Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Earnest CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n muhabiri benzetti sÃ¶ylemine sert Ã§Ä±ktÄ±

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Josh Earnest, Trump'Ä±n CNN iÃ§in sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zlere karÅŸÄ±lÄ±k CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "muhabiri benzetti" sÃ¶ylemine Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Josh Earnest, "TÃ¼rkiye'de hÃ¼kÃ¼metin gazetecilere muamelesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde pek de ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, ABD'de 8 KasÄ±m'da yapÄ±lan seçimlerde yeni baÅŸkan seçilen Donald Trump'Ä±n basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda CNN muhabirini terslemesiyle ilgili 'muhabiri benzetti' yorumu hakkÄ±nda, "Türk CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± okumadÄ±m ama Türkiye'de hükümetin gazetecilere muamelesi düÅŸünüldüÄŸünde pek de ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±m" dedi.

"PEK DE ÅžAÅžIRMADIM"

Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, baÅŸkent Washington'da düzenlediÄŸi günlük basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ErdoÄŸan'Ä±n CNN muhabirine yönelik deÄŸerlendirmeleri ile ilgili soruyu, "Türk CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± okumadÄ±m ama Türkiye'de hükümetin gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± muameleler düÅŸünüldüÄŸünde pek de ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±m. Türkiye bir NATO müttefiki? Amerika Türkiye'nin güçlü bir ÅŸekilde yanÄ±nda yer almakta ve Türkiye ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± çÄ±karlarÄ±mÄ±zÄ± ve aynÄ± zamanda Türkiye'nin ulusal güvenliÄŸini korumak için birlikte yakÄ±ndan çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Bunu yapmayÄ± sürdürüyoruz. Amerikan halkÄ± ve dünya bu yakÄ±n iliÅŸkiden yarar saÄŸlÄ±yor. Ancak bu yakÄ±n iliÅŸki, bizim Türkiye'de sÄ±klÄ±kla hapse atÄ±lan ya da susturulan baÄŸÄ±msÄ±z gazetecilere yapÄ±lan muameleye iliÅŸkin derin endiÅŸelerimizi dile getirmemizi engellemez" diye yanÄ±tladÄ±.

"AMERÄ°KALI GÜVENLÄ°K YETKÄ°LÄ°LERÄ° MÜDAHALE ETTÄ°"

Üst düzey bir Türk yetkilinin ABD ziyareti sÄ±rasÄ±nda, bu yetkilinin korumalarÄ±yla Türk gazeteciler arasÄ±nda fiziksel bir sürtüÅŸme olduÄŸuna da deÄŸinen Earnest, "Bu elbette ABD'nin topraklarÄ±mÄ±zda göz kapayacaÄŸÄ± birÅŸey deÄŸildi ve tepkimizi ortaya koyduk. Hatta hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla orada anÄ±nda müdahale eden AmerikalÄ± güvenlik yetkilileri vardÄ±" dedi.

"EÄžER SÖYLEMLERÄ°NÄ°ZE GÜVENÄ°YORSANIZ..."

ABD olarak iktidar sahibi kiÅŸilerle baÄŸÄ±msÄ±z medya arasÄ±nda canlÄ± ve güçlü diyalog geleneÄŸine önem verdiklerini, bunun demokrasilerini güçlendirdiÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Earnest, "EÄŸer söylemlerinize güveniyorsanÄ±z o zaman bu söylemleri basÄ±n önünde savunma yeteneÄŸinize de güvenmelisiniz. EÄŸer bunu yapmÄ±yorsanÄ±z, bu yalnÄ±zca medyayla iliÅŸkinize yönelik izlediÄŸiniz yöntem hakkÄ±nda soru iÅŸaretleri uyandÄ±rmakla kalmaz, savunmanÄ±z gereken söylemlerinize duyduÄŸunuz güvene yönelik de ÅŸüpheler doÄŸurur' diye konuÅŸtu.

ERDOÄžAN "TRUMP MUHABÄ°RÄ° BENZETTÄ°" DEMÄ°ÅžTÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Trump'Ä±n, geçen yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±ndan bu yana ilk kez dün düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda soru sormak isteyen CNN muhabiri Jim Acosta'ya 'Siz yalan haber yapÄ±yorsunuz. Berbat bir kurumsunuz diyerek söz hakkÄ± vermemesine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, 'Gezi olaylarÄ±nda ve bölücü örgütün baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± çukur eylemlerinde milletimizin birliÄŸine beraberliÄŸine kardeÅŸliÄŸine saldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte o zamanlar Türkiye'de bu oyunu oynayanlar bakÄ±n dün Amerika'da SayÄ±n Trump'Ä±n basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, orada yine bir yanlÄ±ÅŸlÄ±k yapÄ±ldÄ± ve SayÄ±n Trump da yine aynÄ± o grubun muhabiri ve yahut da köÅŸe yazarÄ± neyse, onu orada benzetti' demiÅŸti.