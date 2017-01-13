Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/01/2017 10:32

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± yeni KÄ±brÄ±s'ta AB vatandaÅŸÄ± haklarÄ±na sahip olsun


Ä°sviÃ§re'de sÃ¼ren KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin 3 ÅŸartÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyerek bu ÅŸartlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°sviçre'nin Cenevre kentinde garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltere'nin de katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanan KÄ±brÄ±s zirvesinde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, 3 ÅŸart masaya koydu ve Türkiye'nin garantörlüÄŸün devamÄ±nÄ± istedi. Rum ve YunanlÄ±lar, tam aksi yönde taleplerde bulunurken, Yunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kocas, müsteÅŸarlar seviyesinde çalÄ±ÅŸma grubu kurulacaÄŸÄ±nÄ± ve 23 Ocak'ta Cenevre'de bakanlarÄ±n yeniden biraraya geleceÄŸini bildirdi. Ancak, Yunanistan'Ä±n bu teklifi, diÄŸer taraflar tarafÄ±ndan kabul görmedi.

TÜRKÄ°YE VE YUNANÄ°STAN TALEPLERÄ°NÄ° NET BÄ°R ÅžEKÄ°LDE BELÄ°RTTÄ°

BM'nin yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evsahipliÄŸinde Cenevre'deki BM binasÄ±nda yapÄ±lan konferansa, garantör ülkeler dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± seviyesinde, kalabalÄ±k heyetlerle katÄ±ldÄ±. KÄ±brÄ±slÄ± Türk ve Rum liderlerin de hazÄ±r olduÄŸu konferansta Türkiye ve Yunanistan, garantörlük sistemi konusundaki taleplerini net bir ÅŸekilde masaya koydu.

Ä°ÅžTE TÜRKÄ°YE'NÄ°N TALEPLERÄ°

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, KÄ±brÄ±s'ta on yÄ±llardÄ±r devam eden müzakerelerin ucu açÄ±k bir ÅŸekilde sürdürülmesinin kimseye bir yararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti ve Ankara'nÄ±n taleplerini ÅŸu ifadelerle sÄ±raladÄ±:

- Garantörlük kalacak: Bölgemizin içinde bulunduÄŸu ortam da dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, 43 yÄ±ldÄ±r adadaki güvenlik ve istikrarÄ±n temel dayanaÄŸÄ± olan 'Güvenlik ve Garanti' düzenlemesinin devam etmesi bir gerekliliktir.

- AnlaÅŸma AB hukuku olacak: VarÄ±lacak kapsamlÄ± çözümün temel unsurlarÄ±nÄ±n AB birincil hukuku haline getirilmesi, çözüm anlaÅŸmasÄ±nÄ±n hukuki güvenilirliÄŸi ve kesinliÄŸi açÄ±sÄ±ndan vazgeçilmezdir. (AB ülkeleri parlamentolarÄ±nda onaylanÄ±p deÄŸiÅŸmez AB hukuku olarak kabul edilmesi.)

TÜRKLERE AB VATANDAÅžI HAKKI

- Türklere AB vatandaÅŸÄ± hakkÄ±: Çözümün AB boyutuna iliÅŸkin bir diÄŸer önceliÄŸimiz, ülkemizin AB üyeliÄŸine kadar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n, adada dört özgürlükten AB vatandaÅŸlarÄ±yla eÅŸit ÅŸekilde faydalanmasÄ±dÄ±r.

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