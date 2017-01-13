Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/01/2017 06:37

Mecliste Ä±sÄ±rma iddialarÄ±nÄ± duyan Devlet BahÃ§eli bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdi

Devlet BahÃ§eli

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Baltaâ€™nÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ±n Ä±sÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±nÄ±nca MHP lideri BahÃ§eli'nin tepkisi objektife bÃ¶yle yansÄ±dÄ±

Yeni anayasa görüÅŸmelerinin devam ettiÄŸi TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li ve AK Partili milletvekilleri arasÄ±ndaki gerginlikler perÅŸembe sabahÄ± kavgaya dönüÅŸmüÅŸtü. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 5. maddesinin oylandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada CHP'li vekillerin protesto amacÄ±yla kürsüyü iÅŸgal etmesiyle baÅŸlayan kavgada AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Åžahin'in burnu kÄ±rÄ±ldÄ±. AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise bacaÄŸÄ±ndan yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.Muhammet Balta twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "TBMM'de CHP'li Milletvekilleri tarafÄ±ndan bacaÄŸÄ±mdan Ä±sÄ±rÄ±ldÄ±m. ArkadaÅŸlar merak etmeyin bütün aÅŸÄ±larÄ± yaptÄ±rdÄ±m" demiÅŸti. Balta, kimin Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi için DNA testi istedi. Sosyal medyada ise Balta'yÄ± Ä±sÄ±ran kiÅŸinin CHP Ä°stanbul Milletvekili Eren Erdem olduÄŸu iddia edilmiÅŸti.

BAHÇELÄ°'NÄ°N TEPKÄ°SÄ°

TBMM'de anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi oturumunda iktidar ve muhalefet milletvekilleri, 7. madde üzerinde konuÅŸtu. AK Partili vekilin, bir CHP'li vekil tarafÄ±ndan Ä±sÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialar bugün de Meclis'in gündemine geldi.Meclis'te 'Ä±sÄ±rÄ±k' tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸanÄ±rken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzünü örterek gülmesi dikkatlerden kaçmadÄ±.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mecliste burnu kÄ±rÄ±lan vekil Fatih Åžahin'i ziyaret etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga Anayasa teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde burnu kÄ±rÄ±lan AKP'nin Ankara Milletvekili Fatih Åžahin'i evinde ziyaret etti.


MHP lideri Devlet BahÃ§eli CHP'li vekilin o davranÄ±ÅŸÄ± Ã¼zerine gÃ¼lme krizine girdi

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta'nÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±ran CHP'li vekile MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, gÃ¼lerek tepki gÃ¶sterdi.