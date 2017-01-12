Ä°brahim KalÄ±n'dan ABD'ye terÃ¶r tepkisi Bu ÅŸaka mÄ± yoksa aklÄ±nÄ±zÄ± mÄ± yitirdiniz

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, ABD'nin PKK ile PYD'yi eÅŸ deÄŸer tutmamasÄ± Ã¼zerine twitter'dan konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak tepkisini ortaya koydu.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (CENTCOM) sosyal medya hesabÄ± Twitter'da, SDG imzasÄ± taÅŸÄ±yan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluÅŸturduÄŸu yapÄ±nÄ±n "PKK ile iliÅŸkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden" açÄ±klamasÄ±na tepki gösterdi.

"BU BÄ°R ÅžAKA MI, AKLINIZI MI YÄ°TÄ°RDÄ°NÄ°Z?"

KalÄ±n, Twitter hesabÄ±ndan konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bu bir ÅŸaka mÄ± yoksa CENTCOM aklÄ±nÄ± mÄ± yitirdi, buna kimsenin inanacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor musunuz? ABD terörist grubu meÅŸrulaÅŸtÄ±rma çabasÄ±na son vermeli." ifadelerine yer verdi.

PYD'NÄ°N SÖZCÜLÜÄžÜNÜ YAPTI

CENTCOM, Twitter'da, SDG imzasÄ± taÅŸÄ±yan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluÅŸturduÄŸu yapÄ±nÄ±n, "PKK ile iliÅŸkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia eden açÄ±klamasÄ± paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ, açÄ±klamanÄ±n üstüne de "SDG, PKK ile herhangi bir baÄŸÄ±nÄ±n veya iliÅŸkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± onaylÄ±yor." ifadelerine yer vererek, PYD'nin "sözcülüÄŸünü" yapmÄ±ÅŸtÄ±.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° SÖZCÜSÜ 'PYD MASADA OLMALI' DEMÄ°ÅžTÄ°

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Mark Toner de yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda terör örgütü PYD'nin, "uzun vadede Suriye'deki politik çözüm arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini" savunmuÅŸtu.