Trump'Ä±n DAEÅž aÃ§Ä±klamasÄ± dolarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "DAEÅž'i ABD yÃ¶netimi yarattÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± dolarÄ± kÃ¶tÃ¼ etkiledi.

ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilen ve 20 Ocak'ta koltuÄŸa oturacak Donald Trump, New York'ta düzenlediÄŸi ilk basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Rusya ile hiçbir anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ya da baÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iyi geçinip geçinemeyeceÄŸini bilmediÄŸini ancak iyi iliÅŸkiler kurmayÄ± deneyeceÄŸi belirten Trump, DEAÅž'Ä± ÅŸimdiki ABD yönetiminin yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Rusya'nÄ±n DEAÅž ile mücadelede ABD'ye yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Trump ayrÄ±ca, ABD'nin diÄŸer ülkelerle güçlü ticari anlaÅŸmalar yapmasÄ± için iÅŸ hayatÄ± geçmiÅŸine ve tecrübesine sahip olan bireylere yeni hükümette görev vermeyi tercih ettiÄŸini belirtti.

AÇIKLAMALAR DOLAR ENDEKSÄ°NÄ° DÜÅžÜÅžE GEÇÄ°RDÄ°

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar endeksinin düÅŸüÅŸe geçmesi dikkati çekerken, ABD 10 yÄ±l vadeli tahvil faizi de yüzde 2,40 sÄ±nÄ±rÄ±ndan yüzde 2,33'e indi. Dolar endeksi, dün gün içinde 102,95'e çÄ±ksa da Trump'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan düÅŸüÅŸe geçerek 101,28'e geriledi ve ÅŸu dakikalarda 101,5 seviyelerinde dengelendi.Dün New York borsasÄ±nda Dow Jones endeksi yüzde 0,50, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 yükseldi.Avrupa tarafÄ±nda dün Almanya'da açÄ±klanan ekonomik görünüm raporunda, Avro Bölgesi ekonomisinin kademeli olarak toparlandÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, bölge ekonomisinin yÄ±lÄ±n ilk iki çeyreÄŸinde yüzde 0,4 büyüyeceÄŸi tahminine yer verildi. Ä°ngiltere'de açÄ±klanan sanayi üretimi ise beklentilerin üzerinde yüzde 2,1 artÄ±ÅŸ kaydetti. Bu geliÅŸmelerle pozitif seyreden Avrupa borsalarÄ±nda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,54, Ä°ngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 yükseldi.Avro/dolar paritesi ise Trump'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan yükseliÅŸi ile bugün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,06'nÄ±n üzerine çÄ±ktÄ±.

PETROL STOKLARI BEKLENENÄ°N ÜZERÄ°NDE

Brezilya Merkez BankasÄ± dün akÅŸam politika faizini 75 baz puan düÅŸürürken, ABD'de açÄ±klanan petrol stoklarÄ±nÄ±n beklentilerin üzerinde artmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Brent petrolün varil fiyatÄ± bugün Asya piyasalarÄ±nda 55 dolar seviyelerinde dengelendi.Bugün Japonya'da yenin deÄŸer kazanmasÄ±nÄ±n negatif etkisi ile kapanÄ±ÅŸa yakÄ±n Nikkei 225 endeksi yüzde 1,08 deÄŸer kaybederken, Çin'de Åžanghay bileÅŸik endeksi yüzde 0,1 geriledi.Yurt içinde, dün dolar/TL tarihi zirvesi olan 3,9422'yi görmesinin ardÄ±ndan 3,87 seviyelerinde dengelendi, BIST 100 endeksi ise günü yüzde 0,35 artÄ±ÅŸla 77.666,58 puandan tamamladÄ±.Analistler, bugün Avrupa Merkez BankasÄ± (ECB) toplantÄ± tutanaklarÄ± ve ABD Merkez BankasÄ± üyelerinin açÄ±klamalarÄ±nÄ±n piyasalarÄ±n odak noktasÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± kaydederek, yurt içinde ise AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmeleri ve döviz kurlarÄ± hareketlerinin seyrinin izleneceÄŸini dile getirdi.