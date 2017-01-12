Tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±

Edirne F Tipi Cezavinde tutuklu bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aÅŸaÄŸÄ±lama' suçundan açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± görüldü.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda 8 Eylül 2015'te yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aÅŸaÄŸÄ±lama' suçundan 6 aydan 2 yÄ±la kadar hapis istemi ile dava açÄ±ldÄ±. DiyarbakÄ±r 7. Asliye Mahkemesi'nde görülen davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±na cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin DemirtaÅŸ katÄ±lmazken, avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

Yöneltilen suçlarla ilgili savunma yapan DemirtaÅŸ'Ä±n avukatlarÄ±ndan Mehmet Emin Aktar, müvekkilinin yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu söyledi. YargÄ±lanmanÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± isteyen Aktar, "Müvekkilimin Anayasa ve meclis içtüzüÄŸünde düzenlenen ÅŸekilde dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca hükmün geçmiÅŸe yönelik sonuçlar doÄŸuracaÄŸÄ± için uygulama imkanÄ± yoktur. Müvekkilimin yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu için bu davanÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± talep ediyorum" dedi.

DemirtaÅŸ'Ä±n avukatlarÄ±ndan Mahsuni Karaman ise müvekkilinin açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda olduÄŸunu söyledi. AynÄ± sevk maddesi ile müvekkilinin hakkÄ±nda farklÄ± illerde birden fazla dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Karaman, "Ä°stanbul, Ankara, AÄŸrÄ±, Mersin, Mardin ve DiyarbakÄ±r'da açÄ±lan dava dosyalarÄ± derdest durumdadÄ±r. Tüm bu dosyalarÄ±n incelenerek bu hususta zincirleme suç hükümleri uyarÄ±nca son suçun iÅŸlendiÄŸi yerin mahkemesi tespit edilerek tüm dosyalarÄ±n tek dosyada birleÅŸtirilmesini talep ediyoruz. Çünkü ayrÄ± ayrÄ± yargÄ±lanmalar sonucunda verilecek muhtemel ayrÄ± ayrÄ± hükümler müvekkilin aleyhine bir durum yaratacaktÄ±r. Tüm yargÄ±lanmalarÄ±n aynÄ± dosya kapsamÄ±nda yürütülmesi ve hükme gidilmesi halinde tek hüküm kurulacaktÄ±r" diye konuÅŸtu.

YapÄ±lan savunmalarÄ±n ardÄ±ndan mahkeme, yargÄ±lanmanÄ±n devamÄ±nda usul ve yasaya aykÄ±rÄ±lÄ±k görülmediÄŸi gerekçesiyle yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± talebinin reddine karar verdi. Mahkeme DemirtaÅŸ'Ä±n bir sonraki duruÅŸmada SEGBÄ°S üzerinden hazÄ±r edilmesine iliÅŸkin Edirne F Tipi Cezaevi'ne yazÄ± gönderilmesine ve avukatlarÄ±n aynÄ± suçtan DiyarbakÄ±r 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açÄ±lan davanÄ±n birleÅŸtirilmesi talebi üzerine söz konusu dosyanÄ±n istenmesine karar verdi.

DuruÅŸma 7 Mart tarihine ertelendi.