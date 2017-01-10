CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Deniz Baykal'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±na bÃ¶yle destek verdi

CHP Genel baÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Ä°ÅŸte KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

''Cumhuriyet zor ÅŸartlar altÄ±nda kuruldu. Atatürk’ün cumhuriyet kurulduktan sonra bir sözü vardÄ±r, 1923’te ÅŸöyle der: Milletimizin baÅŸÄ±na gelen bütün felaketler kendi iradesini baÅŸkasÄ±na vermekten kaynaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kadar acÄ± tecrübeler geçiren milletin bundan sonra egemenliÄŸini tek kiÅŸiye vermesi mümkün deÄŸildir.

DENÄ°Z BAYKAL TARÄ°HE GEÇECEK BÄ°R KONUÅžMA YAPTI

GeçmiÅŸini bilmeyen geleceÄŸini inÅŸa edemez. Åžimdi gündemimizde bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi var. Önceki genel baÅŸkanÄ±mÄ±z Deniz Baykal tarihe geçecek bir konuÅŸma yaptÄ±. Milletvekillerimiz çok büyük çaba sarf etti.

Çok partili hayatÄ± bu ülkeye getiren partiyiz. Demokrasinin geliÅŸmesini isteyen bir partiyiz. Bizim adÄ±mÄ±za konuÅŸan, tarihe not düÅŸen önceki genel baÅŸkanÄ±mÄ±z CHP’ye yakÄ±ÅŸan bir konuÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±r.

Biz her türlü düÅŸünceye saygÄ± gösterirken herkese saygÄ± gösterirken temel felsefemizin demokrasi olduÄŸunu kimsenin unutmamasÄ±nÄ± isteriz.

YARGI BAÄžIMSIZ DEÄžÄ°LSE HAKLAR GÜVENCE ALTINDA DEÄžÄ°LDÄ°R

Bir ülkede yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸilse haklar güvence altÄ±nda deÄŸildir. Benim hak arama güvencem anayasa teminatÄ± altÄ±nda olmalÄ±dÄ±r.Yine bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z diyebilir ki 'bir kiÅŸiye yetki verelim yönetsin, kavga dövüÅŸ de olmaz.' Dünyada yetkilerin tek elde toplandÄ±ÄŸÄ± kavgasÄ±z dövüÅŸsüz bir örnek yoktur.En son örneÄŸi Hitler’dir Almanya’da. Seçimle gelmiÅŸ bütün yetkileri eline almÄ±ÅŸtÄ±r. Hitler sadece Almanya, Avrupa deÄŸil bütün dünyayÄ± kana bulamÄ±ÅŸtÄ±r.

Ve Almanlar yeni anayasa yazarken direnme hakkÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸlardÄ±r.Anayasalar elbette deÄŸiÅŸir. En güzel örneÄŸini vereceÄŸim. Rahmetli Ecevit’in baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± döneminde 38 madde deÄŸiÅŸmiÅŸtir. Anayasa uzlaÅŸma komisyonu kurmuÅŸ her partiden eÅŸit sayÄ±da temsilci vermiÅŸtir komisyona.

OHAL VAR, KÄ°MSE KORKUDAN KONUÅžAMIYOR

OHAL var. Kimse korkudan konuÅŸamÄ±yor. Her an herkes tutuklanabilir. Herkesin her an mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konabilir. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lacak TBMM’nin etrafÄ±nda TOMA’lar, kamyonlar. Ne oluyor? SavaÅŸ mÄ± var? Böyle bir ortamda anayasa deÄŸiÅŸtiriyoruz.Üniversiteler, rektörler, hukuk fakülteleri, barolar konuÅŸamÄ±yor. Dün Ankara Baro baÅŸkanÄ± açÄ±klama yapacak kÄ±yamet kopuyor. Bu ortamda biz anayasayÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸiz diyorlar.

ANAYASADA NE DEÄžÄ°ÅžECEK KÄ°MSENÄ°N HABERÄ° YOK

Anayasada ne deÄŸiÅŸecek kimsenin haberi yok. ''TV’lerden canlÄ± verin'' diyoruz ''vermeyiz'' diyorlar.

20 TEMMUZ'DA SÄ°VÄ°L DARBE YAPILDI

15 Temmuz kontrollü darbe giriÅŸiminde sonra 20 Temmuz'da sivil darbe yapÄ±ldÄ±. Kimse unutmasÄ±n bunu. 20 temmuz sivil darbe tarihidir.Bir darbe dönemi yaÅŸÄ±yoruz. OHAL kararnameleri ile TBMM’nin vermediÄŸi yetkiler kullanÄ±ldÄ±. TBMM devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±. 12 Eylül darbe döneminde bile bunlar olmadÄ±. YargÄ± tamamen siyasi iktidara teslim edildi. Üzülerek ifade edeyim Anayasa Mahkemesi bile siyasi iktidara teslim edildi.

NEDEN ÅžÄ°MDÄ°?

Åžimdi diyorlar ki yeni anayasa yapacaÄŸÄ±z. Neden ÅŸimdi yapÄ±yorlar?

Her darbeden sonra darbeciler anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirmiÅŸlerdir. Åžimdi aynÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yorlar.

16 Temmuz'da Meclis'e geldim, parlamenter sistemin güçlendirilmesi gerektiÄŸini söyledim alkÄ±ÅŸladÄ±lar. YenikapÄ±’da aynÄ±sÄ± söyledim alkÄ±ÅŸladÄ±lar. Bildiri yayÄ±nladÄ±k onu da alkÄ±ÅŸladÄ±lar.

Ne oldu da ÅŸimdi parlamenter demokratik sistemden vazgeçip totaliter sisteme geçiyoruz.

Kendi geleceklerini güvence altÄ±na almak için bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini yapÄ±yorlar: Zannediyorlar ki yaptÄ±klarÄ± yolsuzluklarÄ±, insan haklarÄ± ihlallerini unutacaÄŸÄ±z.

ATATÜRK'E VERÄ°LMEYEN BÄ°R YETKÄ° BÄ°R KÄ°ÅžÄ°YE VERÄ°LECEK

Ne yapmak istiyorlar? Yüzde 51 ile seçilen cumhurbaÅŸkanÄ±na milletin yüzde yüzünü temsil eden TBMM’yi feshetme yetkisi veriyorlar.

Milli iradeye ihanettir bu. Mustafa Kemal Atatürk’e verilmeyen bir yetki bir kiÅŸiye verilecek. Üstelik Türkiye’yi felakete sürükleyen bir kiÅŸiye verilecek. Üstelik PKK, FETÖ, IÅžÄ°D, El Nusra’nÄ±n kandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir kiÅŸiye verilecek bu.

Bu, milli iradeye ihanettir. Buna 'evet' diyen kendisine oy veren vatandaÅŸa ihanet etmiÅŸ olacaktÄ±r.

NEYÄ°NE YETMÄ°YOR CUMHURBAÅžKANLIÄžI

NasÄ±l oluyor da hem tarafsÄ±z olacaksÄ±n, hem partili olacaksÄ±n. Neyine yetmiyor CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±. Bu ülke seni belediye baÅŸkanÄ±, genel baÅŸkan, BaÅŸbakan, CumhurbaÅŸkanÄ± yaptÄ±. Bir deÄŸil 5 uçak verdi 1100 odalÄ± Saray verdi. Daha ne istiyorsun arkadaÅŸ otur yerinde. TarafsÄ±z davrandÄ±ÄŸÄ± sürece saygÄ± duyduk. Kendisinden istirham ettim, 'Ne olur ÅŸu tasarÄ±yÄ± geri çek ülkeyi böleceksin' dedim.

Niye kavga edelim. Türkiye’nin bu kadar derdi var illa bu mu olacak? TarafsÄ±z ama partili cumhurbaÅŸkanÄ± aynÄ± zamanda kendi partisinin milletvekillerinin hepsini belirleyecek. Bu sorun sadece ErdoÄŸan sorunu deÄŸil Türkiye’nin geleceÄŸi sorunu. BaÅŸbakanlÄ±k tamamen kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. Türkiye tarihinde kendi ipini çeken bir baÅŸbakanla karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z.

AMAÇ, TBMM'YÄ° CUMHURBAÅžKANLIÄžI'NIN ARKA BAHÇESÄ° HALÄ°NE GETÄ°RMEK

Güvenoyunu kaldÄ±rÄ±yorlar. Neden? Çünkü diyorlar ki “Bu Meclis 2. sÄ±nÄ±f. Bunlardan güvenoyu almaya gerek yok.” Böyle bir anlayÄ±ÅŸ olabilir mi?

Amaç ne? TBMM’yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n arka bahçesi haline getirmek. Gazi Meclis. KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ± yöneten Meclis. 15 Temmuz'da üzerine bomba yaÄŸarken darbecileri püskürten Meclis. Bu milli KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ±n ruhuna ihanettir.

TÜRKÄ°YE SÜREKLÄ° BÄ°R OHAL DÖNEMÄ°NE GÄ°RÄ°YOR

Gensoru da kalkÄ±yor. Bütün vatandaÅŸlarÄ±ma sesleniyorum. Kul hakkÄ±na saygÄ± duyuyorsan bu anayasaya karÅŸÄ± çÄ±kacaksÄ±n.

Milli KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±yla gazi unvanÄ±nÄ± alan Meclis'i itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak istiyorlar.

CumhurbaÅŸkanÄ±'na KHK çÄ±karma yetkisi veriliyor. Yani Türkiye sürekli olarak bir OHAL dönemine giriyor. Türkiye bunu hak ediyor mu?

Milletvekilleri kendi vicdanlarÄ±yla oy kullanmalÄ±dÄ±r. ÇocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸi için oy kullanmalÄ±dÄ±r. Birilerine yalakalÄ±k için oy kullanmak bir milletvekiline yakÄ±ÅŸmaz. Çünkü o milleti temsil ediyor.

TÜRKÄ°YE BÄ°R KÄ°ÅžÄ°YE TESLÄ°M EDÄ°LEBÄ°LÄ°R MÄ°?

Meclisi, yargÄ±yÄ± bir adama teslim ettik. Bir partinin genel baÅŸkanÄ± AYM’ye 12 üye atarsa o AYM tarafsÄ±z olabilir mi?

O hakim o CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± yargÄ±layabilir mi? MalÄ± götürdüÄŸünü göre göre beraat ettirecek adÄ±m gibi biliyorum.

Türkiye bir kiÅŸiye teslim edilebilir mi? Türkiye bu kadar küçük bir ülke mi? Kim olursa olsun biz bu sistem karÅŸÄ±yÄ±z.

20 Temmuz darbesinden sonra Türkiye’yi dar bir kÄ±skacÄ±n içine sokmak istiyorlar.

2 SORU SORACAÄžIM

2 soru soracaÄŸÄ±m: 15 yÄ±ldÄ±r tek baÅŸÄ±na iktidardalar. 15 yÄ±ldÄ±r çÄ±karmak isteyip de çÄ±karamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir kanun var mÄ±? O zaman bunu neden getiriyorsunuz. Her istediÄŸinizi yapÄ±yorsunuz. Kanun çÄ±kÄ±nca aksaklÄ±klarÄ± düzelttik. Söyledik onlar da kabul etti.

Ä°kinci sorum da ÅŸu: Getirilen bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Türkiye’nin hangi sorunun düzeltecek? Bir Allah’Ä±n kulu da çÄ±kÄ±p desin ki bu deÄŸiÅŸiklik çÄ±kÄ±nca ekonomi düzelecek, iÅŸsizlik bitecek… Diyemezler neden çünkü 2 yÄ±ldÄ±r fiili baÅŸkanlÄ±k sistemi zaten var.

VatandaÅŸlarÄ±m ÅŸöyle düÅŸünsün 2 yÄ±l önceki Türkiye mi daha iyi ÅŸimdiki mi? Daha iyi diyenler sanayi sitelerine gidip bir baksÄ±n.Freni patlamÄ±ÅŸ kamyon gibi gidiyoruz. Nereye gideceÄŸimiz belli deÄŸil.

Åžu anda kimsenin can ve mal güvenliÄŸi yoktur. Biz ülkemizde yaÅŸarken görüÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, fikir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olabilir.

Ama bir ortak paydada hepimizin buluÅŸmasÄ± lazÄ±m. O ortak payda da demokrasidir. Bu memleketin huzura ihtiyacÄ± var.

Tarihimize, geleneÄŸimize, örfümüze, adetimize sahip çÄ±kalÄ±m. Tarihimizde, geleneÄŸimizde, örfümüzde böyle bir ÅŸey yoktur. Ortak akÄ±l vardÄ±r. Bu mücadelenin arkasÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bizim ne kadar iyi niyetli olduÄŸumuzu bilmesini istiyoruz.

Ülkemizi seviyoruz.