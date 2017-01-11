Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin iki maddesi Genel Kurul'dan geÃ§ti

TBMM Genel Kurulunda yapÄ±lan oylama sonucu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. turunda birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 484 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 347 kabul, 132 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 2 çekimser, 2 boÅŸ, 1 geçersiz oy çÄ±ktÄ±. Oylama sÄ±rasÄ±nda bazÄ± CHP milletvekilleri gizli oylama kurallarÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ±, oylarÄ±n kabinlere girilmeden verildiÄŸi gerekçesiyle tepki gösterdi.Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n sÄ±k sÄ±k milletvekillerini oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken kabinlere girmeleri, kupalarÄ±n bulunduÄŸu alanda beklememeleri yönünde uyardÄ±. HDP milletvekilleri partilerine mensup tutuklu milletvekillerinin isimleri okunduÄŸunda hep birlikte, "rehin" veya "cezaevinde" diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

CEP TELEFONUYLA ÇEKÄ°M GERGÄ°NLÄ°ÄžÄ°

TBMM Katip Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin kabinlerin yanÄ±nda cep telefonuyla oy verme iÅŸlemini görüntülemesine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. BazÄ± AK Parti ve CHP milletvekilleri arasÄ±nda kÄ±sa süreli gerginlik yaÅŸanÄ±rken, Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n da Hakverdi'yi, yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir divan üyesinin gizliliÄŸi ihlal etmesi anlamÄ±na geldiÄŸini belirterek, uyardÄ±.CHP milletvekillerinin oy verme iÅŸlemini cep telefonlarÄ± ile görüntülemeleri tartÄ±ÅŸmalara yol açtÄ±. CHP Grup BaÅŸkanvekilleri gerginliÄŸi önlemek için partilerinin milletvekillerine çekim yapmamalarÄ± konusunda uyarÄ±da bulundu. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken, beraberlerindeki milletvekilleriyle fotoÄŸraf çektirdi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, oy tasnifi sÄ±rasÄ±nda AK Parti sÄ±ralarÄ±nda oturarak, partisinin milletvekilleriyle sohbet etti.

TEKLÄ°FÄ°N BÄ°RÄ°NCÄ° MADDESÄ°

Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre, Anayasa'nÄ±n "YargÄ± yetkisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilecek.

Buna göre, yargÄ± yetkisinin, Türk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair hüküm, "BaÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z" mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸecek.

TEKLÄ°FÄ°N Ä°KÄ°NCÄ° MADDESÄ° Ä°ÇÄ°N 343 KABUL, 133 RET OYU

TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. turunda ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 480 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 343 kabul, 133 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 1 çekimser, 2 boÅŸ, 1 geçersiz oy çÄ±ktÄ±. Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, oylama sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k milletvekillerini kabinlerin ve kupalarÄ±n önünde beklememeleri konusunda uyardÄ±.

AK Parti'li ve CHP'li bazÄ± milletvekilleri arasÄ±nda oylamanÄ±n gizliliÄŸiyle ilgili kÄ±sa süreli tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m oyunu kullanÄ±rken partisinin milletvekilleriyle fotoÄŸraf çektirdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m oyunu verdikten sonra da bir süre CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay ve CHP'li bazÄ± milletvekilleriyle sohbet etti.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli de oylarÄ±nÄ± kullandÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu oyunu kullandÄ±ktan sonra Bahçeli ile tokalaÅŸarak Genel Kurul Salonundan ayrÄ±ldÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli ise oylama sonucu açÄ±klanÄ±ncaya kadar salonda kaldÄ±.

Teklifin ikinci maddesi milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n 550'den 600'e çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor.

TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n, ikinci maddeye iliÅŸkin sonucun açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan birleÅŸime ara verdi. Aradan sonra komisyon ve hükümetin yerine oturmamasÄ± üzerine AydÄ±n, bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere birleÅŸimi kapattÄ±.

Bu sÄ±rada CHP Grup BaÅŸkanvekili Altay, söz talebinde bulunduÄŸu ancak AydÄ±n'Ä±n bunu dikkate almadan birleÅŸimi kapattÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle tepki gösterdi.