CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Elinde silahÄ± olanla, eurosu olan terÃ¶rist arasÄ±nda fark yok

34. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rk ekonomisi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Türk ekonomisinde yaÅŸanan kur sorunuyla ilgili "Elinde silahÄ± olan teröristle; elinde dolarÄ±, eurosu olan terörist arasÄ±nda fark yoktur." dedi.CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 34. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±nda son dönemdeki ekonomik geliÅŸmelere dair açÄ±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "Elinde silahÄ± olan teröristle; elinde dolarÄ±, eurosu olan terörist arasÄ±nda fark yoktur." dedi.

"ELÄ°NDE SÄ°LAHI OLAN TERÖRÄ°STLE DOLARI OLAN TERÖRÄ°ST ARASINDA FARK YOK"

Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä±n ekonomiyle alakalÄ± konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:"Ekonominin artÄ±k Türkiye'ye saldÄ±rmak amaçlÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k biliyorsunuz. Elinde silahÄ± olan teröristle elinde dolarÄ±, eurosu, faizi olan terörist arasÄ±nda hiçbir fark yok. Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaÅŸtÄ±rmaktÄ±r. Döviz kurunu bir silah gibi kullanÄ±yorlar. Öte yandan elbette bizim de sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z, sorunlarÄ±mÄ±z var ama bunlarÄ±n hiçbiri ülkemizde döviz kurunun bu seviyeye gelmesinin açÄ±klamasÄ± olamaz.

"FEDAKARLIK YAPILACAKSA BUGÜNLER TAM ZAMANI"

Mücadelemizi sürdürüyoruz. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±lara karÅŸÄ± çözüm yollarÄ±nÄ± kendimizin bulmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz. Ä°hracatÄ±mÄ±zdaki daralmayÄ± yeni pazarlar arayarak, üretimdeki daralmayÄ± kendi kaynaklarÄ±mÄ±zÄ±, kendi teknolojimizi öne çÄ±kararak aÅŸmanÄ±n yollarÄ±nÄ± bulmalÄ±yÄ±z. Döviz üzerinden yürütülen spekülasyonlarÄ±n uzun vadeli olmayacaÄŸÄ± bilinmektedir. Çok küçük rakamlarla, daha ziyade kaÄŸÄ±t üzerinden yapÄ±lan iÅŸlemlerle kurlarÄ±n yükseltildiÄŸi ortadadÄ±r. Millet döviz satarak ilk dalga saldÄ±rÄ±nÄ±n önünü kesmiÅŸtir. Bunun devamÄ±nÄ± ben milletimden rica ediyorum. Merkez BankamÄ±z ve tüm bankalarÄ±mÄ±z da bu saldÄ±rÄ±yÄ± bozmanÄ±n yolunu bulmalÄ±dÄ±r. Merkez bankasÄ± gerekli imkanlara ve kabiliyetine sahiptir. FedakarlÄ±k yapÄ±lacaksa bugünler tam zamanÄ±dÄ±r. Ülke bekanÄ± söz konusu olduÄŸunda bankalar farklÄ± hesaplar peÅŸine giremez. Ä°ÅŸ adamlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ±m çaÄŸrÄ±yÄ± da tekrarlÄ±yorum. Gün çarklarÄ± hÄ±zlandÄ±rma günüdür, eÄŸer bugün bu riskleri almazsanÄ±z yarÄ±n riske atacaÄŸÄ±nÄ±z bir ÅŸey olmayabilir. Terör örgütlerinin silahlÄ± ve bombalÄ± eylemlerine karÅŸÄ±, ekonomiyi çökertme gayretleri konusunda da milli bir seferberlik ruhu içinde hareket etmeliyiz."