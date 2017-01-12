Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/01/2017 10:06

MHP Genel Merkezi Ã¶nÃ¼nde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±

mhp genel merkezi

TBMM'de Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye devam ederken MHP Genel Merkezi Ã¶nÃ¼nde alÄ±nan yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi dikkat Ã§ekti

MHP Genel Merkezi önünde güvenlik önlemleri üst düzeye çÄ±karÄ±ldÄ±.TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin görüÅŸmeleri sürerken MHP Genel Merkezi binasÄ± önündeki güvenlik önlemleri arttÄ±rÄ±ldÄ±. Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun AtÄ±f Kansu Caddesi üzerinde bulunan Genel Merkezin etrafÄ±, olasÄ± bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± beton bariyerlerle çevrildi. Polis ekipleri, bina önünde nöbet bekledi.

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Ä°brahim KalÄ±n'dan ABD'ye terÃ¶r tepkisi Bu ÅŸaka mÄ± yoksa aklÄ±nÄ±zÄ± mÄ± yitirdiniz

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, ABD'nin PKK ile PYD'yi eÅŸ deÄŸer tutmamasÄ± Ã¼zerine twitter'dan konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak tepkisini ortaya koydu.


Mecliste yumruklu kavgadan sonra saksÄ±lar hava uÃ§uÅŸtu

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Mecliste arbede yaÅŸandÄ± BaÅŸbakan hastaneye koÅŸtu

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