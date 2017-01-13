CHP'li Ã–zgÃ¼r Ã–zel'den erken seÃ§im Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±

Meclis Genel Kurulunda sÃ¶z alan CHP Grup BaÅŸkanvekili ve Manisa Milletvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, erken seÃ§ime tam destek vereceklerini duyurdu

TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi görüÅŸmeleri devam ediyor. CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök, erken seçim kararÄ±nÄ±n hemen alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nda, Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatlarÄ±yla, bugün böyle bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine kalkÄ±ÅŸmaktansa, bugün akÅŸam gelecek bir erken seçim kararÄ±na Cumhuriyet Halk Partisi tam destek veriyor” dedi.

BAYKAL: TEHDÄ°TSE YAKIÅžIKSIZ, TESPÄ°TSE ZAMANSIZDIR

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 'Türkiye'nin asÄ±rlÄ±k medeniyet tercihini deÄŸiÅŸtirmeye yönelik' olduÄŸunu belirtti. Erken seçim tehdidiyle siyasi sonuç almaya kalkanlarÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Baykal, "EÄŸer bu bir tehditse yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±zdÄ±r, eÄŸer bu bir tespit ise zamansÄ±zdÄ±r" diye konuÅŸtu.

Baykal, TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 'cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ± ve seçimini' düzenleyen yedinci maddesinin görüÅŸmelerinde söz aldÄ±. Baykal, söz konusu maddenin, seçilecek cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda partisi ile iliÅŸkisini sürdürmesini mümkün kÄ±lan bir anlayÄ±ÅŸÄ± düzenlediÄŸini söyledi.

KÄ±saca cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile birleÅŸtiÄŸini vurgulayan Baykal, "Elbette herkesin bir siyasi tercihi vardÄ±r. Buradaki mesele bir makamda bulunan kiÅŸinin kurumsal bir düzenlemeyle bir siyasi partiyi resmen temsil etme kimliÄŸine sahip olarak, aynÄ± anda cumhurbaÅŸkanÄ± olarak görev yapÄ±yor olmasÄ±dÄ±r. Bu kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n konumunu, siyasi partiler arasÄ± iliÅŸkileri temelden etkiler. AslÄ±nda bir siyasi parti baÅŸkanÄ± Milli Güvenlik Kurulu'na girecek demektir. Devletin bütün temel kurumlarÄ±na siyasi parti baÅŸkanÄ± olarak girecektir. 700 trilyonluk, katrilyonluk bütçeyi doÄŸrudan harcayacak, bütçeyi o ÅŸekillendirecektir" diye konuÅŸtu.

Baykal, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, Anayasa Mahkemesi üyelerini, HSYK'yÄ± belirleyeceÄŸini ve bu durumun kabul edilemeyeceÄŸini ifade etti. CumhurbaÅŸkanÄ±na tanÄ±nan imtiyazlarÄ±n, demokratik siyaseti, rekabeti ciddi oranda zaafa uÄŸratacaÄŸÄ±nÄ± öne süren Baykal, ÅŸunlarÄ± söyledi:

'ANLAÅžILIYOR KÄ° TEK PARTÄ° DEVLETÄ° Ä°STÄ°YORSUNUZ'

"Böylece devleti sadece bir partiye indirgemiÅŸ olmuyorsunuz, bir siyasi partiyi de devletin partisi haline dönüÅŸtürmüÅŸ oluyorsunuz. Bu çok tehlikelidir. Bu egemenliÄŸin çatlatÄ±lmasÄ± anlamÄ±na gelmektedir. Bu, devleti bir siyasi partiye indirgemek demektir. AnlaÅŸÄ±lÄ±yor ki bir tek parti devleti istiyorsunuz. Parti millet deÄŸil, milletin bir parçasÄ±dÄ±r. Millet, egemenliÄŸin sahibidir. Parti o egemenliÄŸin sahibi deÄŸildir. Partininki egemenlik deÄŸil hegemonyadÄ±r. Bir parti hegemonyasÄ± söz konusu olur."

AnayasalarÄ±n bir medeniyet tercihi olduÄŸunu vurgulayan Baykal, "Bu anayasa paketi, Türkiye'nin asÄ±rlÄ±k medeniyet tercihini deÄŸiÅŸtirmeye yöneliktir. Bu paket, OrtadoÄŸu dikta rejimini Türkiye'ye taÅŸÄ±manÄ±n bütün hukuki, anayasal altyapÄ±sÄ±na sahiptir" dedi. Anayasa tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir seçim olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla zenginleÅŸtirildiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Baykal, "Anayasa tartÄ±ÅŸmalarÄ±, getirilen paketin faziletine birbirimizi ikna etmekten çÄ±ktÄ±, tehdit ve ÅŸantaj anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n alenileÅŸtiÄŸi bir ortama dönüÅŸtü. EÄŸer bu bir tehditse yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±zdÄ±r, eÄŸer bu bir tespit ise zamansÄ±zdÄ±r, eÄŸer tehdit ise bunu hiçbir milletvekiline yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±m. Erken seçim tehdidiyle siyasi sonuç almaya kalkanlarÄ± da kÄ±nÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

HDP'DEN DE ERKEN SEÇÄ°M AÇIKLAMASI

Anayasa deÄŸiÅŸikli teklifinin görüÅŸmeleri devam ettiÄŸi Genel Kurul’da HDP Kars Milletvekili ve HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, ‘Erken seçim taraftarÄ±yÄ±z’ diyerek erken seçim istediklerini açÄ±kladÄ±.