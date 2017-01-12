MHP Genel Merkezi Ã¶nÃ¼nde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, ABD'nin PKK ile PYD'yi eÅŸ deÄŸer tutmamasÄ± Ã¼zerine twitter'dan konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak tepkisini ortaya koydu.