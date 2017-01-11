Ana Sayfa | SÄ°YASET 11/01/2017 11:09

TÃ¼rk dostu Kanada milletvekili bakan oldu


Pendik ve KÄ±sÄ±klÄ±'da Demokrasi NÃ¶beti tutan Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, Ã¼lkesinden gelen bakanlÄ±k teklifini kabul ederek Kanada VatandaÅŸlÄ±k ve GÃ¶Ã§menlik BakanÄ± oldu.

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe teÅŸebbüsünün ardÄ±ndan Pendik ve KÄ±sÄ±klÄ± meydanlarÄ±nda sabaha kadar demokrasi nöbeti tutarak Türk halkÄ±nÄ±n gönlünü fetheden Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, Kanada VatandaÅŸlÄ±k ve Göçmenlik BakanÄ± oldu.

GÜZEL HABERÄ° Ä°STANBUL'DA ÖÄžRENDÄ°

Pendik Belediyesinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Somali asÄ±llÄ± Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, bakan olduÄŸunu Belediye BaÅŸkanÄ± Kenan Åžahin'in davetlisi olarak bulunduÄŸu Ä°stanbul'da öÄŸrendi. Müslüman milletvekili 6 Ocak'ta temaslarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü esnada Kanada BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± telefon üzerine programÄ±nÄ± yarÄ±da keserek, ülkesine döndü.Ziyarete iliÅŸkin bilgi veren Pendik Belediyesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sami Divleli, Ahmed Hussen'in, Türkiye'nin Suriyeli misafirler için yaptÄ±klarÄ±nÄ± yerinde incelemek için Ä°stanbul'a geldiÄŸini belirtti.

"APAR TOPAR KANADA'YA DÖNDÜ"

Hussen'in ziyareti sÄ±rasÄ±nda AFAD ve Türk KÄ±zÄ±layÄ± ile üst düzey görüÅŸmeler planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Kanada Dostluk Grubu Milletvekilleri ile randevu ayarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Divleli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"SayÄ±n Hussen'in Ankara ziyareti önemli görüÅŸmeleri içeriyordu. Fakat apar topar Kanada'ya döndü. Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, özellikle Suriyeli göçmenlerle ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±na binaen SayÄ±n Hussen'i, VatandaÅŸlÄ±k ve Göçmenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± görevine getirdi. Kendisini tebrik ediyoruz."Divleli, Somali asÄ±llÄ± ilk Kanada milletvekili olan Hussen'in, ülkesinde toplumsal çalÄ±ÅŸmalar üzerinde yoÄŸun gayretleriyle tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

"TÜRKÄ°YE Ä°ÇÄ°N HÄ°ÇBÄ°R ÜLKENÄ°N YAPAMADIÄžINI YAPIYOR"

Hussen, Ä°stanbul temaslarÄ± kapsamÄ±nda Pendik Belediyesinin destekleriyle eÄŸitim hayatÄ±nÄ± sürdüren Suriyeli çocuklarÄ± ziyaret ederek çocuklarla buluÅŸmuÅŸtu.Türkiye'nin, hiçbir ülkenin yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Hussen, "Türkiye, 3,5 milyon savaÅŸ maÄŸduru insana kapÄ±larÄ±nÄ± açtÄ±. Misafirlerine sadece barÄ±nma ve yiyecek vermenin ötesinde, konforlu bir ortamda eÄŸitim ile çocuklarÄ± gelecek için hazÄ±rlÄ±yorlar. Her ÅŸeyini kaybetmiÅŸ olsalar da Suriyeli çocuklar, Pendik Belediyesi sayesinde gelecekten umutlular." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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