CHP liderinden gÃ¼ndeme iliÅŸkin sert aÃ§Ä±klamalar

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sosyal medya hesabÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bir kez daha hatÄ±rlatmak istiyorum ki, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ne millete tahakküm ne de bir ÅŸahsÄ±n sÄ±nÄ±rsÄ±z egosunu tatmin makamÄ±dÄ±r" dedi.CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sosyal medya hesabÄ± Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Hiç kimse; seçilmiÅŸ olmayÄ±, mutlak ve sÄ±nÄ±rsÄ±z bir egemenlik gibi düÅŸünmemeli, herkese ve her kuruma hükmetme hakkÄ±nÄ± kendinde görmemelidir. Bir kez daha hatÄ±rlatmak istiyorum ki, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ne millete tahakküm ne de bir ÅŸahsÄ±n sÄ±nÄ±rsÄ±z egosunu tatmin makamÄ±dÄ±r. Bir CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, iyiyi-kötüyü ve adaleti belirleme hakkÄ±nÄ± tekelinde görmesi, hesap vermeyi reddetmesi demokrasi için ciddi tehdittir. CumhurbaÅŸkanlarÄ±, özgürlük gibi insanÄ±n doÄŸuÅŸtan gelen hakkÄ±nÄ± dahi, sanki kendisinin bahÅŸettiÄŸini sanacak kadar güç sarhoÅŸu olmamalÄ±dÄ±rlar. CumhurbaÅŸkanlarÄ±, kendi bekasÄ± için, kendisine muhalefet eden ve rakip gördüÄŸü herkesi düÅŸman ilan etmeye, sindirmeye çalÄ±ÅŸmamalÄ±dÄ±rlar" ifadelerini kullandÄ±.