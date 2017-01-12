MHP lideri BahÃ§eli Teklif meclisten geÃ§mezse millet iradesine gidilir

Mecliste Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±lÄ±rken, teklifin meclisten geÃ§memesi durumunda neler olabileceÄŸi konusuna deÄŸinen MHP lideri Devlet BahÃ§eli, "Bu sÃ¼reÃ§te iktidar da muhalefette samimi olmalÄ±"

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin Meclisten geçmemesi ihtimaline iliÅŸkin, "Böyle bir durum olursa Meclis çalÄ±ÅŸamaz hale geldiÄŸi için çalÄ±ÅŸabileceÄŸi bir zemin aranÄ±r, millet iradesine gidilir." dedi.Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. tur görüÅŸmeleri için Mecliste bulunan Devlet Bahçeli, kuliste gazetecilerin teklifin müzakereleri ve gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. GörüÅŸmelerde gerilim stratejisinin takip edildiÄŸini belirten Bahçeli, bunun böyle devam etmemesi gerektiÄŸini kaydetti.

"BU GERÄ°LÄ°M TÜRKÄ°YE GENELÄ°NE YANSIYABÄ°LÄ°R"

Bahçeli, herkesin görüÅŸlerini açÄ±k biçimde söylemesi gerektiÄŸini ifade ederek, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:"Ä°çtüzük çerçevesinde oy kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n siyasi kültür haline getirilmesi gerekir. Genel Kuruldaki gerilim devam ederse bu durum referandum döneminde Türkiye geneline yansÄ±yabilir. Bu gerilim orada devam ederse ne olur? Bunu iyi düÅŸünmek lazÄ±m. Bu gerilim aÅŸaÄŸÄ± çekilmeli. AÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± cümlelerden sakÄ±nmak lazÄ±m. YaÅŸanan kavgayÄ± dikkatli bir ÅŸekilde takip ettim. Ä°leride daha önemli maddeler var. Bu maddeler geçerken daha dikkatli olmak lazÄ±m. SakÄ±ncalÄ± durumlar ortaya çÄ±kabilir. Ä°ktidar da muhalefet de samimi olmalÄ±.

"ANÄ° Ä°NÄ°Åž ÇIKIÅžLAR BEKLEMÄ°YORUM"

AnlaÅŸÄ±lan süreç böyle devam edecek. Kabul ve ret sayÄ±larÄ± belli bir istikrara kavuÅŸtu. Kimin fire verip vermediÄŸi deÄŸil, oyun rengi açÄ±sÄ±ndan bakmak lazÄ±m. Bizim sayÄ±mÄ±z 39. Ret vereceÄŸini açÄ±klayan 5-6 kiÅŸiyi düÅŸünce geriye 33 kalÄ±yor. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini Meclise sunan iki partide önemli bir kayÄ±p yok. Buradaki sayÄ±lara da bakÄ±lÄ±nca fireyi mercekle aramak lazÄ±m. Burada fire aranmamalÄ±. Referanduma gidilecek bir 330-340 arasÄ±nda ilerliyor. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Mecliste, referandum yolu açÄ±k bir ÅŸekilde kabul edileceÄŸi görülüyor. Ani iniÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlar beklemiyorum; iniÅŸ olmaz, artÄ±ÅŸ olur."

"MECLÄ°S'TEN GEÇMEZSE ERKEN SEÇÄ°M"

Bahçeli, "Teklifin Meclis'ten geçmemesi durumunda ne olacaÄŸÄ±" ile ilgili soruya, "Öyle bir durum yaÅŸanÄ±rsa çok farklÄ± bir sorun ortaya çÄ±kar. Böyle bir durum olursa Meclis çalÄ±ÅŸamaz hale geldiÄŸi için çalÄ±ÅŸabileceÄŸi bir zemin aranÄ±r, millet iradesine gidilir." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.BasÄ±n lobisinin "kabul ve ret lotosu" oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Bahçeli, "Bu MHP'ye yapÄ±lan büyük bir haksÄ±zlÄ±k, doÄŸru bulmuyorum. 'MHP çatladÄ±' baÅŸlÄ±klarÄ± atÄ±lmasÄ± doÄŸru deÄŸil." diye konuÅŸtu.

"AHMET TÜRK TUTUKSUZ YARGILANMALI"

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli, HDP Ankara Milletvekili SÄ±rrÄ± Süreyya Önder'in kendisine, cezaevinde bulunan Ahmet Türk'ün saÄŸlÄ±k sorununu anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Bahçeli, Türk'ün durumuna iliÅŸkin, "Meclise geldiÄŸimiz zaman elimizi sÄ±kan bir ÅŸahÄ±s Ahmet Türk. 74 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Türk'ün rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ileri aÅŸamadaysa tedavisine fÄ±rsat verecek ÅŸekilde tutuksuz yargÄ±lanmasÄ± saÄŸlanmalÄ±." ifadelerini kullandÄ±.