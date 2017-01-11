BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile CHP lideri arasÄ±nda Meclis'te sÃ¼rpriz gÃ¶rÃ¼ÅŸme

AK Parti'nin Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri nedeniyle Meclis'e giden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Gazeteciler Günü sebebiyle TBMM'deki basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± ziyaret ettikten sonra sürpriz bir ÅŸekilde muhalefet kulisine yöneldi ve burada CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile çay içti ve 15 dakika kadar sohbet etti.

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun 'Bu teklifi geri çekseniz ne güzel olur. Ortam yumuÅŸar' sözlerine yanÄ±nda bulunan CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel de esprili bir ÅŸekilde 'Biz 2019'a kadar BaÅŸbakan kalmanÄ±zÄ± istiyoruz' ÅŸeklinde katÄ±ldÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ise bu sözlere karÅŸÄ±lÄ±k olarak sadece gülümsemekle yetindi.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. maddesinin görüÅŸmelerinin tamamlanmasÄ± üzerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, buradan ayrÄ±larak iktidar kulisine geçti.

ALLAH BEREKET VERSÄ°N

10 Ocak ÇalÄ±ÅŸan Gazeteciler Günü nedeniyle basÄ±na da sürpriz bir ziyaret yapan YÄ±ldÄ±rÄ±m gazetecilerin çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± ile ilgili, “Benim yaÅŸÄ±ma geldiÄŸinizde daha çok yÄ±pranacaksÄ±nÄ±z” diyerek espiri yaptÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m anayasa teklifinin maddelerine geçiÅŸ oylamasÄ±nda 338 kabul oyu çÄ±kmasÄ± konusunu nasÄ±l deÄŸerlendirdiÄŸinin sorulmasÄ± üzerine ise, “Allah bin bereket versin. ArkadaÅŸlar yarasÄ±z yere kurt düÅŸürmeyen. Ä°ÅŸler yolunda gidiyor. Gayet güzel. Bizim ihtiyacÄ±mÄ±z olan 330 sayÄ±sÄ±. Üstüne ne gelirse eyvallah...” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.