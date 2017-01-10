CHP'li Deniz Baykal anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifini sert dille eleÅŸtirdi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP'li Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin tümü üzerindeki görüÅŸmelerde grubu adÄ±na söz aldÄ±. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da Baykal'Ä±n konuÅŸmasÄ± öncesinde görüÅŸmeleri takip etmek üzere Genel Kurul Salonuna geldi.Meclisin, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin konuÅŸulduÄŸu tarihi bir toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Baykal, kürsüye kimseyi suçlamak, karalamak ya da günlük siyaset yapmak için gelmediÄŸini vurguladÄ±.

Baykal, "Türkiye'ye sahip çÄ±kmak için için geldim. 'Buna ihtiyaç mÄ± var?' derseniz, evet, buna ihtiyaç var. 'Bu sana mÄ± düÅŸer?' derseniz, hepimize düÅŸer, evet, bana da düÅŸer. Buraya seçilerek gelmiÅŸ siz milletvekilleri gibi ben de bütün siyasi ömrümü bu kutsal çatÄ± altÄ±nda geçirmiÅŸ bir kiÅŸi olarak milletime karÅŸÄ± bu noktada konuÅŸmak zorunda olduÄŸumu düÅŸünüyorum. AyrÄ±ca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ä°stiklal MadalyasÄ±'yla onurlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir istiklal gazisinin oÄŸlu olarak, babamÄ±n helalliÄŸini kazanabilmek için burada konuÅŸmak zorunda olduÄŸumu düÅŸünüyorum. Belki bir daha böyle bir ÅŸans hiçbirimiz için olmayacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

Türkiye'nin tarihle ve gelecekle hesaplaÅŸmasÄ±nda milletvekillerinin oyuyla, duruÅŸuyla rol oynayacaÄŸÄ± bir görev anÄ±nÄ±n, bir sorumluluk ortamÄ±nÄ±n içinde olunduÄŸuna iÅŸaret eden Baykal, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Ne yazÄ±k ki böyle bir tarihi karar anÄ±na bizi taÅŸÄ±yan, müellifi bilinmeyen ama daha içeriÄŸi belli deÄŸilken boÅŸ kaÄŸÄ±t imzalatÄ±larak önümüze getirilen bir projedir. Bu projenin müellifi belli deÄŸildir ama arkasÄ±ndaki siyasi irade bellidir. Bu proje alelacele, telaÅŸla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, hukuki ve siyasal olgunlaÅŸmaktan uzak bir sipariÅŸ projedir. Milletin egemenliÄŸi ve Meclisin üstünlüÄŸü anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± temel alan bir asÄ±rlÄ±k siyasi geleneÄŸimizi tahrip edecek, milli siyasi kültürümüzü çökertecek, millet egemenliÄŸinin yerine ÅŸahÄ±s hegemonyasÄ±nÄ± ikame edecek bu teklif bugün önümüzde duruyor."

"Bu tekliften Türk halkÄ±nÄ±n haberi yok"

AnayasanÄ±n, devletin en temel dayanaklarÄ±yla oynayan teklifin, milletin haberi olmadan, alelacele komisyonlarda, Genel Kurulda görüÅŸülmek istendiÄŸini savunan Baykal, vatandaÅŸlarÄ±n konu hakkÄ±nda bilgilendirilmediÄŸini, teklifin toplum kesimleriyle tartÄ±ÅŸÄ±lmadan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Baykal, "HatÄ±rlarsanÄ±z daha önce iktidar Çözüm Süreci diye PKK'yla anlaÅŸmanÄ±n halka izah edilip kabul ettirilebilmesi için çÄ±rpÄ±nÄ±yordu. Akil adamlar icat edip, onlarÄ± bütün Türkiye'de seferber etmiÅŸti, aylarca çabalamÄ±ÅŸtÄ±. Söyler misiniz ÅŸimdi, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini millete anlatmak için en küçük bir çaba, gayret sergiliyor musunuz?" diye konuÅŸtu.

Teklifin görüÅŸmelerinin TBMM TV'den canlÄ± olarak yayÄ±nlanmamasÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±labilir bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Baykal, bunun milletin haber alma hakkÄ±nÄ± engellemek olduÄŸunu öne sürdü.

"Kendisine güvenen, projesine güvenen insanlar milletin gözü önünde bu tartÄ±ÅŸmayÄ± yapmaktan niye kaçÄ±nÄ±r?" diye soran Baykal, teklife iliÅŸkin oldu bittiye getirme çabasÄ± sürdürüldüÄŸünü, bunun da iyi niyetli olamayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Baykal, "Bu, doÄŸru deÄŸildir. Bu, sizin, teklifinize güvenemediÄŸinizi gösterir. Karda kÄ±ÅŸta, zemheride bu telaÅŸ niye, bu acele niye? BÄ±rakÄ±n millet gerçekleri öÄŸrensin. Acele etmeyin, acele iÅŸe ÅŸeytan karÄ±ÅŸÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Bu iÅŸler böyle olmaz"

Baykal, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Milletvekillerine boÅŸ kaÄŸÄ±dÄ± imzalattÄ±rÄ±p, milletin anlayÄ±p öÄŸrenmesine fÄ±rsat vermeden anayasayÄ± deÄŸiÅŸtiremezsiniz, cumhuriyeti tahrip edemezsiniz. Bu iÅŸler böyle olmaz. EÄŸer oldurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z bu iÅŸin içinde bir çapanoÄŸlu var demektir, olmamasÄ± gerektiÄŸini siz de bilirsiniz çünkü. Öyle yapmak zorunda kalmÄ±ÅŸsanÄ±z eÄŸer bu iÅŸin içinde bir çapanoÄŸlu var, bir sÄ±kÄ±ntÄ± var. Gümrükten mal mÄ± kaçÄ±rÄ±yorsunuz? EÄŸer size birileri 'UzatmayÄ±n, bir an önce bitirin bu iÅŸi' dedi diye yapÄ±yorsanÄ±z, ona söylemeniz gereken ÅŸey ÅŸuydu; 'Size saygÄ± duyarÄ±z ama millete ve Meclise daha çok saygÄ± duyarÄ±z. Onun için önce millete bu iÅŸi anlatmanÄ±z lazÄ±m'. Bunu söylemenizi beklerdik. Milletin arkasÄ±ndan talimatla oyun çevirmek kimseye yakÄ±ÅŸmaz."

"AyÄ±plÄ± malÄ±nÄ± pazarlamaya çalÄ±ÅŸan kurnaz tüccarÄ± hatÄ±rlatÄ±yor"

Teklifin olaÄŸanüstü hal (OHAL) ortamÄ±nda gündeme getirilmesini de eleÅŸtiren Baykal, bazÄ± uygulamalara deÄŸindi.

Baykal, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Cumhuriyet tarihinin en kanlÄ± terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz. 1,5 yÄ±lda 38 terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 516 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sadece ÅŸu son altÄ± ayda, OHAL döneminde 17 saldÄ±rÄ±da 214 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Suriye'de 47 askerimiz ÅŸehit düÅŸtü. Ekonomi alarm veriyor. Suikast timleri onlara kol kanat geren mülteci hemÅŸehri kolonileriyle birlikte kentlerimizde yuvalanmÄ±ÅŸ. Güvenlik krizi sizi muhalefet liderlerine zÄ±rhlÄ± araba teklif etme noktasÄ±na kadar getirmiÅŸ. Bütün bunlarÄ±, Türkiye'yi onbeÅŸ yÄ±lda ne hale getirdiniz, diye ÅŸikayet etmek için söylemiyorum. 'Allah aÅŸkÄ±na, bu ortamda, OHAL rejimi altÄ±nda bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini, referandum yapma düÅŸüncesini nasÄ±l oluyor da aklÄ±nÄ±zdan geçirebiliyorsunuz?' diye sormak için söylüyorum. Millet can derdinde, birileri et derdinde. OHAL'in altÄ±ncÄ± ayÄ±ndayÄ±z. Her gün yeni gözaltÄ±lar, tutuklamalar, birbiri ardÄ±na terör saldÄ±rÄ±larÄ±, bombalamalar, ÅŸehit haberleri. Millet ülkenin her yerinde acÄ± ve matem içinde. YasÄ±nÄ± tutmaya çalÄ±ÅŸan, matemini yaÅŸayan insanlara 'Hadi koÅŸ, bana oy ver' diyeceksiniz. Bu bana bir kargaÅŸa ortamÄ±nda ayÄ±plÄ± malÄ±nÄ± pazarlamaya çalÄ±ÅŸan kurnaz bir tüccarÄ± hatÄ±rlatÄ±yor. OHAL rejimi içinde yapÄ±lacak bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi hukuk vicdanÄ±yla, demokrasi ahlakÄ±yla baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±lamaz."

"Herhangi bir demokratik ülkede benzeri var mÄ±?"

Söz konusu teklifi ile görüÅŸülenin "Meclis üstünlüÄŸüne dayalÄ± bir cumhuriyet rejiminin kaderi" olduÄŸunu ifade eden Baykal, ülkenin, gerilime deÄŸil, uzlaÅŸmaya ihtiyaç duyduÄŸu bir süreçten geçtiÄŸine iÅŸaret etti.

Türkiye'de anayasanÄ±n temelinde milli egemenlik anlayÄ±ÅŸÄ± ve Meclisin üstünlüÄŸünün bulunduÄŸunu, teklifin ise milli egemenlik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± tahrip edeceÄŸini, milletin ve Meclisin üstünlüÄŸünü ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ±,milli egemenliÄŸi ortadan kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ileri süren Baykal, ÅŸöyle devam etti:

"Bu Meclisin arkasÄ±nda millet var, milli irade var. Tümüyle Türkiye milleti TBMM'nin arkasÄ±nda, yüzde 100'üyle. Her siyasi görüÅŸten parti varÄ±z, her kimlikten, her etnisiteden, her inançtan, her mezhepten insanlarÄ±z, çünkü Türkiye böyle, o Türkiye de buraya yansÄ±yor. Onun için burasÄ± egemen, onun için bütün organlarÄ±n üzerinde olmak durumunda. Ama ÅŸimdi ilk kez bir seçim yapacaÄŸÄ±z; yüzde 51'le bir CumhurbaÅŸkanÄ± seçeceÄŸiz; seçeceÄŸimiz CumhurbaÅŸkanÄ± bu milletin yüzde 100'ünü temsil eden organÄ±n temel yetkilerini alacak, yasamanÄ±n bir kÄ±smÄ± dahil, denetlemeyi tümüyle ortadan kaldÄ±racak, yargÄ±yÄ± alacak ve yeni bir anlayÄ±ÅŸla bir devlet mekanizmasÄ± ortaya çÄ±kacak. Herhangi bir demokratik ülkede bunun bir benzeri var mÄ± Allah aÅŸkÄ±na? Böyle bir ortamda bu kadar köklü bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini zorlayarak geçirmeye çalÄ±ÅŸmak yapÄ±labilecek en büyük yanlÄ±ÅŸtÄ±r, en büyük hatadÄ±r. "

"Siyaseti devletin temeline sokmak"

DünyanÄ±n hiçbir ülkesinde benzeri görülmemiÅŸ bir ÅŸekilde, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda partisinin genel baÅŸkanÄ± olmasÄ±na imkan verildiÄŸini belirten Baykal, bunun çok tehlikeli bir durum olduÄŸunu, böyle bir durumda tarafsÄ±zlÄ±ktan bahsedilemeyeceÄŸini söyledi.

Baykal, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Tüm Türkiye'nin temsilcisi olmasÄ± gereken kiÅŸi, bir siyasi partinin genel baÅŸkanÄ± olacak, grup toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, MYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, o partinin yararlarÄ±nÄ±, çÄ±karlarÄ±nÄ± savunacak, takip edecek. CumhurbaÅŸkanÄ± AKP Genel BaÅŸkanÄ± olacak, AKP Genel BaÅŸkanÄ± da yargÄ±yÄ± belirleyecek, Anayasa Mahkemesini belirleyecek, HSYK'yÄ± belirleyecek. DeÄŸerli arkadaÅŸlarÄ±m, saÄŸduyumuzu mu kaybettik Allah aÅŸkÄ±na? Bir siyasi parti genel baÅŸkanÄ±na Anayasa Mahkemesinin üyelerini belirleme hakkÄ± verilebilir mi? CumhurbaÅŸkanÄ±na parti genel baÅŸkanÄ± olma yetkisini, imkanÄ±nÄ± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anda iÅŸte siz bunu yapmÄ±ÅŸ oluyorsunuz ve bu, hiçbir ÅŸekilde kabul edilebilir, sürdürebilir bir olay deÄŸildir. TarafsÄ±zlÄ±k yemini edecek CumhurbaÅŸkanÄ±, 'Ben tarafsÄ±zÄ±m' diyecek. Kimi aldatÄ±yoruz? Ne bu samimiyetsizlik? Anayasa'ya yansÄ±mÄ±ÅŸ bir samimiyetsizlik. Parti genel baÅŸkanÄ± tarafsÄ±z olarak yemin edecek. Yani aynÄ± kiÅŸi CumhurbaÅŸkanÄ± KöÅŸkü'nde tarafsÄ±z olacak, parti genel merkezinde AKP'li olacak, BaÅŸbakanlÄ±kta BaÅŸbakanlÄ±k yapacak. Bunlar yanlÄ±ÅŸ. Bu, parti devletini oluÅŸturmak demek, siyaseti devletin temeline sokmak demek."

"Kim, kimi feshediyor?"

Düzenlemeyle cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Meclisi gerekçesiz olarak fesih hakkÄ±na kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ileri süren Baykal, "Kim, kimi feshediyor? Yüzde 50, yüzde 100'ü feshediyor. Yüzde 51'le seçiliyorsun, yüzde 100'ü feshediyorsun." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinden 12'sini cumhurbaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla atayacaÄŸÄ±nÄ±, 3'ünü de iktidar partisinin genel baÅŸkanÄ± olarak Meclisteki oylamalarla belirleyeceÄŸini dile getiren Baykal, ihtiyaç duyulmasÄ± halinde o mahkemenin cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± yargÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Baykal, "O mahkemenin hükmüne derler mi adalet? Anayasa Mahkemesini ne hale getiriyoruz?" dedi.

Baykal, cumhurbaÅŸkanÄ±na OHAL ilan etme, OHAL kararnamesi çÄ±karma yetkisinin verilmesinin de demokrasiyle baÄŸdaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± savundu.

"Denetleme imkanÄ± yok"

Deniz Baykal, düzenlemenin çok sayÄ±da yetkiyle donattÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± denetlemeye yönelik mekanizmalarÄ± içermediÄŸini, olanlarÄ± da ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

Ä°craya yönelik denetleme mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, "Ortada bir suç varsa verirsiniz mahkemeye" ÅŸeklinde kurulduÄŸunu aktaran Baykal, cezai suç gerektirmeyen durumlarÄ±n ise tamamen denetimsiz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Baykal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bir denetleme imkanÄ± yok. 'Suç varsa ver mahkemeye' diyor. NasÄ±l vereceÄŸiz? Suçun olduÄŸunu iddia edenlerin yapmasÄ± gereken ÅŸey önce 300 üyeyi bulup teklif etmek, daha sonra 360 üyeyi bulup komisyona sevk kararÄ± çÄ±karmak, ondan sonra da 400 oyu bulup Yüce Divana sevk etmek. Ya, bu suç teÅŸkil eden bir olayÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir yanlÄ±ÅŸ yok mu? Bu yanlÄ±ÅŸÄ± Meclisin söyleme hakkÄ± yok mu? Bir denetleme imkanÄ± getirmenin ülke için bir yararÄ± yok mu? Böyle bir mekanizma var mÄ±? BunlarÄ±n hiçbirisi yok. 'Bir suç varsa bulursun 400 milletvekilini, mahkemeye verirsin' mantÄ±ÄŸÄ±. Peki, mahkemeye veririz, bizi kim yargÄ±lar? Benim tayin ettiÄŸim Anayasa Mahkemesi üyeleri..."

Deniz Baykal, iktidarÄ±n düzenlemeye, "istikrar saÄŸlamayÄ±" gerekçe gösterdiÄŸini, 14 yÄ±ldÄ±r tek baÅŸÄ±na hükümet eden bir iktidarÄ±n istikrar saÄŸlamaktan söz etmesinin anlaÅŸÄ±lÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Türkiye'nin sorunu Anayasa sorunu deÄŸil"

Baykal, istikrar saÄŸlama konusunu gelecekteki tehlikelerle birleÅŸtirmenin de anlamsÄ±z olduÄŸunu dile getirerek, "Bu düzenleme hiçbir ÅŸekilde gelecekteki bir tehdidi bertaraf etmeye yönelik bir düzenleme deÄŸildir." diye konuÅŸtu.

Türkiye'nin son derece zor bir durumda olduÄŸunu, ancak bunun anayasal yetersizliklerden kaynaklanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Baykal, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Türkiye'nin ÅŸu andaki problemi bambaÅŸkadÄ±r ve bu, Anayasa'dan kaynaklanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu, doÄŸrudan iktidarÄ±n uzun süredir uygulamalarÄ±ndan kaynaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ktidar geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 15 yÄ±l içinde giderek ülkeyi daha da karmaÅŸÄ±k, daha da yüksek krizler ortamÄ±na doÄŸru sürükledi. Bunun altÄ±nda yatan anayasal bir gerekçe yoktur. Bu sadece iktidarÄ±n yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±ndandÄ±r. YanlÄ±ÅŸ bir Suriye politikasÄ± izlediniz, onun sonuçlarÄ±yla bugün Türkiye hesaplaÅŸÄ±yor. YanlÄ±ÅŸ bir terör politikasÄ± izlediniz, izlediÄŸiniz terör politikasÄ±yla Türkiye hesaplaÅŸÄ±yor. FETÖ konusunda tamamen yanlÄ±ÅŸ, siyaseten yanlÄ±ÅŸ, hukuken yanlÄ±ÅŸ, büyük hatalar yaptÄ±nÄ±z, ÅŸimdi o hatalarÄ±n sonucunda Türkiye allak bullak. Yolsuzluklarla mücadeleyi bir kenara bÄ±raktÄ±nÄ±z, görmezlikten geldiniz, onun sorunlarÄ± Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. Türkiye'nin sorunu Anayasa sorunu deÄŸil. Ülkeyi yönetenlerin hata yapmasÄ±na imkan vermeyecek bir anayasa düzenleme yetkisi hiçbir anayasada bulunamamÄ±ÅŸtÄ±r. Olay; sorumlu insan olma, iyi siyasetçi olma, devlet adamÄ± olma, bugünü deÄŸil yarÄ±nÄ± düÅŸünme, günlük çÄ±kar için, siyasi çÄ±kar için ülkeyi sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokmama olayÄ±dÄ±r."

"SorumluluÄŸumuz yüksek"

Teklifin yasalaÅŸmasÄ± halinde ülkenin büyük zorluklarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±nÄ± öne süren Baykal, "Bu teklif geçerse Türkiye çok büyük sÄ±kÄ±ntÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacak. Biz TBMM'nin özünü, temelini, onun arkasÄ±ndaki milletin haklarÄ±nÄ± maalesef bir tek kiÅŸiye emanet etme konumundayÄ±z. Böyle bir tablo içinde bizim dikkat etmemiz gereken konu, sorumluluÄŸumuzun ne kadar yüksek olduÄŸudur. Ben inanÄ±yorum ki bu büyük yanlÄ±ÅŸÄ± önleyebilecek organ, TBMM'dir. Åžimdi hepimiz büyük bir sorumlulukla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TBMM'nin yanlÄ±ÅŸ bir düzenlemeye "HayÄ±r" diyebilmesi gerektiÄŸini belirten Baykal, bunun herkes için yararlÄ± olduÄŸunu ifade etti.