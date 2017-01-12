CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Erol Bilecik'e tebrik Fatih Åžahin'e ziyaret

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 34. Muhtarlar toplantÄ±sÄ±ndan sonra TÃœSÄ°AD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Erol Bilecik'e tebrik telgrafÄ± yollarken, mecliste Ã§Ä±kan arbedede burnu kÄ±rÄ±lan Fatih Åžahin'i ise ziyaret etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Türk Sanayicileri ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (TÜSÄ°AD) Yönetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilen Erol Bilecik'i tebrik etti.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan, Türk Sanayicileri ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi Yönetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilen Erol Bilecik'e bir telgraf göndererek, tebrik etmiÅŸtir" denildi.

FATÄ°H ÅžAHÄ°N'Ä° ZÄ°YARET ETTÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM Genel Kurulunda çÄ±kan kavgada burnu kÄ±rÄ±lan ve ameliyat edilen AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ankara Milletvekili Fatih Åžahin'i evinde ziyaret etti.Åžahin'e geçmiÅŸ olsun dileklerini ileten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yaklaÅŸÄ±k bir saat süren ziyaretinde, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga da eÅŸlik etti.