BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve CHP lideri ne konuÅŸtu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Meclis Genel Kurulunda yapÄ±lan oylama sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Meclis Genel Kurulu'nda anayasa deÄŸiÅŸikiÄŸi teklifindeki maddelerin görüÅŸmeleri sürerken sürpriz bir buluÅŸma yaÅŸandÄ±. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile biraraya geldi. bu görüÅŸme öncesinde BaÅŸbakan'dan anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin görüÅŸmelerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmeler geldi.

"ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°NDE 330 ENDÄ°ÅžEMÄ°Z YOK"

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, parlamento muhabirleriyle buluÅŸmasÄ±nda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifiyle ilgili açÄ±klamalarda bulundu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde 330 endiÅŸemiz yok. Meclis'te görüÅŸmelerin seyri iyi gidiyor. Hiçbir endiÅŸem yok, yarasÄ±z yere kurt düÅŸürmeyin. Kavga ile iÅŸimiz yok, bu iÅŸler uzlaÅŸma ile olur. Allah bin bereket versin, her ÅŸey yolunda" dedi.

MECLÄ°S'TE SÜRPRÄ°Z GÖRÜÅžME

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi görüÅŸmeleri için geldiÄŸi TBMM'de, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile görüÅŸtü.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM'ye geliÅŸinde önce iktidar kulisinde partisinin bazÄ± milletvekilleriyle bir araya geldi.

"10 Ocak ÇalÄ±ÅŸan Gazeteciler Günü" dolayÄ±sÄ±yla Parlamento Muhabirleri DerneÄŸi'ni (PMD) ziyaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ardÄ±ndan muhalefet kulisine geçerek, burada muhalefet partilerinin milletvekilleriyle selamlaÅŸtÄ±.

Kuliste partisinin Grup BaÅŸkanvekilleri Gürsel Tekin ve Özgür Özel ile bulunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun oturduÄŸu bölüme gelen YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada oturarak bir süre sohbet etti.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. maddesinin görüÅŸmelerinin tamamlanmasÄ± üzerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, buradan ayrÄ±larak iktidar kulisine geçti.