Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/01/2017 09:28

Oylamayla kabul edildi Devlet BaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ± getiriliyor


TBMM'de anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin oylandÄ±ÄŸÄ± 8. madde de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 8. maddesine 340 kabul, 135 ret oyu verildi.Genel Kuruldaki gizli oylamaya 481 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 340 kabul, 135 ret oyu kullanÄ±ldÄ±, 5 boÅŸ, 1 de geçersiz oy çÄ±ktÄ±.

'DEVLET BAÅžKANI' SIFATI GETÄ°RÄ°LÄ°YOR

Düzenlemeyle, AnayasanÄ±n "cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görev ve yetkilerine" iliÅŸkin maddede deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±yor ve cumhurbaÅŸkanÄ±na, "devlet baÅŸkanÄ±" sÄ±fatÄ± getiriliyor. Devletin baÅŸÄ± olan cumhurbaÅŸkanÄ±na, yürütme yetkisi de veriliyor.

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