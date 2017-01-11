Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼ birileri saklÄ±yor ama eninde sonunda yakalanacak

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin Ã¶nemli ismi Adil Ã–ksÃ¼z hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin kritik ismi Adil Öksüz'ün baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. BozdaÄŸ, "KiÅŸisel görüÅŸüm onu birilerinin sakladÄ±ÄŸÄ±, kaçÄ±rmak için uygun zamanÄ± beklediÄŸi yönünde. Ama eninde sonunda yakalanacak" dedi. BozdaÄŸ, Rus Büyükelçi Karlov suikastÄ± için "SuikastçÄ± teröristin FETÖ ile irtibatlÄ± olduÄŸu ortada" ifadesini kullandÄ±.Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, AHaber'de Murat Akgün'ün sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Bakan BozdaÄŸ'Ä±n açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle: "

CHP KENDÄ°NÄ° DEDEKTÄ°F ZANNEDÄ°YOR

"TBMM'de anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine iliÅŸkin 3 oylama yapÄ±ldÄ±. CHP oylamanÄ±n yanlÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair aykÄ±rÄ±lÄ±klar olduÄŸunu göstermeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Gizli oylama demek kabine girip perdeyi kapatmak deÄŸil. Genel Kurul'da oylama gizli yapÄ±ldÄ±. OylamanÄ±n gizliÄŸi kuralÄ±na TBMM'de uyulmaktadÄ±r. BaÅŸkanlÄ±k divanÄ± bunu her aÅŸamada söylüyor. CHP bunun aksini iddia ediyor ve kendini dedektif gibi görerek çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ben milletvekilliyim ve oyumun bilinmesi istiyorum. Bekir BozdaÄŸ olarak Türkiye'nin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemine geçmesini doÄŸru buluyorum ve oyumun evet olduÄŸunu söylemek istiyorum.

TUTUKLU VEKÄ°LLER OY KULLANACAK MI?

Meclis görüÅŸmelerine katÄ±lma ve mecliste oy kullanma hukuka uygunlukla doÄŸrudan alakalÄ± bir konu. Anayasa iç tüzük çok açÄ±k, kiÅŸinin oy kullanmasÄ± için genel kurulda olmasÄ± ÅŸart. Milletvekilleri vekaleten oy kullanamaz. Tutuklu bir vekilin oy kullanma hakkÄ± yoktur. Anayasaya göre Meclis'te olan oy kullanÄ±r.

PARTÄ°LÄ° CUMHURBAÅžKANLIÄžI

ABD'de, Fransa'da cumhurbaÅŸkanlarÄ± partili o ülkelerde kÄ±yamet mi kopuyor? Biz demokratik sosyal bir Cumhuriyetiz. Biz Ä°ran ile Suriye ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lamayÄ±z. Esad'Ä±n anayasasÄ± ile bu anayasa arasÄ±nda iliÅŸki kurmak büyük bir çarpÄ±tmadÄ±r. "OHAL'de anayasa görüÅŸmesi yapÄ±lamaz" Bu akÄ±lalmaz bir ifade. O zaman meclisi OHAL'de olduÄŸumuz için kapatacak mÄ±yÄ±z? OHAL varken anayasa yapÄ±lÄ±r!

KILIÇDAROÄžLU'NUN "15 TEMMUZ KONTROLLÜ DARBEDÄ°R" LAFI

SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu çok laf söylüyor ve hep desteksiz söylüyor. 15 Temmuz konrollü darbedir lafÄ± FETÖ'ye yardÄ±mcÄ± olmaktÄ±r. Her ÅŸeyi hep beraber yaÅŸadÄ±k, ÅŸehitlerimiz var, gazilerimiz var. Bu argümanÄ± kim kullandÄ±! Fetullah Gülen bu argümanÄ± kullandÄ±. Onun etrafÄ±ndakiler de bunu yaymaya baÅŸladÄ±. Ä°çeride de bu görevi CHP yapÄ±yor. Ben KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na Adil Öksüz ile ilgili bir belge ulaÅŸtÄ± mÄ±? UlaÅŸtÄ±ysa siz bunu ne yaptÄ±nÄ±z? GüneÅŸ balçÄ±kla sÄ±vanmaz, ne kadar iftira atarsanÄ±z atÄ±n, gerçeÄŸi örtemezsiniz. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu FETÖ propogandasÄ± yapÄ±yor.

ADÄ°L ÖKSÜZ'Ü BAÅžKALARI SAKLIYOR

Adil Öksüz'ün baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan saklanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Åžu ana kadar hiçbir yerde radara düÅŸmedi. KiÅŸisel görüÅŸüm onu birilerinin sakladÄ±ÄŸÄ±, kaçÄ±rmak için uygun zamanÄ± beklediÄŸi kanaati var. Ama eninde sonunda yakalanacak.

YENÄ° ANAYASA

Yasama ve yürütme ayrÄ± olsun istiyoruz. DeÄŸiÅŸiklik meclisi güçlendiriyor. 550 milletvekili sayÄ±sÄ± 600'e çÄ±kÄ±yor. Yeni anayasa yasama teklifi yetkisini milletvekiline veriyor. KanunlarÄ±n görüÅŸülmesi sÄ±rasÄ±nda milletvekilleri kendi görüÅŸecek ve kendi adÄ±mlarÄ±nÄ± atacak. Bu da yasamayÄ± güçlendiren bir geliÅŸme. Åžu anda bu görüÅŸmeleri Bakanlar sevk ve idare ediyor. Hükümeti göreve getiren ve kuran sandÄ±ktÄ±r. Bugün hiç kimse hükümete raÄŸmen etkin bir denetim yapÄ±lÄ±yor denemez. Parlamenter Sistemi deÄŸiÅŸtirip, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemine geçiyoruz. Etkin bir Yasama denetimi olacak. YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bu düzenleme güçlendiriyor. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ibaresinin dÄ±ÅŸÄ±nda tarafsÄ±zlÄ±k ibaresi de geliyor.Sorumlu CumhurbaÅŸkanÄ± Sistemine geçiliyor. CumhurbaÅŸkanÄ±na yargÄ± yolu açÄ±lÄ±yor. Çift baÅŸlÄ± yargÄ± sorununa son veriliyor. CHP hükümet ne karar verirse yanlÄ±ÅŸtÄ±r diyor sürekli. Milletin seçtiÄŸi temsilcileri HSYK'ya seçilirse bunlar yanlÄ±ÅŸ yapar mantÄ±ÄŸÄ± milli iradeyi hazmedemeyenlerin yaptÄ±ÄŸÄ± bir deÄŸerlendirmedir.

FESÄ°H YETKÄ°SÄ° Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° CHP'NÄ°N YALANI

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n fesih yetkisi ÅŸu an ki anayasada var. 7 Haziran seçimlerinden sonra sayÄ±n CumhrubaÅŸkanÄ± hükümet kurulamadÄ±ÄŸÄ± için tekrar seçime gitmedi mi? (CHP, CumhurbaÅŸkanÄ±na fesih yetkisi Atatürk'e bile verilmedi' diyor denmesi üzerine) Ä°ÅŸte abartÄ±lÄ± çarpÄ±tma bu! Atatürk ve Ä°nönü döneminde, diÄŸer CumhurbaÅŸkanlarÄ± döneminde, parlamentoya verilmemiÅŸ bir yetki ilk kez bu anayasayla veriliyor. Bu anayasa parlamentoyu güçlendiriyor. Bu düzenlemeden sonra CumhurbaÅŸkanÄ± parlamentoyu seçime götürürse kendisi de seçime gidecek.

GAZÄ°ANTEP'TEKÄ° ÇATIÅžMA

Terör örgütleri, vardiya usulü çalÄ±ÅŸÄ±yor. BakÄ±yorsunuz bir eylemi DEAÅž, sonrasÄ±ndaki eylemi PKK iÅŸliyor... BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda vardiya usulü görülüyor. Terör örgütleri uluslararasÄ± güçlerin taÅŸeronluÄŸunu yapÄ±yor. TartÄ±ÅŸmasÄ±z bir konu bu.. OrtadoÄŸu'daki planlarÄ± için. Ben bunlarÄ±n hiçbirisinin baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±na inanmÄ±yorum. Gaziantep'teki çatÄ±ÅŸma, izleri itibariyle bir örgütü iÅŸaret ediyor ama henüz ÅŸu örgüt diyemiyoruz. Elde veriler var Ä°çiÅŸleri BakanÄ±mÄ±zdan aldÄ±ÄŸÄ±m bilgiler var. Kamuoyu ile paylaÅŸacaklar.. FETÖ, DEAÅž ya da PKK.. Bu örgütlerden bir tanesi..

KARLOV SUÄ°KASTI

Siyasetçilerin hayatÄ± her zaman tehlike altÄ±nda olabilir. SorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirirken terörle mücadelede de etkin bir mücadele içindeler. Bu görevlede bulunan herkes bu yola çÄ±karkebu bilinçle yola çÄ±kÄ±yor: Herkes milleti ve devleti için elinden geleni yapÄ±yor. Karlov suikastÄ± siyasi bir suikast ve suikastçÄ± teröristin FETÖ ile irtibatlÄ± olduÄŸu ortada."