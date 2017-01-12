Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ilk beÅŸ maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci tur oylamasÄ±nda 5. madde kabul edildi

Anadolu AjansÄ± (AA), iktidardaki Adalet ve KalkÄ±nma Partisi (AKP) vekillerinin CHP'lileri kürsüden uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun üzerine Meclis'te çÄ±kan "yumruklaÅŸmaya varan kavgalarda bazÄ± milletvekillerinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.

CHP milletvekilleri'nin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve 343 oyla kabul edilen 5. maddede TBMM'nin görevleri ve yetkileri sÄ±ralanÄ±yor.

Öte yandan, gazetecilere konuÅŸan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin teklifin Meclis'ten geçmemesi halinde "parlamentonun yenilenmesi gerektiÄŸini" söylediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

AA'nÄ±n haberine göre, 5. maddeyle ilgili oylamalarda CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel'in "Televizyon kapalÄ±yken göz görmeden kendi kendinizi imha etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz... HalkÄ±n kürsüsünün vazifesini yerine getirmek için halkÄ±n kürsüsünü sizden koruma altÄ±na alÄ±yoruz" diyerek AKP'yi eleÅŸtirmesinin ardÄ±ndan, CHP'li vekiller kol kola kürsüyü çembere aldÄ±.

AKP milletvekilleri ise kürsü ile BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± arasÄ±na geçerek, CHP'lileri uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.

Haberde, "Kavga sÄ±rasÄ±nda milletvekillerinin konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± kürsü ve ses sistemi zarar görerek çalÄ±ÅŸamaz hale geldi. Kürsünün yerinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± görüldü. Genel Kurul salonunun bazÄ± yerlerinde de hasar oluÅŸtu. " ifadeleri yer aldÄ±. Oylama zarflarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kupalarÄ±n milletvekilleri tarafÄ±ndan birbirine atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

AKP'li vekiller ise, "kürsü iÅŸgalinin kabul edilemez olduÄŸunu" söyleyerek CHP'yi eleÅŸtirdi.

Bahçeli: Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi geçmezse Meclis yenilenmeli

Hürriyet gazetesinin haberine göre, meclis kulisinde gazetecilere konuÅŸan MHP lideri Bahçeli'nin teklifin Meclis'ten geçmemesi halinde "parlamentonun yenilenmesi gerektiÄŸini" söyledi.

Gizli oy tartÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle AKP ve CHP'li vekiller arasÄ±nda tekrarlanan gerginlikle ilgili Devlet Bahçeli'nin "Gerilim stratejisi izleniyor, buna son verilmeli" dediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

AA'nÄ±n haberinde Bahçeli'nin teklifinin Meclisten geçmemesi ihtimaline iliÅŸkin "Meclis çalÄ±ÅŸamaz hale geldiÄŸi için çalÄ±ÅŸabileceÄŸi bir zemin aranÄ±r, millet iradesine gidilir" ifadelerine yer verildi.

Meclis kulislerinde gazetecilere konuÅŸan Bahçeli, "Kabul ve ret lotosu oynanÄ±yor. Bu gerilim referandumda Türkiye'ye yansÄ±r. Referandum yolu açÄ±k olarak kabul edilecek gibi" dedi.

MHP'li vekillerin oylarÄ±na yönelik fire tartÄ±ÅŸmasÄ±na deÄŸinen Bahçeli, "Fireyi mercekle aramak gerek. Oylamada ani iniÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸ beklemiyorum" diye konuÅŸtu.

Bahçeli'nin ayrÄ±ca, HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Ankara milletvekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder ile görüÅŸtüÄŸü, tutuklu Mardin BüyükÅŸehir Belediyesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± HDP'li Ahmet Türk hakkÄ±nda ise "Hasta ve tutuksuz yargÄ±lanmalÄ±" dediÄŸi öÄŸrenildi.

3., 4. ve 5. maddeler kabul edildi

Öte yandan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 3. ve 4. maddelerinin ardÄ±ndan 5. maddesi de 343 oy ile kabul edildi

CHP ve AKP'li vekiller arasÄ±nda gerilimin zirveye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerde, CHP milletvekilleri Meclisin görev ve yetkilerinin sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± 5. maddenin oylamasÄ±na katÄ±lmadÄ±.

Teklifin "TBMM ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinin 5 yÄ±lda bir, aynÄ± gün yapÄ±lmasÄ±nÄ±" öngören 4. maddesi, 343 oyla kabul edilmiÅŸti. Bu madde, süresi biten milletvekillerinin yeniden seçilmesinin de önünü açÄ±yor.

Teklif paketinin 3. maddesi de, AKP ve CHP'li vekiller arasÄ±ndaki kavganÄ±n ardÄ±ndan yeniden yapÄ±lan oylamada 341 oyla kabul edilmiÅŸti. Seçilme yaÅŸÄ±nÄ±n 25'ten 18'e düÅŸürülmesini öngören 3. maddeye 139 milletvekili ret oyu verdi.

Meclis'te 3. madde oylanacakken, gizli oylama tartÄ±ÅŸmasÄ± arbedeye yol açtÄ± ve bazÄ± vekiller arasÄ±nda yumruklaÅŸma yaÅŸandÄ±. TartÄ±ÅŸma kavgaya dönüÅŸünce oy sandÄ±klarÄ± emanete alÄ±ndÄ±. Arbede sÄ±rasÄ±nda AKP, CHP ve MHP Genel BaÅŸkanlarÄ± da salondaydÄ±.

YaÅŸanan kavga nedeniyle oturuma bir süre ara verildi. Daha önce kullanÄ±lan oylar imha edilerek oylama yeniden yapÄ±ldÄ±. 3. maddede "askerlikle iliÅŸiÄŸi olanlarÄ±n" milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuramamasÄ± da öngörülüyor.

Ä°lk iki madde dün kabul edilmiÅŸti

Dün yapÄ±lan oylamada deÄŸiÅŸiklik teklifinin ilk iki maddesi kabul edilmiÅŸti.

YargÄ± ile ilgili düzenlemeyi içeren birinci maddenin oylamasÄ±na, toplam 484 milletvekili katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 347 milletvekili kabul oyu kullanÄ±rken, 132 milletvekili ret oyu kullanmÄ±ÅŸtÄ±. 2 milletvekili çekimser kalÄ±rken 1 oy geçersiz sayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Teklifin birinci maddesi ÅŸöyle: 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayÄ±lÄ± Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nÄ±n 9 uncu maddesine "baÄŸÄ±msÄ±z" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve tarafsÄ±z" ibaresi eklenmiÅŸtir.

Teklifin ikinci maddesi de 343 oyla kabul edilmiÅŸti.

480 milletvekilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ikinci maddeye iliÅŸkin oylamada 133 ret, 1 çekimser, 2 boÅŸ, 1 de geçersiz oy çÄ±ktÄ±.

Ä°kinci madde milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n 550'den 600'e çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor.

DeÄŸiÅŸiklik teklifine karÅŸÄ± çÄ±kan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdroÄŸlu ve 6 CHP'linin ise oylamaya katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

Süreç nasÄ±l iÅŸliyor?

DeÄŸiÅŸiklik paketinde 18 madde bulunuyor. Yasa gereÄŸi, anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin iki tur oylamayla yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.

Her madde görüÅŸüldükten sonra, gizli oylama yapÄ±lÄ±yor.

Genel Kurul'da yapÄ±lan birinci tur oylamalar, maddelerin ikinci tur oylamada 330'u geçip geçemeyeceÄŸini göstermesi açÄ±sÄ±ndan önem taÅŸÄ±yor.

Ä°lk tur oylamalar yapÄ±ldÄ±ktan sonra anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi görüÅŸmelerinde birinci tur bitmiÅŸ olacak; ikinci ve son tur oylamalara geçilecek.

Ä°kinci tur oylamada en az 330 oy alan maddeler kabul edilecek.

ArdÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketi referanduma götürülecek.