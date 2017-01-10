CHP'li vekil Mecliste bir ilke imza attÄ±

Meclis Genel Kurulu'nda yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bir ilke imza atÄ±ldÄ±

TBMM Genel Kurul salonundaki çalÄ±ÅŸmalar Meclis TV'den belirli bir saatten sonra yayÄ±nlanmayÄ±nca CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker, oturduÄŸu sÄ±rada profesyonel yayÄ±n sistemi kurdu.

CHP'li Vekil Åžeker, profesyonel kamera, televizyon kanallarÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nlar için kullandÄ±ÄŸÄ± 3G cihazÄ±, tablet bilgisayarÄ± ve mobil telefonu üzerinden Genel kurul çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nladÄ±.

Bir çok muhalefet vekili de Åžeker gibi telefonlarÄ±ndan yaÅŸananlarÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±.