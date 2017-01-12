Mecliste arbede yaÅŸandÄ± BaÅŸbakan hastaneye koÅŸtu

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin oylamasÄ±nda Meclis'te bÃ¼yÃ¼k gerilim yaÅŸandÄ±. Burnunun kÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine hastaneye kaldÄ±rÄ±lan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ankara Milletvekili Fatih Åžahin'i BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve bakanlar ziyaret etti.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM Genel Kurulunda çÄ±kan kavgada burnu kÄ±rÄ±lan ve ameliyat edilen AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ankara Milletvekili Fatih Åžahin'i tedavi gördüÄŸü hastanede ziyaret etti. AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Turan, "Kürsü iÅŸgali gibi, kürsüyü yerinden sökmek gibi akla ziyan, hadsiz, haysiyetsiz iÅŸlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± üzülerek gördük. Bu durumlara engel olmak isteyen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan bazÄ±larÄ±na fiziki müdahaleler oldu, Fatih bunlardan bir tanesi" dedi.

BAÅžBAKAN HASTANEDE ZÄ°YARET ETTÄ°

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin beÅŸinci maddesinin kabul edilmesinin ardÄ±ndan TBMM'den ayrÄ±lan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Güven Hastanesi'ne geldi. Meclis Genel Kurulundaki kavgada yaralanan Åžahin'e "geçmiÅŸ olsun" temennisinde bulunan YÄ±ldÄ±rÄ±m, doktorlardan bilgi aldÄ±.

BAKANLAR DA GÄ°TTÄ°

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Grup BaÅŸkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet MuÅŸ ile bazÄ± AK Parti'li milletvekilleri de hastaneye gelerek Åžahin'e "geçmiÅŸ olsun" dileklerini iletti.YÄ±ldÄ±rÄ±m ve beraberindekiler, yaklaÅŸÄ±k 30 dakika süren ziyaretin ardÄ±ndan hastaneden ayrÄ±ldÄ±.

"HAYSÄ°YETSÄ°Z Ä°ÅžLER"

Grup BaÅŸkanvekili Turan, Türkiye'ye ve demokrasiye yakÄ±ÅŸmayan bir tabloyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± söyledi.Turan, ÅŸöyle konuÅŸtu:"Her ÅŸey milletin gözü önünde oldu. Ä°çtüzük belli, teamüller belli. Bu teamüller ve Ä°çtüzük gereÄŸi biz çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam ederken maalesef gördük ki kürsü iÅŸgali gibi, kürsüyü yerinden sökmek gibi akla ziyan, hadsiz, haysiyetsiz iÅŸlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± üzülerek gördük. Bu durumlara engel olmak isteyen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan bazÄ±larÄ±na fiziki müdahaleler oldu, Fatih bunlardan bir tanesi. En kÄ±sa sürede iyileÅŸeceÄŸini ümit ediyorum. Åžu an olaÄŸanüstü bir durum yok. Burnunda ufak bir problem vardÄ±, ameliyata girdi, çÄ±ktÄ± ve ÅŸu an eskisinden daha iyi bir durumda Fatih kardeÅŸimiz. Muhtemelen birkaç gün sonra çÄ±kacaktÄ±r, doktorlarÄ±mÄ±zÄ±n kararÄ±yla beraber."Turan, demokrasiye yakÄ±ÅŸmayan bu gibi tablolarÄ±n yaÅŸanmasÄ±nÄ± istemediklerini ifade etti.

"PATRON MÄ°LLETTÄ°R"

Millet ne istiyorsa onun olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Turan, "Patron millettir. Millete raÄŸmen bir iÅŸ olmayacaktÄ±r. Biz millete raÄŸmen bir iÅŸ yapmadÄ±k. Bu paketi de Meclisten usulüne uygunca geçirdikten sonra millete götüreceÄŸiz, millet ne derse onu hep beraber hayata geçireceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"CHP GENEL BAÅžKANI'NIN ÖZÜR BORCU VAR"

Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžahin'le görüÅŸtüÄŸünü ve durumunun gayet iyi olduÄŸunu aktaran Turan, baÅŸka yaralanan milletvekilleri de olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Turan, "Böyle bir ÅŸey olmasÄ±ndan dolayÄ± büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkanÄ±'nÄ±n bu konuda özür borcu olduÄŸunu düÅŸünüyorum." ifadelerini kullandÄ±.