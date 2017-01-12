Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/01/2017 15:40

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Putin telefonda hangi konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan ve putin

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya lideri Putin telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinde Suriye ve ikili iliÅŸkileri ele aldÄ±lar.

Kremlin'in resmi internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Telefon konuÅŸmasÄ±nda Suriye'deki duruma asÄ±l önem verildi. Rusya ve Türkiye'nin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Suriye hükümeti ve muhalif gruplar arasÄ±nda varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na genel olarak uyulduÄŸu belirtildi. Astana'daki Suriye görüÅŸmelerine hazÄ±rlÄ±k sürecinde aktif ortak çalÄ±ÅŸmalara devam edilmesi konusunda anlaÅŸÄ±ldÄ±" denildi.

AçÄ±klamalarda ÅŸu ifadelere yer verildi: 

"AynÄ± zamanda geniÅŸ çaplÄ± ticari ve ekonomik baÄŸlarÄ±n düzelmesi baÅŸta olmak üzere ikili sorunlar ve yakÄ±n zamanda Rusya-Türkiye Üst Düzey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin düzenlenmesi görüÅŸüldü."

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