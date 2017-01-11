Teklifi geri Ã§ekmenizi bekliyoruz diyen CHP'li Ã–zel'e BaÅŸbakan'dan jet yanÄ±t

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, muhalefet kulisine giderek CHP Lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Ã§ay iÃ§ti. BaÅŸbakan "Teklifi geri Ã§ekmenizi bekliyoruz" diyen CHP'li Ã–zel'e "Anlat, anlat" diyerek gÃ¼lÃ¼msedi.

Meclis Genel Kurulu'nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi görüÅŸmelerine katÄ±lan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, daha sonra muhalefet kulisine gitti. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile çay içti.Meclis Genel Kurulu'nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi görüÅŸmelerine katÄ±lan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, daha sonra Parlamento Muhabirleri DerneÄŸi'ni ziyaret etti. AK Parti kulisine gitmeden önce de muhalefet kulisine uÄŸramak istedi. Burada CHP'li ve MHP'li milletvekilleriyle selâmlaÅŸan BaÅŸbakan'Ä± bazÄ± milletvekilleri çay içmeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

ÇAY DAVETÄ°NÄ° KABUL ETTÄ°, KILIÇDAROÄžLU DA GELDÄ°

Muhalefetten gelen çay davetini kabul eden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m çayÄ±nÄ± içerken CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da kulise geldi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, BaÅŸbakan'Ä±n oturduÄŸu koltuklara geçti. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile çay içti.

KILIÇDAROÄžLU IRAK ZÄ°YARETÄ°NÄ° SORDU

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, BaÅŸbakan'a Irak ziyaretinin nasÄ±l geçtiÄŸini sordu. BaÅŸbakan, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na kÄ±saca ziyaret hakkÄ±nda bilgi verdi.

CHP'LÄ° VEKÄ°LE TAKILDI: ANLAT ANLAT

BaÅŸbakan ve KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun sohbeti sÄ±rasÄ±nda görüÅŸmeleri devam eden anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi de gündeme geldi. CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel BaÅŸbakan'a, "Teklifi geri çekmenizi bekliyoruz" dedi. BaÅŸbakan, Özgür Özel'in bu sözlerine gülerek "anlat anlat" diye yanÄ±t verdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bu sözleri sohbette bulunanlarÄ± güldürdü.Oylamaya geçiliyor uyarÄ±sÄ± üzerine BaÅŸbakan izin isteyerek KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun yanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±.

MHP'NÄ°N 'HAYIR'CI VEKÄ°LLERÄ°YLE DE TOKALAÅžTI

YÄ±ldÄ±rÄ±m, muhalefet kulisinden ayrÄ±lÄ±rken kuliste oturan ve MHP'nin "HayÄ±r"cÄ± milletvekilleri olarak bilinen isimlerle de tokalaÅŸtÄ±. Bunlar arasÄ±nda MHP'den ihraç edilen Ümit ÖzdaÄŸ, Yusuf HalaçoÄŸlu gibi isimler vardÄ±. (Aljazeera)