Deniz Baykal Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini millete anlatmak iÃ§in Ã§aba gÃ¶steriyor musunuz dedi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda bugÃ¼n mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±ldÄ±. CHP'den Deniz Baykal kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±karak eleÅŸtirilerde bulundu.

TBMM Genel Kurulu'ndaki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketi görüÅŸmelerinde CHP grubu adÄ±na Deniz Baykal kürsüye gelerek konuÅŸtu. Anayasa deÄŸiÅŸiklik paketine dair eleÅŸtirilerini dile getiren Baykal, paketteki deÄŸiÅŸiklik maddeleri hakkÄ±nda halkÄ±n yeterli bilgi sahibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi ve "Söyler misiniz, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini millete anlatmak için en küçük bir çaba gösteriyor musunuz?" dedi.

"Ä°STÄ°KLAL GAZÄ°SÄ° BABAMIN HELALLÄ°ÄžÄ°NÄ° KAZANMAK Ä°ÇÄ°N..."

Ä°ÅŸte baykal'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kanlar;Tarihi bir toplantÄ± yapÄ±yoruz. Günlük siyaset yapmak için burada deÄŸilim. Türkiye'ye sahip çÄ±kmak için geldim. Buna ihtiyaç mÄ± var derseniz, evet var. Bu sana mÄ± düÅŸer derseniz, evet hepimize düÅŸer. Seçilerek gelmiÅŸ milletvekilleri gibi bütün siyasi ömrümü bu kutsal çatÄ± altÄ±nda geçirmiÅŸ biri olarak milletime karÅŸÄ± konuÅŸmak zorunda hissediyorum. Ä°stiklal MadalyasÄ±'yla onurlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, Ä°stiklal Gazisi babamÄ±n helalliÄŸini kazanmak için konuÅŸmak zorundayÄ±m. Belki böyle bir ÅŸans bir daha hiçbirimizin olmayacaktÄ±r. Türkiye'nin tarihiyle hesaplaÅŸacaÄŸÄ± bir görev ve sorumluluk anÄ±nÄ±n içindeyiz. Böyle bir tarihi karar anÄ±na bizi taÅŸÄ±yan, boÅŸ kaÄŸÄ±t imzalatÄ±larak önümüze getirilen bir projedir. Bu sipariÅŸ bir projedir.

"HALKIN HABERÄ° YOK"

Bu tasarÄ±yÄ± ele almadan önce dikkatinizi çekmek istediÄŸim bir nokta var. Bu tasarÄ±dan halkÄ±n haberi yok. AnayasamÄ±zÄ±n en temel dayanaklarÄ±yla oynayan tasarÄ±dan halkÄ±n haberi yok. Bu tasarÄ±dan, hukuk fakültelerinin, barolarÄ±n, sendikalarÄ±n, milletin haberi yoktur. Milleti uyarmadan, iÅŸi olup bittiye getirme çabasÄ± vardÄ±r.