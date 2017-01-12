HDP'li Figen YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda istenen ceza belli oldu

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda aÄŸrÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± talep edildi

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ve Van Milletvekili Figen YüksekdaÄŸ hakkÄ±nda, "devletin birliÄŸini ve ülke bütünlüÄŸünü bozmak" ve "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 7,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi.

SORUÅžTURMA TAMAMLANDI

Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YüksekdaÄŸ'Ä±n 11 Nisan 2015, 30 AralÄ±k 2015 ve 5 Mart 2016 tarihlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayla ilgili yürüttüÄŸü soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±. Van 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "Özellikle terör örgütünün DoÄŸu ve GüneydoÄŸu bölgelerinde, terör örgütüne müzahir olmayan ÅŸahÄ±slara, gruplara ve siyasilere yönelik yoÄŸun ÅŸekilde baskÄ± uygulanacaÄŸÄ±, ülkemizin batÄ± ve doÄŸu bölgeleri arasÄ±nda sosyal çatÄ±ÅŸma zemininin yaÅŸanabileceÄŸi ve göç alan bölgelerde bu çatÄ±ÅŸmalarÄ±n daha kritik boyutlara ulaÅŸabileceÄŸi aÅŸikardÄ±r. 'Demokratik özerklik-öz yönetim' adÄ± altÄ±nda kurumsallaÅŸtÄ±rÄ±lan durumun ülkemizin mevcut anayasal sistemine aykÄ±rÄ± olduÄŸu, her alanda devletin birliÄŸi ve ülke bütünlüÄŸünü bozacaÄŸÄ± ortadadÄ±r" denildi.

"ÖZ YÖNETÄ°M" Ä°FADELERÄ° BAÅžINI YAKTI

KonuÅŸmalarÄ±n içeriÄŸi nedeniyle Yalova Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lan ÅŸikayetler üzerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi iddianamede, YüksekdaÄŸ'Ä±n sözde "öz yönetim" taleplerine iliÅŸkin ifadelerine de yer verildi. YüksekdaÄŸ'Ä±n terör örgütü PKK/KCK yöneticilerinin sÄ±klÄ±kla dile getirdiÄŸi sözde "öz yönetimi" milletvekili sÄ±fatÄ± ile kendi durumuna göre gerçekleÅŸtirmeyi amaçladÄ±ÄŸÄ± ve mitingde konuÅŸma yaparak eyleme geçtiÄŸi vurgulanan iddianamede, konuÅŸmalarÄ±nÄ±n bir bütün olarak deÄŸerlendirildiÄŸinde, PKK/KCK terör örgütünün DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu bölgelerinde özerklik ve sonrasÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k amaçlarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirmek için çalÄ±ÅŸma yürüttüÄŸü belirtildi.

AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÜEBBET Ä°STENDÄ°

Ä°ddianamede, "Bu nedenle eyleminin TCK 302/1 madde ve fÄ±krasÄ±ndaki suçu oluÅŸturduÄŸu neticesine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Propaganda, izah ettiÄŸimiz devletin birliÄŸini ve ülke bütünlüÄŸünü bozma suçu açÄ±sÄ±ndan da delil niteliÄŸindedir. Çünkü açÄ±k bir ÅŸekilde 'ÅŸehitlerimize verdiÄŸimiz sözü asla ve asla unutmayacaÄŸÄ±z, baÅŸkaldÄ±rmÄ±ÅŸ olanlara verdiÄŸimiz sözü asla unutmayacaÄŸÄ±z' demek suretiyle aynÄ± amaç için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ikrar etmiÅŸ durumdadÄ±r" ifadelerine yer verildi.

Åžüphelinin, savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla usule uygun yapÄ±lan çaÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ± tebliÄŸine raÄŸmen Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ifade vermeye gitmediÄŸi vurgulanan iddianamede, YüksekdaÄŸ hakkÄ±nda "devletin birliÄŸini ve ülke bütünlüÄŸünü bozmak" ve "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 7,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi.