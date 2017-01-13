CHP'li Mahmut Tanal kÃ¶peÄŸi Dora ile birlikte basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kÃ¶peÄŸi Dora ile birlikte Meclise gitti

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal, köpeÄŸi Dora ile Meclis'te basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.Anayasa teklifi görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda Genel Kurulda yaÅŸanan kavgadan sonra AK Parti'li bir milletvekilinin, daha önce olan bir yarasÄ±nÄ± göstererek, "beni Ä±sÄ±rdÄ±lar" dediÄŸini öne süren Tanal, AK Parti'li milletvekillerinin de "Köpek giremez" uyarÄ±sÄ± bulunan kaÄŸÄ±tlarÄ± gösterdiÄŸini anÄ±msattÄ±.HayvanlarÄ±n haklarÄ±nÄ±n olduÄŸunu, hayvan sevgisinin insanÄ± iyileÅŸtirdiÄŸini düÅŸündüklerini belirten Tanal, "CanlÄ±ya sevgi çok önemlidir. Bitkiye, hayvana ve insana sevgi birbirinden ayrÄ± düÅŸünülemez. HayvanÄ± sevmeyen insanÄ± da sevemez. Belki de içlerinde hayvan sevgisi dahi olmayan insanlarÄ±n yüzünden burada böylesine çürümüÅŸ bir ortam var." dedi.

Mahmut Tanal, Mecliste gösterilen "Köpek giremez" uyarÄ± yazÄ±larÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda hayvan haklarÄ±nÄ±n ihlali olduÄŸunu, bir hayvansever olarak bu zihniyeti kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"Genel Kurula giriÅŸ belli kurallara baÄŸlÄ±"

Tanal, "KöpeÄŸi Genel Kurulda görebilecek miyiz?" sorusuna, "Hayvan sevgisini topluma alÄ±ÅŸtÄ±rabilirsek görebileceÄŸiz ama Genel Kurula giriÅŸ belli kurallara baÄŸlÄ±dÄ±r ve benim de hukukçu olarak buna baÄŸlÄ± kalmam lazÄ±m." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.KöpeÄŸinin adÄ±nÄ±n "Dora" olduÄŸunu belirten Tanal, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan köpeÄŸi ile arabasÄ±na binerek basÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ±n önünden ayrÄ±ldÄ±.