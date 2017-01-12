Mecliste yumruklu kavgadan sonra saksÄ±lar hava uÃ§uÅŸtu

Anayasa teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Meclis'te gerilim bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Vekillerin yumruk yumruÄŸa kavga ettiÄŸi alanda kendini alamayan bazÄ± milletvekilleri saksÄ±larÄ± fÄ±rlattÄ±.

Meclis'te anayasa teklifi görüÅŸmelerinde dün büyük kavgalar yaÅŸandÄ±. Yaralanan milletvekilleri oldu. Teklifin 3., 4 ve 5. maddeleri kabul edildi. Meclis'te yaÅŸanan kavgalar esnasÄ±nda ilginç kareler de objektiflere yansÄ±dÄ±.

YUMRUKLAÅžMAYA VARA TARTIÅžMA

Dün Meclis'te önce 3. maddenin gizli oylamasÄ± sÄ±rasÄ±nda kavga yaÅŸandÄ±. Milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Oy kullanÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet açÄ±k oy kullanan vekilleri cep telefonuyla görüntülemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada AK Parti Grup BaÅŸkan vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa ElitaÅŸ, Kaplan'Ä± engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ± ve üzerine yürüdü. Bu sÄ±rada AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasÄ±nda itiÅŸmeler yaÅŸandÄ±, yumruklaÅŸmaya varan tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.Kavga esanasÄ±nda çiçeklerin de havada uçuÅŸtuÄŸu görüldü. BazÄ± milletvekilleri de kavga sÄ±rasÄ±nda yaralandÄ±.