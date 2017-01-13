Deniz Baykal Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan o madde ile ilgili sert konuÅŸtu

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin "TÃ¼rkiye'nin asÄ±rlÄ±k medeniyet tercihini deÄŸiÅŸtirmeye yÃ¶nelik" olduÄŸunu sÃ¶yledi

Baykal, TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin "cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ± ve seçimini" düzenleyen yedinci maddesinin görüÅŸmelerinde söz aldÄ±.Deniz Baykal, söz konusu maddenin, seçilecek cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda partisi ile iliÅŸkisini sürdürmesini mümkün kÄ±lan bir anlayÄ±ÅŸÄ± düzenlediÄŸini söyledi.KÄ±saca cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile birleÅŸtiÄŸini vurgulayan Baykal, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Elbette herkesin bir siyasi tercihi vardÄ±r. Buradaki mesele bir makamda bulunan kiÅŸinin kurumsal bir düzenlemeyle bir siyasi partiyi resmen temsil etme kimliÄŸine sahip olarak, aynÄ± anda cumhurbaÅŸkanÄ± olarak görev yapÄ±yor olmasÄ±dÄ±r. Bu kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n konumunu, siyasi partiler arasÄ± iliÅŸkileri temelden etkiler. AslÄ±nda bir siyasi parti baÅŸkanÄ± Milli Güvenlik Kurulu'na girecek demektir. Devletin bütün temel kurumlarÄ±na siyasi parti baÅŸkanÄ± olarak girecektir. 700 trilyonluk, katrilyonluk bütçeyi doÄŸrudan harcayacak, bütçeyi o ÅŸekillendirecektir."

"Parti hegemonyasÄ± söz konusu olur"

CumhurbaÅŸkanÄ±na tanÄ±nan imtiyazlarÄ±n, demokratik siyaseti, rekabeti ciddi oranda zaafa uÄŸratacaÄŸÄ±nÄ± öne süren Baykal, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Böylece devleti sadece bir partiye indirgemiÅŸ olmuyorsunuz, bir siyasi partiyi de devletin partisi haline dönüÅŸtürmüÅŸ oluyorsunuz. Bu çok tehlikelidir. Bu egemenliÄŸin çatlatÄ±lmasÄ± anlamÄ±na gelmektedir. Bu, devleti bir siyasi partiye indirgemek demektir. AnlaÅŸÄ±lÄ±yor ki bir tek parti devleti istiyorsunuz. Parti millet deÄŸil, milletin bir parçasÄ±dÄ±r. Millet, egemenliÄŸin sahibidir. Parti o egemenliÄŸin sahibi deÄŸildir. Partininki egemenlik deÄŸil hegemonyadÄ±r. Bir parti hegemonyasÄ± söz konusu olur."

AnayasalarÄ±n bir medeniyet tercihi olduÄŸunu vurgulayan Baykal, "Bu anayasa paketi, Türkiye'nin asÄ±rlÄ±k medeniyet tercihini deÄŸiÅŸtirmeye yöneliktir. Bu paket, OrtadoÄŸu dikta rejimini Türkiye'ye taÅŸÄ±manÄ±n bütün hukuki, anayasal altyapÄ±sÄ±na sahiptir." diye konuÅŸtu.

Anayasa tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir seçim olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla zenginleÅŸtirildiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Baykal, "Anayasa tartÄ±ÅŸmalarÄ±, getirilen paketin faziletine birbirimizi ikna etmekten çÄ±ktÄ±, tehdit ve ÅŸantaj anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n alenileÅŸtiÄŸi bir ortama dönüÅŸtü. EÄŸer bu bir tehditse yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±zdÄ±r, eÄŸer bu bir tespit ise zamansÄ±zdÄ±r, eÄŸer tehdit ise bunu hiçbir milletvekiline yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±m. Erken seçim tehdidiyle siyasi sonuç almaya kalkanlarÄ± da kÄ±nÄ±yorum." diye konuÅŸtu.

"Hodri meydan"

Genel Kurulda, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun yanÄ±ndaki sÄ±rada oturan CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, söz istedi.

Özel, "SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nda, SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatlarÄ±yla ÅŸu ifadeyi kullanÄ±yorum: Bugün böyle bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine kalkÄ±ÅŸmaktansa, bugün akÅŸam gelecek bir erken seçim kararÄ±na CHP olarak tam destek veriyoruz. 'Hodri meydan' diyoruz." ifadesini kullandÄ±.

"Parlamenter rejim uygulamasÄ±nda kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± yoktur"

AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Burhan Kuzu ise kitap okumanÄ±n güzel ve çÄ±karÄ±lacak sonucun önemli olduÄŸunu ancak kitabÄ± okurken cümlenin bir baÅŸÄ±nÄ±, bir sonunu alÄ±p ortanÄ±n atlanmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bu modelin iki faydasÄ±nÄ±n olduÄŸunu, bunlardan ilkinin Türkiye'yi koalisyon belasÄ±ndan kurtarmak, diÄŸerinin ise iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸa son vermek olduÄŸunu anlatan Kuzu, "Bu modeli desteklemek bakÄ±mÄ±ndan bu iki unsur benim için yeterli. BaÅŸkanlÄ±k modeline geçildiÄŸinde seçim barajÄ± yüzde 5'e çekilebilir, bunda hiçbir mahsur görmüyoruz. Baraj meselesini de bu model çözmüÅŸ oluyor, hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun." ifadesini kullandÄ±.

"Fatih Åžahin Genel Kurul salonunda"

CHP AydÄ±n Milletvekili Bülent Tezcan, konuÅŸmasÄ±nda, FETÖ'nün Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonunun, darbe giriÅŸiminin üzerini örtmek için, delileri yok etmek için elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Tezcan, "MÄ°T kayÄ±tlarÄ±nda Fetullah Gülen üyesi diye kayÄ±tlÄ± olan AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± kimdir?" dedi. Tepki gösteren AK Parti milletvekilleri, Tezcan'dan söz konusu ismi açÄ±klamasÄ±nÄ± istedi. Tezcan ise dileyenin dava açabileceÄŸini ifade etti.

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Naci BostancÄ±, Tezcan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±n doÄŸru bir üslup, doÄŸru bir siyasi tavÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kendisinin de çÄ±kÄ±p 50 CHP'li vekilin ByLock kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebileceÄŸini ifade eden BostancÄ±, "Bu laf mÄ± ÅŸimdi. Böyle bir iddianÄ±z var ise o milletvekili gelir burada haklarÄ±nÄ± savunur. Ortaya böyle belirsiz, ÅŸaibeli bir isim atÄ±p buradan bir siyasi amaç devÅŸirme kastÄ±na yönelik bir dille konuÅŸamazsÄ±nÄ±z. Ahlaki olan; böyle bir ÅŸey söylüyorsanÄ±z o ismi de söylemektir. Lütfen gelin o ismi söyleyin." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Öte yandan dün gece Genel Kurulda çÄ±kan ve yumruklaÅŸmaya varan kavgada burnundan darbe alan ve operasyon geçiren AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatih Åžahin, oylama sÄ±rasÄ±nda Genel Kurul salonuna geldi. Milletvekilleri Åžahin'e geçmiÅŸ olsun dileÄŸinde bulundu.