CHP'li BÃ¶ke hÃ¼kÃ¼meti ekonomi alanÄ±nda bir adÄ±m atmamakla suÃ§ladÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, Mecliste basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi

Her geçen gün yeni bir Türk lirasÄ± deÄŸer kaybÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Böke, "Ekonomide yangÄ±n büyüyor. VatandaÅŸÄ±n bÄ±çak kemiÄŸine dayanmÄ±ÅŸ, günü nasÄ±l kurtaracaÄŸÄ±nÄ± bilmiyor, çare bekliyor, siyasetten günlük hayatÄ±nÄ± idare edebilmek için çare bekliyor. Oysa ki bu iktidarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± siyaset ne getiriyor? AKP Ä±srarla Meclisi ve Cumhuriyeti ortadan kaldÄ±racak bir teklifi, rejim deÄŸiÅŸikliÄŸini tartÄ±ÅŸmaya Türkiye'yi tÄ±kÄ±yor. VatandaÅŸÄ±n ihtiyacÄ± bu deÄŸil, talebi de bu deÄŸil." ifadesini kullandÄ±.

Ekonominin gözlerinin önünde dakikalar içinde eridiÄŸini ifade eden Böke, ÅŸöyle devam etti:

"Teröre kurban vermediÄŸimiz her güne ÅŸükreder hale geldik. Yani canÄ±mÄ±z ve malÄ±mÄ±z hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar tehdit altÄ±nda. Durum böyleyken Meclis demokrasiyi ortadan kaldÄ±rmak için, Türkiye'ye otoriter bir rejimi getirmek için bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini oyluyor. Yani 23 Nisan 1920'den tam 97 yÄ±l sonra, kendini tasfiye etmek için bir oylama yapÄ±lÄ±yor. KurulduÄŸu günden bu yana egemenliÄŸi saraydan alÄ±p halka verme ve demokratikleÅŸme için mücadele eden Cumhuriyet rejimini bitirmeyi oyluyor. Yani açÄ±kça ortaya koyalÄ±m. Tam 97 yÄ±l sonra bugün yapÄ±lÄ±yor olan, açÄ±k bir karÅŸÄ± devrimdir ve egemenliÄŸi tekrar halktan alÄ±p saraya verme, bir kiÅŸiye verme giriÅŸimidir."

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tekliflerinin oylamasÄ±nÄ±n gizli yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine dikkati çeken Böke, göz göre göre açÄ±k oy kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve AnayasanÄ±n yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

"Biz ülkemizi sokakta bulmadÄ±k"

Böke, uyarÄ±larÄ±n dikkate alÄ±nmamasÄ± nedeniyle ekonomide de sorunlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Buraya yürürken dolar 3,88 liraydÄ±. Neden? Demokrasi, hukuk yok sayÄ±lÄ±yor. OHAL ile ülke bir felakete sürükleniyor ve bu felaketi sürekli kÄ±lacak bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi Ä±srarÄ± da bu Mecliste maalesef gündemi kilitliyor. Bugün itibarÄ±yla Ocak 2016 baÅŸÄ±ndan itibaren Türk LirasÄ± yaklaÅŸÄ±k yüzde 30 deÄŸer kaybetti. Bugün itibarÄ±yla vatandaÅŸÄ±mÄ±z daha borçlu, daha fakir. Bugün itibarÄ±yla ÅŸirketlerimiz 193 milyar liralÄ±k zarar yazdÄ±lar, bu Ä±srar yüzünden. Dolar kurundaki her yüzde 10'luk artÄ±ÅŸ enflasyonda 1,5 puan artÄ±ÅŸ anlamÄ±na geliyor. Yüzde 30'luk bir deÄŸer kaybÄ±, 4'ün üzerinde puan farkÄ± demek. Yani enflasyonun yüzde 8,5'ten 12,5'e fÄ±rlamasÄ± demek, vatandaÅŸ için sofranÄ±n daha pahalÄ± olmasÄ± demek. Köprüler zamlandÄ±, saÄŸlÄ±k katkÄ± paylarÄ± arttÄ±, daha bugün benzine 7 kuruÅŸ zam geldi. Bu zamlar, bu sorumsuz siyasetten kaynaklanÄ±yor. Hepimiz, her gün ortaya konulan bu siyasi riskin yarattÄ±ÄŸÄ± ekonomik tahribat sebebiyle daha fakiriz, hayatÄ±mÄ±z daha zor.

Gelin yapmayÄ±n. Türkiye'ye hali hazÄ±rda büyük bedeller ödettiniz bile. Bu gidiÅŸ, gidiÅŸ deÄŸil, hiçbirimiz için deÄŸil. Hep beraber bu vatanÄ±n ortaÄŸÄ±yÄ±z. Köprüden önce son çÄ±kÄ±ÅŸtayÄ±z. MilyonlarÄ±n geleceÄŸini, Türkiye Cumhuriyeti'ne ortak olmuÅŸ olan 80 milyon insanÄ±n ekmeÄŸini, bir kiÅŸinin hÄ±rsÄ± için yok etmeyin. Gelin bu anayasa teklifini vakit kaybetmeden Meclisten çekin. Lütfen, gerekiyorsa kenara çekilin. YarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tahribatÄ± tamir edecekler, gelip bu iÅŸi düzeltsinler. Bu kantar bu sikleti çekmez. YapmayÄ±n."

Mecliste anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi için yapÄ±lan oylamalarÄ±n Cumhuriyet ile ilgili olduÄŸunu savunan Böke, "Sadece Meclisin kendi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± oylayan bir oylama deÄŸildir bu. Bu oylama 80 milyonun geleceÄŸini, refahÄ±nÄ±, cebini ilgilendiren çok açÄ±k bir oylamadÄ±r. KarÅŸÄ±nÄ±zda, tercihi kalkÄ±nmadan, özgürlükten, umuttan, aydÄ±nlÄ±klardan yana olan, Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine canla baÅŸla sahip çÄ±kacak olan fikri, vicdanÄ± hür milletvekilleri ve o milletvekillerini kendilerini temsil etsin diye Meclise göndermiÅŸ olan milyonlar var. O milyonlar ve bizler asla bunun olmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.