çalÄ±ÅŸmalar Meclis TV'den belirli bir saatten sonra yayÄ±nlanmayÄ±nca CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker, oturduÄŸu sÄ±rada profesyonel yayÄ±n sistemi kurdu.CHP'li Vekil Åžeker, profesyonel kamera, televizyon kanallarÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nlar için kullandÄ±ÄŸÄ± 3G cihazÄ±, tablet bilgisayarÄ± ve mobil telefonu üzerinden Genel kurul çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nladÄ±. Bir çok muhalefet vekili de Åžeker gibi, telefonlarÄ±ndan yaÅŸananlarÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±.

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