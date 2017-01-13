CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mecliste burnu kÄ±rÄ±lan vekil Fatih Åžahin'i ziyaret etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga Anayasa teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde burnu kÄ±rÄ±lan AKP'nin Ankara Milletvekili Fatih Åžahin'i evinde ziyaret etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda çÄ±kan kavgada burnu kÄ±rÄ±lan ve ameliyata alÄ±nan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ankara Milletvekili Fatih Åžahin'i evinde ziyaret etti.YaklaÅŸÄ±k bir saat süren geçmiÅŸ olsun ziyareti sÄ±rasÄ±nda ErdoÄŸan'a CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga eÅŸlik etti.

CHP'LÄ° VEKÄ°LÄ° Ä°ÅžARET ETTÄ°

Öte yandan Åžahin, TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmelerinde çÄ±kan kavgada yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak "Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara idi" dedi.