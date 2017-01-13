Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/01/2017 09:24

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatih Åžahin burnunu kimin kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±


Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde yaÅŸanan arbede de AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatih Åžahin burnunu CHP'li vekil Nefi Kara'nÄ±n kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatih Åžahin, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi görüÅŸmelerinde burnunun kim tarafÄ±ndan kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyuna duyurdu.Åžahin, TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmelerinde çÄ±kan kavgada yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak "Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara idi" dedi.

"BEN ONA NÄ°YE VURAYIM"

Milletvekili Kara ise kavga sÄ±rasÄ±nda kendisine yumruk atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hastanede halen tedavisinin devam ettiÄŸini söyledi. Kara, Fatih Åžahin'e yumruk atÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Öyle bir durumu hatÄ±rlamÄ±yorum. Böyle bir ÅŸey söylediler, üzüldüm de. Fatih Bey'in fotoÄŸrafÄ±nÄ± gösterdiler. Ben ona niye vurayÄ±m? Acil servise geldiÄŸim ana kadar olan sürede kopuk kopuk hatÄ±rlayamadÄ±ÄŸÄ±m anlar var." diye konuÅŸtu.

 

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