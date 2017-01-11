Meclis Genel Kurulunu karÄ±ÅŸtÄ±ran aÃ§Ä±k oy tartÄ±ÅŸmasÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ilk maddesinin oylanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda gizli yapÄ±lmasÄ± gereken oylamanÄ±n aÃ§Ä±k olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±

Teklifin ikinci maddesinin görüÅŸmelerine geçilmeden önce söz alan CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay, 1. maddenin oylama sonuçlarÄ±na iliÅŸkin tutanakta bir katip üyenin ÅŸerhi olduÄŸunu belirterek, tutanaÄŸÄ±n tümüyle Genel Kurula sunulmasÄ± gerektiÄŸini aksi bir durumda usul tartÄ±ÅŸmasÄ± açÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini söyledi.TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n da tutanaÄŸa herhangi bir ÅŸerhin yazÄ±lmasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek usul tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± açtÄ±. AçÄ±lan usul tartÄ±ÅŸmasÄ±nda milletvekilleri görüÅŸlerini açÄ±kladÄ± .AydÄ±n, usul tartÄ±ÅŸmasÄ±ndan sonra da tavrÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, tutumunu Genel Kurulun onayÄ±na sundu. TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n'Ä±n tutumu kabul edildi.