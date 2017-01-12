MHP lideri Anayasa Meclisâ€™ten geÃ§mezse parlamento yenilenmeli dedi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli gÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinde anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine dair Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açÄ±klamalarÄ±:

Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Meclis’te referandum yolu açÄ±k olarak kabul edileceÄŸi görülüyor. GörüÅŸmelerde özellikle gerilim stratejisi izleniyor. Böyle devam etmemesi lazÄ±m. Meclis’teki gerilim referandum sürecinde Türkiye geneline yayÄ±labilir. Kabul ve ret lotosu oynanÄ±yor. MHP’ye yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±k, doÄŸru bulmuyorum. MHP çatlÄ±yor gibi ifadeler kullanÄ±lÄ±yor bunlarÄ± kabul etmiyorum. Oylamada ani iniÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ beklemiyorum. DönüÅŸ beklemiyorum artÄ±ÅŸ olabilir. Fireyi mercekle aramak lazÄ±m. Anayasa Meclis’ten geçmezse parlamento yenilenmeli. Meclis çalÄ±ÅŸamaz hale gelir.

AHMET TÜRK TUTUKSUZ YARGILANMALI

74 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Türk, rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle insani boyut göz önünde bulundurularak tedavisine fÄ±rsat verecek ÅŸekilde tutuksuz yargÄ±lanmalÄ±.