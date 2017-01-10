Ana Sayfa | SÄ°YASET 10/01/2017 17:08

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin oylamasÄ±na o lider ve beraberindeki 5 kiÅŸi katÄ±lmadÄ±


TBMM Gene Kurulu'nda yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi oylamasÄ±na katÄ±lmayan isimler belli oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'nin baÅŸkanlÄ±k sistemini öngören anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ilk oylamasÄ±na CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu katÄ±lmadÄ±. Oylamaya KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun yanÄ± sÄ±ra 6 CHP milletvekilinin daha katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.TBMM Gene Kurulu'nda teklifin bütünün görüÅŸülmesi için yapÄ±lan ilk oylamaya katÄ±lmayan CHP'lilerin listesi ÅŸöyle: Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Sencer Ayata, Hilmi YarayÄ±cÄ±, Gürsel Erol, Mustafa AkaydÄ±n, Nihat YeÅŸil, Birol Ertem. Dün gece teklifin maddeleri üzerindeki görüÅŸmelere geçilmesine iliÅŸkin yapÄ±lan oylamada 480 oy kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Oylamada 338 'evet', 134 de 'hayÄ±r' oyu çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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