CumhurbaÅŸkanÄ±ndan Mecliste yaÅŸanan gerilimle ilgili sert aÃ§Ä±klamalar

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Meclis'te yaÅŸanan kavganÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n muhtarlar toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma özetle ÅŸöyle: "40 yÄ±llÄ±k siyasi hayatÄ±mda gözüm hep milletimde oldu. Demokrasi sözü, hak ve özgürlükler meselesi birileri için sadece laftan ibaret olabilir. Ama biz tüm hayatÄ±mÄ±zÄ± bu kavramlara adadÄ±k. Türkiye’nin son yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± sizler de yakÄ±ndan görüyorsunuz. TÄ±pkÄ± birinci dünya savaÅŸÄ± sonrasÄ±, ikinci dünya savaÅŸÄ± sonrasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi yeni bir dünya kurulmaya, bize de rol biçilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Birinci dünya savaÅŸÄ± sonrasÄ±nda, bize biçilen kefeni önce Çanakkale sonra istiklal harbiyle parçalayÄ±p atmÄ±ÅŸtÄ±k. Aradan geçen uzun zamana raÄŸmen, bugün görüyoruz ki ülkemizle ilgili kötü niyetler hala sürüyor. Hala her fÄ±rsatta eski hesaplar önümüze konmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Kimi zaman terör, kimi zaman kardeÅŸ kavgasÄ±, siyasi kaos, ekonomik kriz, darbe görünümüyle ortaya çÄ±kan bu hesaplaÅŸma bugün sürüyor. Son üç yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hadiseler, bu hesaplaÅŸmanÄ±n birer tezahüründen baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir.

TERÖR ÖRGÜTLERÄ° MAÅžADAN Ä°BARET

Terör örgütlerinin sadece birer maÅŸadan ibaret olduÄŸunu, asÄ±l mücadeleyi onlarÄ±n arkasÄ±ndaki güçlerle verdiÄŸimizi çok iyi biliyoruz. EÄŸer maÅŸalarÄ± kÄ±rmazsak, arkadaki güç mücadelesini kazanamayÄ±z. Bölücü örgütü kÄ±pÄ±rdayamaz hale getirmek için bütün tedbirleri aldÄ±k. 15 Temmuz ihanetinin müsebbibi olan FETÖ ile mücadelemizi bürokrasiden iÅŸ dünyasÄ±na uluslararasÄ± alana kadar tüm cephelerde sürdürüyoruz. DEAÅž denilen, en çok Müslüman kanÄ± denen örgütü hem kendi topraklarÄ±mÄ±zda, hem bölgemizde bitirmeye kararlÄ±yÄ±z. MeÅŸrep farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± kaÅŸÄ±yarak kendilerine zemin bulmaya çalÄ±ÅŸan örgütlere aman vermedik, vermiyoruz.

Düne kadar DEAÅž çatÄ±sÄ± altÄ±nda kan dökenler, bakÄ±yoruz bugün PYD YPG kimliÄŸiyle karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. FETÖ derseniz, ülkemize düÅŸman kim varsa tüm imkanlarÄ±nÄ± onun eline veren, satÄ±lÄ±k bir örgüt hale geldi. Rabbime hamd olsun, bu örgütlerin her biri de attÄ±klarÄ± her adÄ±mda gerçek yüzlerini ifÅŸa ediyorlar. YÄ±llarca bize bu örgütleri, iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±klarÄ± meÅŸru yapÄ± olarak göstermeye çalÄ±ÅŸanlarÄ±n bile, hakikatler artÄ±k söyleyecek sözleri kalmadÄ±.

ARTIK KARTLAR AÇIK OYNANMALI

ArtÄ±k kartlarÄ±n açÄ±k oynanmasÄ±nÄ± umuyoruz. Kimsenin PYD için “BunlarÄ±n PKK ile ilgisi yok” diyecek hali kalmadÄ±. Bizzat NATO destekli yayÄ±nlarda bu iliÅŸki tüm delilleriyle ortaya çÄ±ktÄ±. AynÄ± ÅŸekilde artÄ±k kimsenin FETÖ’yü savunacak, bu örgütün mensuplarÄ±nÄ± masum STK temsilcileri olarak, bunlarÄ± bu ÅŸekilde gösterecek imkanÄ± da kalmadÄ±. Bu örgütün, darbe giriÅŸimindeki rolüne tereddütle yaklaÅŸanlar, Rusya federasyonu büyükelçisine yapÄ±lan suikastÄ±n ardÄ±ndan herhalde ikna olmuÅŸlardÄ±r diye düÅŸünüyorum. BunlarÄ± birer iyi niyet ifadesi olarak söylüyorum. Bu acÄ±masÄ±z bir güç meselesidir. Bu mücadelenin birinci ÅŸarttÄ± ayaÄŸa kalkmaktÄ±r. DüÅŸtüÄŸümüz, düÅŸtüÄŸünüz anda kardeÅŸ kavgasÄ±yla bize kendi kendimizi imha ettireceklerinden hiç ÅŸüpheniz olmasÄ±n.

Ä°HANET EDENLERÄ°N YERÄ° YOK

Bu ülkede bu ülkeye ihanet edenlerin yeri yoktur, olmayacaktÄ±r. EÄŸer bu ülkenin evladÄ±ysan, vatandaÅŸlÄ±k görevinin bilincinin içerisinde huzurumuzu bozmadan bu ülkede yersin, içersin, yatarsÄ±n, eyvallah. Her türlü hakkÄ±n da var. Bu ülkede cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±na varÄ±ncaya kadar bu payeye ulaÅŸmadÄ±lar mÄ±? Ama illa terörist olmak gerekmiyor ki… Kürt olup cumhurbaÅŸkanÄ± olan büyüklerimiz oldu.

O KÜRSÜ ORAYA YIKMAK Ä°ÇÄ°N KONULMADI

Kimseye bu yollar kapalÄ± deÄŸil. Ama bakÄ±yorsunuz ÅŸurada Meclis’te bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi çalÄ±ÅŸmasÄ± olacak. Bu çalÄ±ÅŸmalarda yaÅŸanan tabloyu görüyorsunuz deÄŸil mi? Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletinse Meclis'in çalÄ±ÅŸma üslubu bellidir. O kürsü yÄ±kmak için oraya konmadÄ±, sadece söylenecek veya söyleyecek sözü olanlar için oraya kondu. Öbür taraftan terör örgütleriyle, parlamentonun önüne gelip orada eylem yapmalarÄ± o da çok farklÄ± bir ÅŸey. Bunlar iyi niyet göstergesi deÄŸildir. “Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± göreceksiniz” diye tehdit savurmak bu anlayÄ±ÅŸta olanlarÄ± bir yere varÄ±lamaz.

'NE YAPARSANIZ YAPIN NE EDERSENÄ°Z EDÄ°N'

Ve parlamentoda çalÄ±ÅŸmalarÄ± engellemek, süreci uzatmak bunlar hiçbir ÅŸey kazandÄ±rmÄ±yor. Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n, ne ederseniz edin, 15 gün deÄŸil de 1 ay. Ama parlamentodan bu, ben inanÄ±yorum ki çÄ±kÄ±p milletin önüne gidecektir. EÄŸer millete saygÄ±nÄ±z varsa, eÄŸer milletin iradesine inanÄ±yorsanÄ±z, eÄŸer gazi Mustafa Kemal’in egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸasrtsÄ±z milletindir ilkesine inanÄ±yorsanÄ±z o zaman bir an önce bÄ±rakÄ±n müzakereler bitsin, milletin önüne gitsin. Millet ne karar veriyorsa bu karara hep birlikte eyvallah diyelim.

'NE TEK ADAMCILIÄžI YA'

Ä°kide bir tek adamcÄ±lÄ±k, tek adamcÄ±lÄ±k. Ne tek adamcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ya? OlayÄ± buraya götürmek istiyorsan, bunun kaynaÄŸÄ±nda siz varsÄ±nÄ±z. Bu ülkede CHP’nin il baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, valilik yaptÄ±ÄŸÄ± belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dönemleri biliriz biz. EÄŸer tek adamcÄ±lÄ±ksa bu. EÄŸer daha da gerilere giderseniz, asÄ±l tek adamcÄ±lÄ±ÄŸÄ± orada görürsünüz. Ben o kadar defterleri açmak istemiyorum. Ama zamanÄ± gelirse o defterleri de açarÄ±z. Bunlar tereciye tere satmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar, kusura bakmasÄ±nlar. ArtÄ±k bu ülkede bu aldatmacalarÄ± yutacak bir millet yok. Herkes yerini bilecek, haddini bilecek ve sandÄ±ÄŸa saygÄ± duyacak. Millet ne derse o olacak, bunu bilin. Ä°ÅŸte ÅŸimdi söyleyim, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Åžayet bu dört sütunun biri dahi çökerse dengemizi koruyamayÄ±z.

TRUMP'IN BASIN TOPLANTISINDA YANLIÅžLIK YAPILDI

Dün sayÄ±n Trump’Ä±n basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, yanlÄ±ÅŸlÄ±k yapÄ±ldÄ±. O grubun muhabirine, onu orada benzetti. Demek ki böyle deÄŸil. Kusura bakmasÄ±nlar. Bölücü terör örgütü milli birliÄŸimizi birlikte, bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±, vatanÄ±mÄ±zÄ± da hedef aldÄ±. FETÖ’nün 17-25 AralÄ±k’taki hedefi devletimizi ele geçirmekti. 15 Temmuz’da PKK gibi, dört sütunun hepsine birden saldÄ±rdÄ±lar. DEAÅž derseniz, en baÅŸÄ±ndan beri islamÄ±n ruhuna düÅŸmanlÄ±k üzerine kurulu bir örgüttür. DEAÅž bize islamÄ± anlatmasÄ±n, bu millet islamla yoÄŸrularak ayaÄŸa kalkmÄ±ÅŸtÄ±r. DEAÅž’tan islamÄ± öÄŸrenmek gibi bir derdimiz yok bizim.

'KENDÄ°LERÄ° DOÄžAL DEÄžÄ°L SENTETÄ°KTÄ°R'

Bu örgütü projelendirenler, Irak ve Suriye’deki dini etnik kültürel fay hatlarÄ±nda zaten yaÅŸanmakta olan kÄ±rÄ±lmalarÄ± çok iyi deÄŸerlendirerek, bölgeyi ateÅŸe vermeyi baÅŸardÄ±lar. Bu terör örgütlerinin kullandÄ±ÄŸÄ± araçlar yerli de olsa, kendileri doÄŸal deÄŸildir, sentetiktir, kurgudur. Türkiye bölgedeki diÄŸer ülkelerde farklÄ± olarak, güçlü bir siyasi altyapÄ±ya sahip olduÄŸu için dayanaklÄ±dÄ±r. EÄŸer bugün Türkiye’de terör örgütleri taban bulamÄ±yor, fitne çÄ±kartÄ±lamÄ±yorsa bunun sebebi hep birlikte tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ilkelerine sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lmÄ±ÅŸ olmamÄ±zdÄ±r.

TOPLUMSAL HASSASÄ°YETÄ°MÄ°ZE HÜCUM ETTÄ°LER

Terör örgütlerinin arkasÄ±ndaki güçler, bu durumu gördükleri için senaryolarÄ±na daha ince bir ayar verme gereÄŸi duydular. ArtÄ±k eylemler sadece kan dökmeye yetmiyor. TÄ±pkÄ± Ä°stanbul Ortaköy, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yapÄ±lan o cani eylemin ardÄ±ndan olduÄŸu gibi, hayat tarzÄ±, meÅŸrep, mezhep bu tür tartÄ±ÅŸmalarÄ± topluma takdim ederek toplumsal hassasiyet noktalarÄ±mÄ±za hücum ettiler. Maalesef ülkesinin devletinin yanÄ±nda saf tutmasÄ± gereken bir takÄ±m siyasiler de bilerek veya bilmeyerek terör örgütlerinin deÄŸirmenlerine hala su taÅŸÄ±yorlar.

KÄ°M REJÄ°M TARTIÅžMASI YAPIYORSA...

Bu ülkede kim rejim tartÄ±ÅŸmasÄ± açÄ±yorsa, biliniz ki bunlarÄ±n derdi rejim deÄŸil baÅŸka bir ÅŸeydir. Türkiye’de böyle bir meselenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± onlar da gayet iyi biliyor. Hassasiyeti istismar ederek, siyasi muhalefet eksikliÄŸinin üstünü kapatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Dünya deÄŸiÅŸirken, her ÅŸey olduÄŸu gibi kalsÄ±n demek baÄŸnazlÄ±ÄŸÄ±n dik alasÄ±dÄ±r. Ana muhalefetin baÅŸÄ±ndakiler de öyle demiyor mu? Öyle diyorlar. Ä°stanbul’a belediye baÅŸkanÄ± oldum, daha koltuÄŸa yeni oturdum. Hemen siyaset medya ÅŸunu söyledi. “bunlar ÅŸimdi kadÄ±n erkek ayrÄ±mÄ±na gidecekler. KadÄ±nlar bir tarafta erkekler bir tarafta oturtacak. Trenleri ayrÄ±ÅŸtÄ±racaklar” Sene 94, sene 2016. Böyle bir ÅŸey gördünüz mü? YaÅŸandÄ± mÄ±? Ama hep tezgah bu. Bunlar avara kasnak gibi dönüp durdular. Esasen normal ÅŸartlarad iktidarÄ± elinde bulunduranlar, mevcudu muhafaza etmeye çalÄ±ÅŸÄ±r. Bizde çok uzun sürexdir iÅŸler tersine dönmüÅŸ durumdadÄ±r. Ä°ktidarda olanlar reform için mücadele ederken, muhalefetten bir kÄ±smÄ± statükoya gardiyanlÄ±k yapÄ±yor. Hadi bu tavrÄ± bir kenara bÄ±raktÄ±m. Çünkü demokrasiyle yönetildiÄŸine göre bu hesaplaÅŸmanÄ±n yeri neresidir? SandÄ±ktÄ±r. Peki terör örgütlerinin ülkeyi köken ve meÅŸrep farkÄ± üzerinden ayrÄ±ÅŸtÄ±rma çabalarÄ±na destek verme neyin nesidir? KalleÅŸ bir terör eylemi üzerinden, hayat tarzÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± açmak, terör örgütünün saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±yÄ± kendi ellerinizle ona sunmak demektir ya.

HAYAT TARZIYLA Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°R SORUNUMUZ YOK

Bu ülkede yaÅŸayan, gözünü gerçeklere kapatmayan insaf ve vicdan sahibi herkes, kimsenin hayat tarzÄ±yla ilgili bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok iyi bilir. EÄŸer bu konuda ileri gidecek olursanÄ±z, bu konuda en rahatsÄ±z olan biziz. Benim yavrularÄ±m, bu ülkede baÅŸlarÄ± örtülü olduÄŸu için üniversite okuyamadÄ±lar. Ama hamd olsun, ÅŸimdi artÄ±k kÄ±zlarÄ±mÄ±z rahatlÄ±kla özgür ÅŸekilde gidebilir hale geldiler.

SÄ°YASAL TERBÄ°YE Ä°LE BÜYÜDÜK

CumhurbaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla, 79 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±n her birinin temsilcisi olduÄŸumu aklÄ±mdan çÄ±karmadÄ±m, çÄ±karmayacaÄŸÄ±m. BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±m, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±m sÄ±rasÄ±nda aynÄ± anlayÄ±ÅŸtaydÄ±m. Acaba garip gurebanÄ±n fakir fukaranÄ±n sessiz yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±n sesi olabilir miyim, hep bunun gayreti içerisinde oldum. Siyasi farklÄ±lÄ±klar baÅŸka bir ÅŸeydir, seçim dönemindeki yaÅŸananlar farklÄ± ÅŸeylerdir. Ä°cra makamÄ±na oturduÄŸunuzda, bunlarÄ±n hepsi geride kalÄ±r. Biz bu siyasi terbiyeyle büyüdük, bu anlayÄ±ÅŸla da görevlerimizi yürüttük. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n meseleye bakÄ±ÅŸ tarzÄ± yöntemi farklÄ± olabilir, ama biz buyuz.

ESKÄ° CUMHURBAÅžKANLARI GÄ°BÄ° YUMURTA KEFESÄ° TAÅžIMIYORUM

Milletimiz bizim neyi yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, neyi yapmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± 40 yÄ±llÄ±k siyasi hayatÄ±mÄ±z boyunca tartmÄ±ÅŸ ve hükmünü vermiÅŸtir. Türkiye’de uzun süre baÅŸbakanlÄ±k yaptÄ±m. KurduÄŸum parti, diÄŸer partililere baÅŸka nasip olmayan yüksek oy oranlarÄ±yla, kesintisiz ÅŸekilde 14 yÄ±ldÄ±r iktidarÄ± elinde bulunduruyor. DoÄŸrudan milletin oyuyla göreve gelen ilk cumhurbaÅŸkanÄ± olma ÅŸerefine nail oldum. Rabbime hamd olsun. EÄŸer bu kadar zamandÄ±r, demokrasiyle laiklikle hayat biçimleriyle sorunumuz olmamÄ±ÅŸsa bundan sonra niye olsun? Eski cumhurbaÅŸkanlarÄ± gibi sÄ±rtÄ±nda yumurta küfesi taÅŸÄ±mayan birisi de deÄŸilim. Hep onunla yürüdüm ki bir tane yumurtayÄ± kÄ±rmayayÄ±m, çok dikkat ettim. AttÄ±ÄŸÄ±m her adÄ±mÄ±n, söylediÄŸim her sözün hesabÄ±nÄ± kamuoyuna vermek mecburiyetindeyim. GeçmiÅŸte yol açtÄ±klarÄ± tartÄ±ÅŸmalarla, krizlere sokan cumhurbaÅŸkanlarÄ± kimseye hesap vermeden köÅŸelerine çekilirlerdi. Benim böyle bir ÅŸansÄ±m da niyetim de yok.

ÇALIÅžMA, TERLEME SÖZÜ VERDÄ°K

Bugüne kadar Ankara ve Ä°stanbul’da özellikle yaptÄ±ÄŸÄ±m ziyaretler ortada. Fakat cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m günden beri, bu programlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda 82 kez il ziyareti yaptÄ±m. Kimi illerimize bir defa, kimilerine üç dört defa gittim. Bu da demektir ki her ay üç il ziyaret ettim. Görev sürem tamamlanmadan 25 ilimize de mutlaka gideceÄŸim. Bunlar yurtdÄ±ÅŸÄ± ziyaretlere, uluslararasÄ± zirvelere, toplantÄ±ya devlet iÅŸlerine raÄŸmen yürüttüÄŸüm programlardÄ±r. Önümüzdeki hafta, dört afrika ülkesine gideceÄŸim, oralarÄ± dolaÅŸacaÄŸÄ±m. Çünkü biz bu göreve gelirken, farklÄ± bir cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapma, çalÄ±ÅŸma terleme sözü verdik. AlÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir cumhurbaÅŸkanÄ± olmayacaÄŸÄ±z dedik.