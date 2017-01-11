MHP il baÅŸkanÄ± ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini gÃ¶revden aldÄ±

Pendik ve KÄ±sÄ±klÄ±'da Demokrasi NÃ¶beti tutan Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, Ã¼lkesinden gelen bakanlÄ±k teklifini kabul ederek Kanada VatandaÅŸlÄ±k ve GÃ¶Ã§menlik BakanÄ± oldu.