CHP Cenevre'deki sÃ¼recin gidiÅŸatÄ±ndan memnun deÄŸil

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz, bazÄ± CHP milletvekilleriyle Mecliste dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, KÄ±brÄ±s sorununa iliÅŸkin Cenevre'deki sÃ¼recin beklenilen ÅŸekilde gitmediÄŸini sÃ¶yledi

Cenevre'deki KÄ±brÄ±s görüÅŸmelerine iliÅŸkin Türkiye tarafÄ±nda karartma uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren YÄ±lmaz, müzakereye iliÅŸkin en kritik konularÄ± Rum gazetelerindeki haberlerden öÄŸrendiklerini söyledi.

"Bu uyarÄ±larÄ±mÄ± lütfen hatÄ±rlayÄ±n"

Mülkiyet konusunda da inanÄ±lmaz tavizlerin verildiÄŸini iddia eden YÄ±lmaz, adada nüfusla ilgili olarak "karÄ±ÅŸtÄ±r, savaÅŸtÄ±r" politikasÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. YÄ±lmaz, "KÄ±brÄ±s'ta iç savaÅŸ görürseniz bu uyarÄ±larÄ±mÄ± lütfen hatÄ±rlayÄ±n." dedi.

Türkiye'den giden Türklerin çok büyük bölümünün adadan atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve oraya RumlarÄ±n gelmesine izin verileceÄŸini savunan YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Buna, 'kapsamlÄ± çözüm' deniyor. Bu, kapsamlÄ± bir çözülmedir, çözüm deÄŸildir. Türkler kovuluyor, RumlarÄ±n gelmesi sevinçle karÅŸÄ±lanÄ±yor. Türk askeri adada iÅŸgalci gibi gösteriliyor ve buna ses çÄ±kartÄ±lmÄ±yor. Rum egemenliÄŸi memnuniyetle karÅŸÄ±lanÄ±yor. Bu mantÄ±kla hiçbir ÅŸey çözülmez. Çünkü 1974'teki zaferi artÄ±k Rumlar kabul etti de bazÄ± bizim içimizdekiler kabul edemedi. Sindiremediler içine. Ä°lla verecekler. Dünyada üniter devletler iç savaÅŸla bölünüyor, federal devletlere dönüÅŸüyor. Federal devletler de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa gidiyor. Siz ise ayrÄ± olan iki entiteyi, baÄŸÄ±msÄ±z devleti birleÅŸtirmek için uÄŸraÅŸÄ±yorsunuz. BaÅŸka bir örneÄŸi yok bunun. YenilmiÅŸ ülkeler yapar bunu. YenilmiÅŸ, gücü olmayan, vermek zorunda olan ülkeler yapar bunu."

"AÄŸÄ±r maliyetler ödenmiÅŸtir"

YÄ±lmaz iki toplumlu, iki kesimli siyasi eÅŸitliÄŸe dayanan, Türkiye'nin de etkin ve fiili garantisini içeren kapsamlÄ± çözümü destekleyeceklerini dile getirerek, "Ama ÅŸu anda öyle olmuyor. Bu, AKP'nin taviz çözümüdür. Bu konu bizim için kÄ±rmÄ±zÄ± çizgidir, Türkiye için kÄ±rmÄ±zÄ± çizgidir. EÄŸer bu konuda bile taviz verilecekse her konuda taviz verilir. Çünkü yÄ±llarÄ±mÄ±z KÄ±brÄ±s konusuyla geçmiÅŸtir, Türkiye, ordumuz, Türk diplomasisi aÄŸÄ±r maliyet ödemiÅŸtir." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Bir soru üzerine de YÄ±lmaz, "Burada Türkiye masaya elini vuracak. 'Bensiz hiçbir ÅŸey olmaz burada' diyecek. Ä°steyen de istediÄŸi gibi anlayacak. Bunu yapamÄ±yorsa o zaman elin oÄŸlu da her ÅŸeyi yapar." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ise KÄ±brÄ±s Türk halkÄ±nda "Ne pahasÄ±na olursa olsun, çözüm olsun" düÅŸüncesinin geliÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, bunun çok tehlikeli bir durum olduÄŸunu söyledi.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar Ä°nönü Tümer de ülkede baÅŸta terör sorunu olmak üzere, hukuk ve eÄŸitim gibi alanlarda problemler ile KÄ±brÄ±s'la ilgili önemli bir gündem varken, Mecliste anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin görüÅŸülmesinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.