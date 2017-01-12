Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/01/2017 06:36

MHP lideri Anayasa Meclisâ€™ten geÃ§mezse parlamento yenilenmeli dedi

devlet bahÃ§eli

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli gÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinde anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine dair Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açÄ±klamalarÄ±:

Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Meclis’te referandum yolu açÄ±k olarak kabul edileceÄŸi görülüyor. GörüÅŸmelerde özellikle gerilim stratejisi izleniyor. Böyle devam etmemesi lazÄ±m. Meclis’teki gerilim referandum sürecinde Türkiye geneline yayÄ±labilir. Kabul ve ret lotosu oynanÄ±yor. MHP’ye yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±k, doÄŸru bulmuyorum. MHP çatlÄ±yor gibi ifadeler kullanÄ±lÄ±yor bunlarÄ± kabul etmiyorum. Oylamada ani iniÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ beklemiyorum. DönüÅŸ beklemiyorum artÄ±ÅŸ olabilir. Fireyi mercekle aramak lazÄ±m. Anayasa Meclis’ten geçmezse parlamento yenilenmeli. Meclis çalÄ±ÅŸamaz hale gelir.

AHMET TÜRK TUTUKSUZ YARGILANMALI

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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, ABD'nin PKK ile PYD'yi eÅŸ deÄŸer tutmamasÄ± Ã¼zerine twitter'dan konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak tepkisini ortaya koydu.


Mecliste yumruklu kavgadan sonra saksÄ±lar hava uÃ§uÅŸtu

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mhp genel merkezi

MHP Genel Merkezi Ã¶nÃ¼nde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±

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