MHP il baÅŸkanÄ± ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini gÃ¶revden aldÄ±

Afyonkarahisar Ä°l BaÅŸkanÄ± ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini gÃ¶revden alan MHP'nin bu kararÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Ä°l BaÅŸkanÄ± Demirel, gÃ¶revden alÄ±nmasaydÄ± istifa edeceÄŸini belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Ä°l BaÅŸkanÄ± ve yönetim kurulu üyeleri görevden alÄ±ndÄ±.MHP Genel Merkezi'nden gönderilen faks ile Ä°l BaÅŸkanÄ± RaÅŸit Demirel ve partinin yönetim kurulu üyelerinin görevinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BU HAFTA Ä°ÇÄ°N Ä°STÄ°FA EDECEKTÄ°
Ä°l BaÅŸkanÄ± Demirel'in, görevinden alÄ±nmasaydÄ± bu hafta kendisinin istifa edeceÄŸi iddia edildi.