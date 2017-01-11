CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Negatif muhalefetin zamanÄ± deÄŸil

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± YalÃ§Ä±n TopÃ§u 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼'nde 15 Temmuz gecesiyle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± YalçÄ±n Topçu, "Negatif muhalefetin zamanÄ± deÄŸil. Åžu anda yapÄ±cÄ±, yol gösterici, sorumlu ve pozitif bir muhalefet izleme zamanÄ±. Bence muhalefet bunu yaparsa kendisi de ülke de kazanÄ±r." dedi.

"SEVR Ä°LE FALAN DA YETÄ°NMEYECEKLER"

Topçu, 10 Ocak ÇalÄ±ÅŸan Gazeteciler Günü dolayÄ±sÄ±yla bir restoranda gazete ile televizyonlarÄ±n Ankara temsilcileri ve muhabirleriyle bir araya geldi.Gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan ve sorularÄ± yanÄ±tlayan Topçu, Türkiye'nin dar bir koridordan geçtiÄŸini, 100 yÄ±l evvel planlarÄ±nÄ± yarÄ±da bÄ±rakanlarÄ±n bunu tamamlamak istediÄŸini söyledi. Topçu, "Sevr ile falan da yetinmeyecekler, ben böyle inanÄ±yorum. Bizi geldiÄŸimiz yere göndermek istiyorlar." dedi.

"DEVLET BEY'Ä° ALALIM KÜLLÄ°YE'YE GÄ°DELÄ°M"

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸimine de deÄŸinen Topçu, "TuÄŸrul Bey'i aradÄ±m, 'Devlet Bey'i alalÄ±m Külliye'ye gidelim' dedim. UlaÅŸamadÄ±k." sözleriyle MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'ye ulaÅŸmak istediÄŸini anlattÄ±.

"CUMHURBAÅžKANI'NIN KOLTUÄžUNDA RESÄ°M ÇEKÄ°LECEK"

Daha sonra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'ne gittiÄŸini belirten Topçu, "Sonradan tutuklanan o Kutsi, 'ÅŸahsi mesele deÄŸil' diyen MuhafÄ±z Alay KomutanÄ±'nÄ±n (Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ) yanÄ±na gittik. 'Sizin ÅŸahsÄ±nÄ±zla alakalÄ± deÄŸil bu iÅŸ' diyor. Orada bütün dert ve dava ÅŸu, Külliye'nin içine girecekler güya... Orada kim var? Ben varÄ±m, Ankara Valisi var, o günkü Emniyet Genel Müdürü var, Ankara Emniyet Müdürü, Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Metin Bey ve Nadir Bey var. Bizi yere yatÄ±racaklar, kelepçe takacaklar elimize, ayaÄŸÄ±mÄ±za. ArkadaÅŸ da orada resim çekilecek, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n koltuÄŸunda. Bitti olay." diye konuÅŸtu.

"VATANDAÅž TANKLARA ELLERÄ°YLE "DUR" DEDÄ°"

O gece CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n gözlerinde yÄ±lgÄ±nlÄ±k görmediÄŸini belirten Topçu, vatandaÅŸlarÄ±n tanklara elleriyle "dur" dediÄŸini kaydetti