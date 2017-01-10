CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TÃ¼rkiye iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir saldÄ±rÄ± altÄ±ndadÄ±r

BaÅŸtepe'de konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir saldÄ±rÄ± altÄ±nda olduÄŸunu belirterek, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼nden deÄŸil tam aksi gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸundan kaynaklÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"Ankara BeÅŸtepe'de kaymakamlara seslenen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Türkiye içeride ve dÄ±ÅŸarÄ±da çok büyük bir saldÄ±rÄ± altÄ±ndadÄ±r. Bu saldÄ±rÄ± zayÄ±f bir ülke olduÄŸumuzdan kaynaklanmÄ±yor güçlü, güçlünen bir ülke olduÄŸumuz için bu saldÄ±rÄ±lar yapÄ±lÄ±yor.'' dedi.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:"BaÅŸarÄ±lÄ± olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± takdir ederken aynÄ± çabayÄ± göstermeyenleri ayÄ±klamak zorundayÄ±z.UnutmayÄ±nÄ±z ki yeni Türkiye'yi sizlerle birlikte inÅŸa ediyoruz. Åžu kritik dönemde idarecilerimizin basireti ve çabasÄ± belirleyici öneme sahiptir. Ä°nÅŸallah bu süreci hep birlikte alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±yla yönetecek ve ülkemizin önünü hep birlikte açacaÄŸÄ±z. Buna iman etmemiz lazÄ±m.

"GÜÇLÜ OLDUÄžUMUZ Ä°ÇÄ°N SALDIRIYORLAR"

Türkiye içeride ve dÄ±ÅŸarÄ±da çok büyük bir saldÄ±rÄ± altÄ±nda. Bu saldÄ±rÄ± zayÄ±f bir ülke olduÄŸumuzdan olmuyor, güçlü bir ülke olduÄŸumuz için saldÄ±rÄ±yorlar.Bugün ülkemiz sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde 3 milyonun üzerinde Suriyeli ve IraklÄ±yÄ± misafir ediyoruz. Elbette sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanÄ±yor. Ama bunlar üstesinden gelinemeyecek konular deÄŸildir. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bu insanlara vatandaÅŸlÄ±k vermek için çalÄ±ÅŸmalar yürütüyor.EÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa, sosyal güvenliÄŸe kadar pek çok çalÄ±ÅŸmalar olduÄŸunu biliyorum. AsÄ±l çözümün Suriye ve Irak'a yeniden güvene, istikrara, huzura kavuÅŸmasÄ± gayet açÄ±ktÄ±r. Bölgedeki geliÅŸmelere doÄŸrudan veya dolaylÄ± etkisi olan ülkelerin önemli bölümün Suriye ve Irak halkÄ±nÄ± esenliÄŸe kavuÅŸturmak diye bir dertleri olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r.

"KENDÄ° TOPRAKLARIMIZDA REFAHI TEMÄ°N EDEMEZSEK..."

Düne kadar DEAÅž'la mücadeleyi ilk sÄ±raya koyan ülkelerin bugün neredeyse DEAÅž'Ä± himaye altÄ±na alacak duruma geldiÄŸini görüyoruz. Türkiye tüm bu kaos içerisinde hem kendisi hem de kardeÅŸleri için en iyisini yapmaya çabalÄ±yor. UluslararasÄ± alanda ve sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z dÄ±ÅŸÄ±nda verdiÄŸimiz mücadelenin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n birinci ÅŸartÄ± ülkemizin içinde huzuru, güveni ve refahÄ± saÄŸlamaktÄ±r. Terör örgütlerini adeta vardiya usülü ülkemizde eylem yapmaya teÅŸvik edenler bunlarÄ±n olmamasÄ±nÄ± istiyor. EÄŸer biz kendi topraklarÄ±mÄ±zda refahÄ± temin edemezsek dÄ±ÅŸarÄ±da lafÄ±mÄ±zÄ±n bir anlamÄ± kalmaz. 2013 yÄ±lÄ±ndan beri yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±lar, bizi içeride sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p dÄ±ÅŸarÄ±da etkisiz hale getirmek için yapÄ±lÄ±yor.

"Ä°SÄ°MLERÄ° FARKLI HARFLERDEN OLUÅžSA DA HEPSÄ° BÄ°RDÄ°R"

Milletimiz ülkesine sahip çÄ±ktÄ±kça, karÅŸÄ±mÄ±zdakiler ahlaksÄ±zlÄ±k çÄ±tasÄ±nÄ± yükseltiyor. 15 Temmiz darbe giriÅŸimi baÅŸta olmak üzere bu uÄŸurda ellerindeki tüm malzemeyi kullandÄ±lar, kullanÄ±yorlar. Türkiye'nin karÅŸÄ±sÄ±nda isimleri farklÄ± harflerden oluÅŸuyor ve söylemleri farklÄ± görünüyor olsa da aynÄ± örgüt var. Biz bunlarÄ±n topuna birden terör örgütü diyoruz. MensuplarÄ±na da terörist diyoruz. Maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z saldÄ±rÄ±lar gösteriyor ki, bölücü örgütte, DEAÅž, FETÖ, DHKPC arasÄ±nda bizim açÄ±mÄ±zdan herhangi bir fark yoktur. Hepsi de devletimizin milletimizin düÅŸmanÄ±dÄ±r.

"KENDÄ° GÖBEÄžÄ°MÄ°ZÄ° KENDÄ°MÄ°Z KESECEÄžÄ°Z"

15 Temmuz'u saymÄ±yorum. Daha mültecilere gösterilen insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± saymÄ±yorum. ÇocuklarÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n, yaÅŸlÄ±larÄ±n katledildiÄŸi saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±ndaki duyarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± saymÄ±yorum. Dünyada pek çok ülkenin gösterdiÄŸi bu ikiyüzlü tavÄ±rdan üzüntü duyuyorum. Ama bu durum aynÄ± zamanda bize kendi göbeÄŸimizi kendimiz kesmemiz gerektiÄŸini de gösteriyor. YaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±z bize ÅŸu gerçeÄŸi açÄ±kça izhar ediyor; Türkiye terörle mücadelesini ve bölgesinde yürüttüÄŸü operasyonlarÄ± tek baÅŸÄ±na, kendi imkanlarÄ±yla ve kendi evlatlarÄ±yla yürütmek mecburiyetinde.

"YENÄ° BÄ°R Ä°STÄ°KLAL VE Ä°STÄ°KBAL MÜCADELESÄ°"

Askerimizle, polisimizle, hariciyemizle güçlü olmalÄ±yÄ±z. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dönem rutin bir dönem deÄŸildir, olaÄŸanüstüdür. Bugün Türkiye yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesi vermektedir. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± da bu olaÄŸanüstü hale mütenasip yürütmeliyiz.Hiçbir terör örgütüne en küçük müsamaha göstermeyeceÄŸiz. Ä°sim isim, ev ev, mahalle mahalle mülkiye amirlerimiz her ÅŸeye hakim olmalÄ±dÄ±r. MuhtarlarÄ± asla ihmal etmeyiniz, sizin için uçbeyi gibidir.

"MUHTARLARI Ä°HMAL ETMEYÄ°N"

Emriniz altÄ±ndaki muhtarlarla çok iyi diyalog kurunuz. MuhtarlarÄ± asla ihmal etmeyiniz. Muhtarlar sizin için adeta uç beyidir. Onlar kendi bölgelerini sokak sokak bilir. Güvenlik güçlerimizin teröristleri yakalamak konusundaki çabalarÄ± çok iyi biliyorum. Aradan kaçan bir tane terörist bile amacÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda bunun çok acÄ± sonuçlarÄ± ortaya çÄ±kÄ±yor. Bunun için siz mülki idare amirlerimizin meseleye çok daha sÄ±kÄ± sarÄ±lmasÄ±, takip etmesi gerekiyor. Gerek FETÖ ve diÄŸerlerine dikkatli olmalÄ±yÄ±z.

"ÖDÜN VERÄ°RSEK Ä°KÄ°SÄ°NÄ° BÄ°RDEN KAYBEDERÄ°Z"

Teröre odaklanÄ±p, ekonomiyi ihmal edersek terörün önünü açmÄ±ÅŸ oluruz. YatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± yürütürken güvenlikten ödün verirsek ikisini birden kaybederiz. Bu kolay bir süreç deÄŸildir. 2008 küresel finans krizinde, mülteci sorununda, terör olaylarÄ±nda Avrupa ülkelerinin nasÄ±l savrulduklarÄ±nÄ± hep birlikte gördük. Türkiye ise her ÅŸeye raÄŸmen kendi yolunda yürümeye devam etti.

"KAYMAKAMLARA ÇAÄžRI"

Milli seferberlik çaÄŸrÄ±mÄ±n en baÅŸtaki muhataplarÄ± sizlersinzi. Milli seferberliÄŸin en önemli uygulayÄ±cÄ±larÄ± olarak alandasÄ±nÄ±z.Yeri geldiÄŸi zaman icabÄ±nda kömür ihtiyacÄ± olan var. Sizler ÅŸoförün yanÄ±na oturmalÄ±sÄ±nÄ±z. Onunla birlikte kömür ihtiyacÄ± olanlar adeta kamyonla, kamyonetle kömürü bizzat kendiniz getirip teslim etmelisiniz. GÄ±da ihtiyacÄ± olanlarÄ±n o ihtiyacÄ±nÄ± bizzat teslim etmelisiniz. Bununla adeta sizler Hz. Ömer misali o kapÄ±larÄ± çalÄ±p, iÅŸte kaymakam filanca geldi, sizlerin duydum ki kömür ihtiyacÄ±nÄ±z var, kömürünüzü getirdim. Duydum ki çocuklarÄ±n giyecek ihtiyacÄ± var, giysi getirdim, gÄ±da getirdim demelisiniz.