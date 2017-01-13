Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/01/2017 15:32

CHP liderinden gÃ¼ndeme iliÅŸkin sert aÃ§Ä±klamalar

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sosyal medya hesabÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bir kez daha hatÄ±rlatmak istiyorum ki, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ne millete tahakküm ne de bir ÅŸahsÄ±n sÄ±nÄ±rsÄ±z egosunu tatmin makamÄ±dÄ±r" dedi.CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sosyal medya hesabÄ± Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Hiç kimse; seçilmiÅŸ olmayÄ±, mutlak ve sÄ±nÄ±rsÄ±z bir egemenlik gibi düÅŸünmemeli, herkese ve her kuruma hükmetme hakkÄ±nÄ± kendinde görmemelidir. Bir kez daha hatÄ±rlatmak istiyorum ki, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ne millete tahakküm ne de bir ÅŸahsÄ±n sÄ±nÄ±rsÄ±z egosunu tatmin makamÄ±dÄ±r. Bir CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, iyiyi-kötüyü ve adaleti belirleme hakkÄ±nÄ± tekelinde görmesi, hesap vermeyi reddetmesi demokrasi için ciddi tehdittir. CumhurbaÅŸkanlarÄ±, özgürlük gibi insanÄ±n doÄŸuÅŸtan gelen hakkÄ±nÄ± dahi, sanki kendisinin bahÅŸettiÄŸini sanacak kadar güç sarhoÅŸu olmamalÄ±dÄ±rlar. CumhurbaÅŸkanlarÄ±, kendi bekasÄ± için, kendisine muhalefet eden ve rakip gördüÄŸü herkesi düÅŸman ilan etmeye, sindirmeye çalÄ±ÅŸmamalÄ±dÄ±rlar" ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan herkes yastÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±ndaki dÃ¶vizi TL'ye Ã§evirsin dedi

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga Anayasa teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde burnu kÄ±rÄ±lan AKP'nin Ankara Milletvekili Fatih Åžahin'i evinde ziyaret etti.