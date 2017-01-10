AK Parti'den Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu iddialarÄ±na sert yanÄ±t

AK Parti tarafÄ±ndan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun partiye Ã¼yeliÄŸiyle ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±

AK Parti'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, bazÄ± internet siteleri ve sosyal medyada "Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun AK Parti'ye üye olduÄŸu" yönünde haberlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Söz konusu haberlerin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Parti TüzüÄŸümüzün ve TeÅŸkilat Ä°ç YönetmeliÄŸimizin üyelikle ilgili kurallarÄ±na göre, üyelik için talep formu doldurmak, üyelik kaydÄ± anlamÄ±na gelmemektedir. Etik ölçütler itibarÄ±yla, ismi geçen kiÅŸinin üyelik iÅŸleminin tekemmül ettirilmesine olumlu bakÄ±lmamaktadÄ±r. Talep formunu alan, üyelik iÅŸlemi gerçekleÅŸmeden süreç ikmal edilmiÅŸ gibi açÄ±klama yapan ve bunu kamuoyuyla paylaÅŸan ilçe baÅŸkanÄ±mÄ±z, özensiz ve dikkatsiz davranÄ±ÅŸÄ± sebebiyle sözlü olarak uyarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lgili kiÅŸinin AK Parti'ye üyelik talebi, etik nedenlerle kabul edilmeyecektir. AK Parti, kuruluÅŸundan bugüne üyelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± titizlikle yürüten ve belli ilkeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda bu baÅŸvurularÄ± karara baÄŸlayan bir partidir. Bu çerçevede ÅŸu hususu özellikle belirtmekte fayda var; AK Parti, hiç kimsenin ÅŸahsi hesaplaÅŸmasÄ±na zemin yapÄ±lacak bir parti deÄŸildir. Partimiz aynÄ± ÅŸekilde aile mahremiyetinin korunmasÄ±na da büyük bir önem vermektedir."