CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan herkes yastÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±ndaki dÃ¶vizi TL'ye Ã§evirsin dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada herkesin dÃ¶vizi biriktirmemesini ve TL'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmesini istedi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, dolar ve eurodaki hareketlilik ile ilgili basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorusu üzerine, "Bizimki medcezir hareketi gibi oldu. Bir konuÅŸma yapÄ±yorsunuz iniyor, sonra bir konuÅŸma yapÄ±yorsunuz çÄ±kÄ±veriyor. Bu hafta içinde tekrar bir deÄŸerlendirmeyi yapacaÄŸÄ±z. Burada ürkecek bir durum söz konusu deÄŸil. Ben yine milletime çaÄŸrÄ± yapÄ±yorum. Kimse yastÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda ÅŸu dövizi biriktirmesin. BunlarÄ± TL ye dönüÅŸtürsün" diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bir kampanya vardÄ±. Bu kampanyada da maÅŸallah iyi bir geri dönüÅŸüm oldu. Daha ileri gidiyorum. Yerli parayla ithalat ve ihracatÄ±n yapÄ±lmasÄ± konusunda da anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ülkeler var. O baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman yerli para üzerinde döviz kurunun baskÄ±sÄ± daha da azalacak diye bekliyorum" dedi.