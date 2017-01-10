CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle bir mesaj yayÄ±nladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 10 Ocak ÇalÄ±ÅŸan Gazeteciler Günü dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, kamuoyunun dogÌ†ru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmisÌ§ tarafsÄ±z ve oÌˆzguÌˆr basÄ±nÄ±n demokratik, sÌ§effaf ve gelisÌ§misÌ§ devletlerin oÌˆnemli guÌˆcÌ§lerinden biri olduÄŸunu vurguladÄ±.

BasÄ±n ve ifade oÌˆzguÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆnuÌˆn, halkÄ±n haber alma hakkÄ±yla birlikte gelisÌ§tigÌ†i ortamlarda, medya organlarÄ±nÄ±n vatandasÌ§lara tuÌˆm gelisÌ§meleri dogÌ†ru aktarmasÄ±nÄ±n, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilincÌ§lenmesinde kilit bir rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden ErdoÄŸan, "MedyanÄ±n bagÌ†Ä±msÄ±zlÄ±gÌ†Ä±nÄ±n en iyi bicÌ§imde sagÌ†lanmasÄ± icÌ§in, hukuki duÌˆzenlemeler kadar, basÄ±n kurulusÌ§larÄ±nÄ±n ve cÌ§alÄ±sÌ§anlarÄ±nÄ±n meslek ahlakÄ±na, tarafsÄ±zlÄ±k ilkesine uymalarÄ±, basÌ§kalarÄ±nÄ±n hak ve oÌˆzguÌˆrluÌˆklerine saygÄ±yÄ± esas almalarÄ±, toplumsal sorumlulugÌ†u goÌˆz oÌˆnuÌˆnde bulundurmalarÄ± da oÌˆnemlidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"DogÌ†ru ve tarafsÄ±z habercilik anlayÄ±sÌ§Ä±nÄ± her zamankinden daha oÌˆnemli hale geldi"

Medya teknolojilerindeki hÄ±zlÄ± gelisÌ§menin, yazÄ±lÄ± ve goÌˆrsel basÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra internet gazeteciligÌ†i ve sosyal medyanÄ±n etkinlik alanÄ±nÄ± genisÌ§lettiÄŸini, dogÌ†ru ve tarafsÄ±z habercilik anlayÄ±sÌ§Ä±nÄ± her zamankinden daha oÌˆnemli hale getirdiÄŸini belirten ErdoÄŸan, mesajÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

"Sosyal medyanÄ±n haber akÄ±sÌ§Ä±ndaki hÄ±z ve kamuoyu uÌˆzerindeki etkisinin giderek artmasÄ± dikkate alÄ±ndÄ±gÌ†Ä±nda, bu mecra aracÄ±lÄ±gÌ†Ä±yla kamuoyunun yanÄ±ltÄ±lmasÄ±nÄ±n, teroÌˆr propagandasÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±n, hak ve oÌˆzguÌˆrluÌˆklere yoÌˆnelik ihlallerin nasÄ±l oÌˆnuÌˆne gecÌ§ilebilecegÌ†i meselesi guÌˆnuÌˆmuÌˆz duÌˆnyasÄ±nda halen cÌ§oÌˆzuÌˆm aranan konular arasÄ±ndadÄ±r. Milletimizin guÌˆvenlik ve huzuruna kasteden odaklarÄ±n teroÌˆr faaliyetlerine hÄ±z vermeye gayret ettikleri bu hassas suÌˆrecÌ§te basÄ±n mensuplarÄ±mÄ±zÄ±n, teroÌˆrle muÌˆcadelenin yanÄ± sÄ±ra demokrasimizin guÌˆcÌ§lenmesine, uÌˆlkemizin ilerlemesine, birlik ve beraberligÌ†imizin korunmasÄ±na oÌˆnemli bir katkÄ± sagÌ†layabileceklerine inanÄ±yorum."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, basÌ§ta Suriye olmak uÌˆzere duÌˆnyanÄ±n cÌ§esÌ§itli boÌˆlgelerinde son derece zor sÌ§artlar icÌ§erisinde hayatlarÄ± pahasÄ±na goÌˆrevlerini yerine getiren gazetecilere takdirlerini ileterek, medya mensuplarÄ±nÄ±n 10 Ocak CÌ§alÄ±sÌ§an Gazeteciler GuÌˆnuÌˆ'nuÌˆ kutladÄ±.