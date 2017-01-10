Ana Sayfa | SÄ°YASET 10/01/2017 08:36

CHP'li vekil Mecliste bir ilke imza attÄ±

Ali Åžeker

Meclis Genel Kurulu'nda yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bir ilke imza atÄ±ldÄ±

TBMM Genel Kurul salonundaki çalÄ±ÅŸmalar Meclis TV'den belirli bir saatten sonra yayÄ±nlanmayÄ±nca CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker, oturduÄŸu sÄ±rada profesyonel yayÄ±n sistemi kurdu.

CHP'li Vekil Åžeker, profesyonel kamera, televizyon kanallarÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nlar için kullandÄ±ÄŸÄ± 3G cihazÄ±, tablet bilgisayarÄ± ve mobil telefonu üzerinden Genel kurul çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nladÄ±.

Bir çok muhalefet vekili de Åžeker gibi telefonlarÄ±ndan yaÅŸananlarÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle bir mesaj yayÄ±nladÄ±

celal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

AK Parti'den Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu iddialarÄ±na sert yanÄ±t

AK Parti tarafÄ±ndan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun partiye Ã¼yeliÄŸiyle ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±

anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi

CHP'li Deniz Baykal anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifini sert dille eleÅŸtirdi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±