MHP lideri Devlet BahÃ§eli CHP'li vekilin o davranÄ±ÅŸÄ± Ã¼zerine gÃ¼lme krizine girdi

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta'nÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±ran CHP'li vekile MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, gÃ¼lerek tepki gÃ¶sterdi.

Yeni anayasa görüÅŸmelerinin devam ettiÄŸi TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li ve AK Partili milletvekilleri arasÄ±ndaki gerginlikler perÅŸembe sabahÄ± kavgaya dönüÅŸtü.Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 5. maddesinin oylandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada CHP'li vekillerin protesto amacÄ±yla kürsüyü iÅŸgal etmesiyle baÅŸlayan kavgada AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Åžahin'in burnu kÄ±rÄ±ldÄ±. AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±.

"BÜTÜN AÅžILARI YAPTIM"

Muhammet Balta twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "TBMM'de CHP'li Milletvekilleri tarafÄ±ndan bacaÄŸÄ±mdan Ä±sÄ±rÄ±ldÄ±m. ArkadaÅŸlar merak etmeyin bütün aÅŸÄ±larÄ± yaptÄ±rdÄ±m" dedi. Balta, kimin Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi için DNA testi istedi. Sosyal medyada ise Balta'yÄ± Ä±sÄ±ran kiÅŸinin CHP Ä°stanbul Milletvekili Eren Erdem olduÄŸu iddia edildi. Vekilin bacaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±ran ismin CHP'li Eren Erdem olduÄŸunun iddia edilmesi üzerine Erdem söz istedi ve tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.

BAHÇELÄ°, OLAYA GÜLEREK TEPKÄ° GÖSTERDÄ°

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Meclis'te yaÅŸanan kavgada AKP Trabzon Milletvekili Muhammed Balta'nÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ±n Ä±sÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± üzerine çÄ±kan kavgaya gülerek tepki gösterdi.Balta, dün çÄ±kan kavgada bacaÄŸÄ±nÄ±n Ä±sÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. Sosyal medyada Balta'yÄ± Ä±sÄ±ran kiÅŸin CHP'li Eren Erdem'in söz istemesi üzerine yine tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmayÄ± Bahçeli'nin gülerek izlediÄŸi görüldü.