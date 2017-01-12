CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mecliste yaÅŸananlara tepki gÃ¶sterdi Herkes sandÄ±ÄŸa saygÄ± duyacak

34. Muhtarlar toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kavgalÄ± oturuma karÅŸÄ± tepkisini gÃ¶sterdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 34. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸuyor. ErdoÄŸan, Meclis'teki kavgalÄ± oturuma tepki gösterdi. "15 gün deÄŸil, 1 ay sürse de parlamentodan çÄ±kÄ±p milletin önüne gidecektir." dedi. "Herkes haddini bilecek ve sandÄ±ÄŸa saygÄ± duyacak, milletin iradesine saygÄ± duyacak" diyen ErdoÄŸan, CHP'ye sert sözlerle yüklendi."Parlamentoda çalÄ±ÅŸmalarÄ± engellemek, süreci uzatmak bunlar hiçbir ÅŸey kazandÄ±rmÄ±yor. Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n, ne ederseniz edin, 15 gün deÄŸil de 1 ay. Ama parlamentodan bu, ben inanÄ±yorum ki çÄ±kÄ±p milletin önüne gidecektir. EÄŸer millete saygÄ±nÄ±z varsa, eÄŸer milletin iradesine inanÄ±yorsanÄ±z, eÄŸer gazi Mustafa Kemal'in egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir ilkesine inanÄ±yorsanÄ±z o zaman bir an önce bÄ±rakÄ±n müzakereler bitsin, milletin önüne gitsin. Millet ne karar veriyorsa bu karara hep birlikte eyvallah diyelim." dedi.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

"HESAPLAÅžMA SÜRÜYOR"

"40 yÄ±llÄ±k siyasi hayatÄ±mda gözüm hep milletimde oldu. Demokrasi sözü, hak ve özgürlükler meselesi birileri için sadece laftan ibaret olabilir. Ama biz tüm hayatÄ±mÄ±zÄ± bu kavramlara adadÄ±k. Türkiye'nin son yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± sizler de yakÄ±ndan görüyorsunuz. TÄ±pkÄ± birinci dünya savaÅŸÄ± sonrasÄ±, ikinci dünya savaÅŸÄ± sonrasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi yeni bir dünya kurulmaya, bize de rol biçilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Birinci dünya savaÅŸÄ± sonrasÄ±nda, bize biçilen kefeni önce Çanakkale sonra istiklal harbiyle parçalayÄ±p atmÄ±ÅŸtÄ±k. Aradan geçen uzun zamana raÄŸmen, bugün görüyoruz ki ülkemizle ilgili kötü niyetler hala sürüyor. Hala her fÄ±rsatta eski hesaplar önümüze konmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Kimi zaman terör, kimi zaman kardeÅŸ kavgasÄ±, siyasi kaos, ekonomik kriz, darbe görünümüyle ortaya çÄ±kan bu hesaplaÅŸma bugün sürüyor. Son üç yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hadiseler, bu hesaplaÅŸmanÄ±n birer tezahüründen baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir.

"TERÖR ÖRGÜTLERÄ° MAÅžADAN Ä°BARET"

Terör örgütlerinin sadece birer maÅŸadan ibaret olduÄŸunu, asÄ±l mücadeleyi onlarÄ±n arkasÄ±ndaki güçlerle verdiÄŸimizi çok iyi biliyoruz. EÄŸer maÅŸalarÄ± kÄ±rmazsak, arkadaki güç mücadelesini kazanamayÄ±z. Bölücü örgütü kÄ±pÄ±rdayamaz hale getirmek için bütün tedbirleri aldÄ±k. 15 Temmuz ihanetinin müsebbibi olan FETÖ ile mücadelemizi bürokrasiden iÅŸ dünyasÄ±na uluslararasÄ± alana kadar tüm cephelerde sürdürüyoruz. DEAÅž denilen, en çok Müslüman kanÄ± denen örgütü hem kendi topraklarÄ±mÄ±zda, hem bölgemizde bitirmeye kararlÄ±yÄ±z. MeÅŸrep farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± kaÅŸÄ±yarak kendilerine zemin bulmaya çalÄ±ÅŸan örgütlere aman vermedik, vermiyoruz.Düne kadar DEAÅž çatÄ±sÄ± altÄ±nda kan dökenler, bakÄ±yoruz bugün PYD, YPG kimliÄŸiyle karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. FETÖ derseniz, ülkemize düÅŸman kim varsa tüm imkanlarÄ±nÄ± onun eline veren, satÄ±lÄ±k bir örgüt hale geldi. Rabbime hamd olsun, bu örgütlerin her biri de attÄ±klarÄ± her adÄ±mda gerçek yüzlerini ifÅŸa ediyorlar. YÄ±llarca bize bu örgütleri, iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±klarÄ± meÅŸru yapÄ± olarak göstermeye çalÄ±ÅŸanlarÄ±n bile, hakikatler artÄ±k söyleyecek sözleri kalmadÄ±.

"ARTIK KARTLAR AÇIK OYNANMALI"

ArtÄ±k kartlarÄ±n açÄ±k oynanmasÄ±nÄ± umuyoruz. Kimsenin PYD için "BunlarÄ±n PKK ile ilgisi yok" diyecek hali kalmadÄ±. Bizzat NATO destekli yayÄ±nlarda bu iliÅŸki tüm delilleriyle ortaya çÄ±ktÄ±. AynÄ± ÅŸekilde artÄ±k kimsenin FETÖ'yü savunacak, bu örgütün mensuplarÄ±nÄ± masum STK temsilcileri olarak, bunlarÄ± bu ÅŸekilde gösterecek imkanÄ± da kalmadÄ±. Bu örgütün, darbe giriÅŸimindeki rolüne tereddütle yaklaÅŸanlar, Rusya federasyonu büyükelçisine yapÄ±lan suikastÄ±n ardÄ±ndan herhalde ikna olmuÅŸlardÄ±r diye düÅŸünüyorum. BunlarÄ± birer iyi niyet ifadesi olarak söylüyorum. Bu acÄ±masÄ±z bir güç meselesidir. Bu mücadelenin birinci ÅŸarttÄ± ayaÄŸa kalkmaktÄ±r. DüÅŸtüÄŸümüz, düÅŸtüÄŸünüz anda kardeÅŸ kavgasÄ±yla bize kendi kendimizi imha ettireceklerinden hiç ÅŸüpheniz olmasÄ±n.

"BU ÜLKEDE Ä°HANET EDENLERÄ°N YERÄ° YOK"

Bu ülkede bu ülkeye ihanet edenlerin yeri yoktur, olmayacaktÄ±r. EÄŸer bu ülkenin evladÄ±ysan, vatandaÅŸlÄ±k görevinin bilincinin içerisinde huzurumuzu bozmadan bu ülkede yersin, içersin, yatarsÄ±n, eyvallah. Her türlü hakkÄ±n da var. Bu ülkede cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±na varÄ±ncaya kadar bu payeye ulaÅŸmadÄ±lar mÄ±? Ama illa terörist olmak gerekmiyor ki… Kürt olup cumhurbaÅŸkanÄ± olan büyüklerimiz oldu.

"O KÜRSÜ YIKMAK Ä°ÇÄ°N ORAYA KONULMADI"

"BakÄ±yorsunuz, ÅŸurada Meclis'te anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi çalÄ±ÅŸmalarÄ± olacak, yaÅŸanan tabloyu görüyorsunuz. Gelirsin söyleyeceklerini o kürsüde söylersin, sonra yerine geçer oturursun. O kürsü yÄ±kmak için oraya konulmadÄ±, söylecek sözü olanlar için oraya konuldu. Terör örgütleriyle parlamentonun önüne gelip, orada eylem yapmalarÄ± çok farklÄ± bir ÅŸey. Bunlar iyi niyet göstergesi deÄŸildir. Demokrasi mücadelesi verenlere tehdit savurmak bu amaçlarÄ± olanlarÄ± bir yere ulaÅŸtÄ±rmaz.