Ana Sayfa | SÄ°YASET 11/01/2017 07:07

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve CHP lideri ne konuÅŸtu

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Meclis Genel Kurulunda yapÄ±lan oylama sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Meclis Genel Kurulu'nda anayasa deÄŸiÅŸikiÄŸi teklifindeki maddelerin görüÅŸmeleri sürerken sürpriz bir buluÅŸma yaÅŸandÄ±. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile biraraya geldi. bu görüÅŸme öncesinde BaÅŸbakan'dan anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin görüÅŸmelerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmeler geldi.

"ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°NDE 330 ENDÄ°ÅžEMÄ°Z YOK"

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, parlamento muhabirleriyle buluÅŸmasÄ±nda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifiyle ilgili açÄ±klamalarda bulundu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde 330 endiÅŸemiz yok. Meclis'te görüÅŸmelerin seyri iyi gidiyor. Hiçbir endiÅŸem yok, yarasÄ±z yere kurt düÅŸürmeyin. Kavga ile iÅŸimiz yok, bu iÅŸler uzlaÅŸma ile olur. Allah bin bereket versin, her ÅŸey yolunda" dedi.

MECLÄ°S'TE SÜRPRÄ°Z GÖRÜÅžME

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi görüÅŸmeleri için geldiÄŸi TBMM'de, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile görüÅŸtü.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM'ye geliÅŸinde önce iktidar kulisinde partisinin bazÄ± milletvekilleriyle bir araya geldi.

"10 Ocak ÇalÄ±ÅŸan Gazeteciler Günü" dolayÄ±sÄ±yla Parlamento Muhabirleri DerneÄŸi'ni (PMD) ziyaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ardÄ±ndan muhalefet kulisine geçerek, burada muhalefet partilerinin milletvekilleriyle selamlaÅŸtÄ±.

Kuliste partisinin Grup BaÅŸkanvekilleri Gürsel Tekin ve Özgür Özel ile bulunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun oturduÄŸu bölüme gelen YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada oturarak bir süre sohbet etti.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. maddesinin görüÅŸmelerinin tamamlanmasÄ± üzerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, buradan ayrÄ±larak iktidar kulisine geçti.

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Teklifi geri Ã§ekmenizi bekliyoruz diyen CHP'li Ã–zel'e BaÅŸbakan'dan jet yanÄ±t

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, muhalefet kulisine giderek CHP Lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Ã§ay iÃ§ti. BaÅŸbakan "Teklifi geri Ã§ekmenizi bekliyoruz" diyen CHP'li Ã–zel'e "Anlat, anlat" diyerek gÃ¼lÃ¼msedi.

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Meclis Genel Kurulunu karÄ±ÅŸtÄ±ran aÃ§Ä±k oy tartÄ±ÅŸmasÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ilk maddesinin oylanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda gizli yapÄ±lmasÄ± gereken oylamanÄ±n aÃ§Ä±k olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±

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Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin iki maddesi Genel Kurul'dan geÃ§ti

TBMM Genel Kurulunda yapÄ±lan oylama sonucu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesi kabul edildi