Bakan BozdaÄŸ Cumhuriyet dÃ¶neminin en Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ± dedi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin TBMM'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tÃ¼mÃ¼ Ã¼zerinde hÃ¼kÃ¼met adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Cumhuriyet dÃ¶neminin en Ã¶nemli ve en esaslÄ± Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

"Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle siyasi istikrar, güçlü iktidar, güçlü yasama, etkin denetim, hÄ±zlÄ± karar alma ve uygulamanÄ±n, ülkemizin ve milletimizin güçlü geleceÄŸinin temelleri atÄ±lmaktadÄ±r." diyen BozdaÄŸ, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi, milletimizin ve ülkemizin doÄŸrudan bekasÄ±yla da ilgilidir. Güçlü millet ve güçlü devlet ancak güçlü yasama, güçlü yürütme ve baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z yargÄ±yla kurulabilir, oluÅŸturulabilir." ifadesini kullandÄ±.

"Parlamentonun ehliyeti tartÄ±ÅŸmasÄ±zdÄ±r"

BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi bir ÅŸahÄ±s meselesi deÄŸildir, bir ÅŸahsÄ±n Türkiye'de yürütmenin baÅŸÄ±na gelmesi hiç deÄŸildir. Bu, esasÄ±nda bir memleket meselesidir, bir Türkiye meselesidir, aziz milletimizin geleceÄŸiyle, devletimizin geleceÄŸiyle yakÄ±ndan alakalÄ±dÄ±r.

'OHAL döneminde Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi görüÅŸülemez' yaklaÅŸÄ±mÄ± doÄŸru deÄŸildir. Bu Gazi Meclis KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ±n devam ettiÄŸi yÄ±llarda 1921 AnayasasÄ±'nÄ± yapmÄ±ÅŸ ve yürürlüÄŸe koymuÅŸtur. Bu Gazi Meclis KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ±n bittiÄŸi yÄ±llarda 1924 AnayasasÄ±'nÄ± yapmÄ±ÅŸ ve yürürlüÄŸe koymuÅŸtur. Türkiye'de bugün de devletin terörle mücadelesi ve baÅŸka sorunlarÄ±mÄ±zÄ± çözme konusunda yürüteceÄŸi çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapacak ayrÄ± birimleri vardÄ±r. EÄŸer biz 'Anayasa'yÄ± burada görüÅŸemeyiz.' dersek parlamentoda hiçbir ÅŸeyi görüÅŸemeyiz çünkü 'Ülkenin gündemi bu kadar yoÄŸunken parlamentonun gündeminde olan konularÄ±n hiçbirisini ele almayalÄ±m.' demek bu parlamentoya yapÄ±lacak en büyük saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r. Bu nedenle bu parlamento terör devam ederken, OHAL döneminde de anayasa yapmaya, Anayasa'da deÄŸiÅŸiklik yapmaya ve bütün yasal düzenlemeleri yapmaya etkilidir, yetkilidir ve bu konuda ehliyeti tartÄ±ÅŸmasÄ±zdÄ±r."

"Bu rejim deÄŸil hükümet sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸidir"

BazÄ±larÄ±nÄ±n, Türkiye'de her büyük deÄŸiÅŸim olduÄŸu zaman buna karÅŸÄ± duran bir yaklaÅŸÄ±m ortaya koyduÄŸunu belirten BozdaÄŸ, "Büyük deÄŸiÅŸimlere 'hayÄ±r' diyerek bu deÄŸiÅŸimleri bugüne kadar önleme imkanÄ±nÄ±z olmadÄ±. Bundan sonra da olmayacak." dedi.

"Bu bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi deÄŸil hükümet sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸidir." diyen BozdaÄŸ, AnayasanÄ±n ilk 4 maddesinde, bu teklifin içeresinde ima yollu dahi olsa bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±; doÄŸrudan, dolaylÄ± bir deÄŸiÅŸiklik bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. BozdaÄŸ, "O zaman bunu rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi olarak nitelendiremezsiniz. Bu farklÄ± bir takdim olur. KavramlarÄ±n bir de evrensel, bilimsel anlamlarÄ± vardÄ±r. EÄŸer bu anlamlarÄ± uluslararasÄ± ve bilimsel literatüre uygun olarak kullanmazsak, o zaman ayrÄ± bir hatayÄ± yapmÄ±ÅŸ oluruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Siyasi sorumluluk getiriliyor"

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemlerin tamamÄ±nÄ±n yargÄ± denetimine kapalÄ± olduÄŸunu, ÅŸimdi yargÄ± yolunun açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BozdaÄŸ, bunun da hukuk devletini güçlendireceÄŸini söyledi. BozdaÄŸ, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n resen imzaladÄ±ÄŸÄ± emir ve kararlara karÅŸÄ± yargÄ± yolu açÄ±lmaktadÄ±r. Bu hukuk devletini güçlendirir mi zayÄ±flatÄ±r mÄ±? CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bugün siyasi sorumluluÄŸu yoktur. Sadece vatana ihanetten dolayÄ± belli çoÄŸunlukla suçlanma imkanÄ± vardÄ±r. Sorumsuz bir CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ± söz konusudur. Åžimdi CumhurbaÅŸkanÄ± için siyasi sorumluluk getiriliyor. Siyasi sorumluluk getirmek, hukuk devletini güçlendirir.

Bu düzenlemeyle iÅŸlediÄŸi iddia edilen bütün suçlarla ilgili CumhurbaÅŸkanÄ±na cezai sorumluluk getiriliyor. Bu, hukuk devletini güçlendirir, zayÄ±flatmaz. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n eylem ve iÅŸlemleri de yargÄ± denetimine açÄ±lmaktadÄ±r? Bu da hukuk devletini güçlendiren önemli bir deÄŸiÅŸikliktir.

"Meclisin denetimi zorunlu kÄ±lÄ±nÄ±yor"

Yeni düzenlemede kararnamenin belli ÅŸartlar altÄ±nda çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± ifade ediliyor. Meclisin denetimi zorunlu kÄ±lÄ±nÄ±yor. Belli süre içinde Mecliste görüÅŸülmeyen CumhurbaÅŸkanÄ± kararnameleri, OHAL dönemi için kendiliÄŸinden yürürlükten kalkÄ±yor. Bu hukuk devletini güçlendirdiÄŸi gibi Meclisi de güçlendiren bir düzenlemedir.

Bugün Türkiye'de yargÄ±da çift baÅŸlÄ±lÄ±k var. Bir yandan sivillerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± mahkemeler öte yandan askerlerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± mahkemeler var. Bu teklifle yargÄ± birliÄŸini tesis ediyoruz. Hukuk devletinin gereÄŸini yapÄ±yoruz. Bu, hukuk devletini güçlendirir."

"YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Atatürk anayasalarÄ±na dönmektir"

Bakan BozdaÄŸ, parlamentonun hem yasama hem de denetim faaliyetleri bakÄ±mÄ±ndan daha güçlendirildiÄŸini, milli egemenliÄŸin daha da tahkim edildiÄŸini belirterek, ÅŸöyle devam etti:

"CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n halk tarafÄ±ndan seçilmesi milli egemenliÄŸi tahkim etmek deÄŸil mi? Partili cumhurbaÅŸkanÄ± olur mu? OlmasÄ±, Türkiye'nin yeni tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey deÄŸil. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk partili, milletvekili, genel baÅŸkan, cumhurbaÅŸkanÄ±. Ä°smet Ä°nönü partili, milletvekili, genel baÅŸkan, cumhurbaÅŸkanÄ±. Ne oldu, tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na halel mi geldi? Bakanlar partili, milletin tamamÄ±nÄ±n bakanÄ±. BaÅŸbakan partili, genel baÅŸkan milletvekili, milletin tamamÄ±nÄ±n baÅŸbakanÄ± olarak bugün çalÄ±ÅŸabiliyor mu çalÄ±ÅŸabiliyor. Meclis BaÅŸkanÄ± da partili, çalÄ±ÅŸabiliyor. Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, belediye baÅŸkanlarÄ± partili, herkesin baÅŸkanÄ±, herkesin meclis üyesi olarak çalÄ±ÅŸabilecek ama Türkiye'nin cumhurbaÅŸkanÄ± partili olunca kÄ±yamet kopacak. Böyle çeliÅŸki olabilir mi? Ä°l genel meclisi üyesine, belediye baÅŸkanÄ±na, milletvekiline, bakana, baÅŸbakana, meclis baÅŸkanÄ±na hak gördüÄŸünüzü cumhurbaÅŸkanÄ±na hak görmemek, çifte standarttÄ±r. Bunun ana nedeni 1961 AnayasasÄ±'na girdi. Milletin iradesiyle iktidara gelemeyeceÄŸini, iktidar ümidinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görenler, cumhurbaÅŸkanÄ±n parti ile iliÅŸiÄŸini keserek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yoluyla milletin iradesini kontrol etmek için bunu getirdiler. Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Atatürk anayasalarÄ±na dönmektir, 1921, 1924 anayasalarÄ±na, partili cumhurbaÅŸkanÄ±na dönmektir. Siz Atatürk'ün anayasasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yorsunuz."

"Yürütmede istikrar sorunu her zaman oldu"

Teklifin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleÅŸtirilerini yanÄ±tlayan BozdaÄŸ, gelinen noktada parlamenter sistemin artÄ±k Türkiye'yi taÅŸÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n net biçimde ortada olduÄŸunu ifade etti.

BozdaÄŸ, "Yürütmede istikrar sorunu her zaman oldu. Tek baÅŸÄ±na iktidar olan dönemlerde bile yürütmede pek çok hükümet kurulduÄŸunu görüyoruz." dedi.

Öngörülen sistemin güçlü yasamayÄ± ve etkin denetimi temin ettiÄŸini belirten BozdaÄŸ, yeni sistemin toplumsal uzlaÅŸmayÄ± da güçlendireceÄŸini kaydetti. BozdaÄŸ, "AdaylarÄ±n seçilebilmek için toplumun en az yüzde 51'inin oyunu alabilme ihtiyacÄ±, radikal söylemleri bir tarafa bÄ±rakmasÄ±nÄ±, baÅŸta siyasi akÄ±mlarÄ±n da oy verebileceÄŸi bir üslubu ortaya koymasÄ±nÄ± gerektirecektir." ifadelerini kullandÄ±.