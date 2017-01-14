HDP'li vekil Nursel AydoÄŸan hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak suÃ§undan 4 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan, "SilahlÄ± terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adÄ±na suç iÅŸlemek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçundan 4 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.DiyarbakÄ±r 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen duruÅŸmaya, HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili AydoÄŸan tutuklu bulunduÄŸu Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile katÄ±ldÄ±.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± esas hakkÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± mütalaasÄ±nda AydoÄŸan'Ä±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± yönünde görüÅŸünü bildirdi.Üzerine atÄ±lÄ± suçlamalarÄ± kabul etmeyen AydoÄŸan, PKK'lÄ± teröristlerin cenaze törenlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin savunmasÄ±nda, "Ben bir milletvekiliyim. Partimizin genel kurulu tarafÄ±ndan alÄ±nan kararlar doÄŸrultusunda hareket etmek zorundayÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.AvukatlarÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme, AydoÄŸan'a "SilahlÄ± terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adÄ±na suç iÅŸlemek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçundan oy çokluÄŸuyla 4 yÄ±l 8 ay 7 gün hapis cezasÄ± verdi.DuruÅŸmada bir hakim ise AydoÄŸan'Ä±n TCK 220/6 maddesi gereÄŸince verilen hapis cezasÄ±nda beraat etmesi gerektiÄŸini belirterek, çoÄŸunluÄŸun görüÅŸüne katÄ±lmayarak muhalefet ÅŸerhi koydu.