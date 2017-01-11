MHP Lideri Devlet BahÃ§eli'nin HDP'li vekile bakÄ±ÅŸÄ± objektiflere bÃ¶yle yansÄ±dÄ±

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda MHP lideri BahÃ§eli'nin, HDP'li vekil SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'ine bakÄ±ÅŸÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

HDP Ä°stanbul Milletvekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder, Meclis Genel Kurulu'nda devam eden Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda söz aldÄ±. Önder'in konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda HDP sÄ±ralarÄ±na dönen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin HDP'li vekile bakÄ±ÅŸÄ± fotoÄŸraflara yansÄ±dÄ±.

"BU TARTIÅžMALAR ANCAK ERGENE YAKIÅžIR"

OylarÄ±nÄ± gizli kullanmayan vekillere iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Önder ise ÅŸöyle konuÅŸtu: "Siyasi ve demokratik olgunluk" denilen bir ÅŸey var. Bütün bu tartÄ±ÅŸmalar niye çÄ±kÄ±yor? Ancak bir ergene yakÄ±ÅŸÄ±r "BakÄ±n, ben bu oyu verdim" demek, bunu göstere göstere yapmak. DeÄŸilse bir paniÄŸin iÅŸaretidir, bir korkunun, itham altÄ±nda kalmanÄ±n. Åžimdi, bütün grubu bu havaya sokmuÅŸsunuz.

"SEGBÄ°S Ä°LE Ä°FADE ALIYORSANIZ OTURUMLARA KATILIMI DA SAÄžLAMALISINIZ"

Bu Parlamentonun 11 vekilinin nasÄ±l SEGBÄ°S'le ifadesini almayÄ± biliyorsunuz, Hakkâri'deki dava için Edirne'den bir ÅŸekilde bir yol bulup baÄŸlayabiliyorsunuz; hâlen dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± devam eden o vekillerin gelip bu yasama faaliyetine katÄ±lmasÄ± lazÄ±m, bu yok.Bu olmayÄ±nca böyle eften püften, sizin de panik eseri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve tamamen artÄ±k saçmalÄ±ÄŸÄ±n dik âlâsÄ± boyutuna varan, burada ancak liseli gençlerde hoÅŸ görülebilecek birbirine gösterme, beraber kabine girme gibi eylemlerle iÅŸ buraya getiriliyor.

"SÄ°Z Ä°HSAS-I REY'Ä°N HÄ°MALAYA'SINA ÇIKTINIZ"

"HayÄ±r" oylarÄ±nda bir düÅŸüÅŸ oldu. Herkes gözünü açmÄ±ÅŸ HDP'yi bir iftirayla boÄŸmak için bekliyordu, "Fire verdiler, ÅŸöyle oldular, böyle oldular."BakÄ±n, bu tartÄ±ÅŸmalardan eser kalmadÄ± ÅŸimdi, "hayÄ±r" tutumumuzu en net bir ÅŸekilde belirttik, Ä°hsas-Ä± rey konusunda size söylenecek bir tek ÅŸey vardÄ±r; iman hayadandÄ±r. Siz artÄ±k ihsah-Ä± reyin Himalaya'sÄ±na çÄ±ktÄ±nÄ±z."