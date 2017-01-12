MHP Genel Merkezi Ã¶nÃ¼nde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±

TBMM'de Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye devam ederken MHP Genel Merkezi Ã¶nÃ¼nde alÄ±nan yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi dikkat Ã§ekti
MHP Genel Merkezi önünde güvenlik önlemleri üst düzeye çÄ±karÄ±ldÄ±.TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin görüÅŸmeleri sürerken MHP Genel Merkezi binasÄ± önündeki güvenlik önlemleri arttÄ±rÄ±ldÄ±. Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun AtÄ±f Kansu Caddesi üzerinde bulunan Genel Merkezin etrafÄ±, olasÄ± bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± beton bariyerlerle çevrildi. Polis ekipleri, bina önünde nöbet bekledi.